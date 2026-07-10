Für den ehemaligen Bayern-Profi Jean-Marie Pfaff war bereits Nagelsmanns Verpflichtung ein Fehler.
"Nur weil man Fußball in der Schule gelernt hat, ist man noch lange kein guter Trainer für eine Nationalmannschaft": Ex-Star des FC Bayern kritisiert Julian Nagelsmann und den DFB
Der Belgier sagte im ran-Interview: "Ich halte Nagelsmann für einen netten Menschen, aber ich hätte ihm nicht so viel Verantwortung gegeben. Nur weil man Fußball in der Schule gelernt hat, ist man noch lange kein guter Trainer für eine Nationalmannschaft. Man braucht auch eine gewisse Erfahrung und muss auch etwas ausstrahlen."
Nach der 0:1-Niederlage gegen Paraguay war Nagelsmanns Aus als Bundestrainer besiegelt. Als Nachfolger soll nun Jürgen Klopp übernehmen. Eine Entscheidung, die Pfaff begrüßt: "Wenn ich an früher denke: Franz Beckenbauer, Berti Vogts, die hatten diese Ausstrahlung. Es gibt für Deutschland aktuell keinen Besseren als Jürgen Klopp, wenn er das wirklich machen will. Mit Borussia Dortmund und dem FC Liverpool hat er viel erreicht, er kann Deutschland wieder zum Erfolg führen."
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Pfaff kritisiert Nagelsmann wegen Kimmich
Auch die Entscheidung, Joshua Kimmich vom zentralen Mittelfeld auf die Rechtsverteidiger-Position zu ziehen, sorgte bei Pfaff für Kritik. Bereits vor dem Turnier war Nagelsmanns Plan von vielen Seiten hinterfragt worden. "Eine Nationalmannschaft muss für etwas stehen. In den Niederlanden hat Johan Cruyff ein System installiert und das hat funktioniert. Deutschland stand lange für etwas. Wofür stehen die beiden Mannschaften heute? Bei allem Respekt, aber wieso spielt Joshua Kimmich Rechtsverteidiger? Wo holt man das her? Er ist ein defensiver Mittelfeldspieler. Nimm einen Rechtsverteidiger mit, man hat 26 Kaderplätze."
Zudem bemängelte der 72-Jährige die fehlende Geschlossenheit im Team: "Jeder Spieler hat gefühlt sein eigenes Ding gemacht und dabei oft nicht das Niveau erreicht, das er in der Liga gezeigt hat. Ich hoffe, dass die Wende schnell kommt."
Für Deutschland war das Aus 2026 bereits die dritte große Enttäuschung bei einer WM-Endrunde seit dem Titelgewinn 2014. Während die DFB-Elf diesmal "immerhin" die K.o.-Phase erreichte, war 2018 und 2022 jeweils schon nach der Gruppenphase Schluss.
Julian Nagelsmanns Stationen als Cheftrainer
Zeitraum Team 2016 - 2019 1899 Hoffenheim 2019 - 2021 RB Leipzig 2021 - 2023 FC Bayern 2023 - 2026 Deutschland
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