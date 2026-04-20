Nur "Verlierer" bei dem Deal: Dietmar Hamann kritisiert BVB und Nico Schlotterbeck für ausgehandelte Vertragsverlängerung

Der deutsche Nationalspieler hatte seinen eigentlich noch bis 2027 laufenden Vertrag bei den Schwarzgelben vor anderthalb Wochen offiziell verlängert, sich bei seiner Unterschrift allerdings eine Ausstiegsklausel zugesichert, welche bereits nach der Weltmeisterschaft 2026 in den USA, Kanada und Mexiko aktivierbar sein soll.

Augenscheinlich hofft der Innenverteidiger mit einer starken Turnier mit der deutschen Nationalmannschaft auf sich aufmerksam machen zu können, sodass noch in diesem Sommer der Sprung zu einem absoluten Spitzenklub gelingt.

Medienberichten zufolge kann die Klausel nur von Real Madrid dem FC Liverpool und einem dritten Klub gezogen werden. Der FC Bayern München, der sich ebenfalls um Schlotterbeck bemüht hatte, hat hingegen wohl keinen Zugriff.



