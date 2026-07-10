Auch die Entscheidung, Joshua Kimmich vom zentralen Mittelfeld auf die Rechtsverteidiger-Position zu ziehen, sorgte bei Pfaff für Kritik. Bereits vor dem Turnier war Nagelsmanns Plan von vielen Seiten hinterfragt worden. "Eine Nationalmannschaft muss für etwas stehen. In den Niederlanden hat Johan Cruyff ein System installiert und das hat funktioniert. Deutschland stand lange für etwas. Wofür stehen die beiden Mannschaften heute? Bei allem Respekt, aber wieso spielt Joshua Kimmich Rechtsverteidiger? Wo holt man das her? Er ist ein defensiver Mittelfeldspieler. Nimm einen Rechtsverteidiger mit, man hat 26 Kaderplätze."

Zudem bemängelte der 72-Jährige die fehlende Geschlossenheit im Team: "Jeder Spieler hat gefühlt sein eigenes Ding gemacht und dabei oft nicht das Niveau erreicht, das er in der Liga gezeigt hat. Ich hoffe, dass die Wende schnell kommt."

Für Deutschland war das Aus 2026 bereits die dritte große Enttäuschung bei einer WM-Endrunde seit dem Titelgewinn 2014. Während die DFB-Elf diesmal "immerhin" die K.o.-Phase erreichte, war 2018 und 2022 jeweils schon nach der Gruppenphase Schluss.