Dietmar Hamann hat deutliche Kritik an den Umständen der Vertragsverlängerung von Nico Schlotterbeck beim BVB geäußert.
Nur "Verlierer" bei dem Deal: Dietmar Hamann kritisiert BVB und Nico Schlotterbeck für ausgehandelte Vertragsverlängerung
Schlotterbeck-Klausel beim BVB offenbar bereits kurz nach WM gültig
Der deutsche Nationalspieler hatte seinen eigentlich noch bis 2027 laufenden Vertrag bei den Schwarzgelben vor anderthalb Wochen offiziell verlängert, sich bei seiner Unterschrift allerdings eine Ausstiegsklausel zugesichert, welche bereits nach der Weltmeisterschaft 2026 in den USA, Kanada und Mexiko aktivierbar sein soll.
Augenscheinlich hofft der Innenverteidiger mit einer starken Turnier mit der deutschen Nationalmannschaft auf sich aufmerksam machen zu können, sodass noch in diesem Sommer der Sprung zu einem absoluten Spitzenklub gelingt.
Medienberichten zufolge kann die Klausel nur von Real Madrid dem FC Liverpool und einem dritten Klub gezogen werden. Der FC Bayern München, der sich ebenfalls um Schlotterbeck bemüht hatte, hat hingegen wohl keinen Zugriff.
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Hamann über Schlotterbeck-Deal des BVB: "Das halte ich für fatal!"
Dass sich der BVB auf einen derartigen Handel eingelassen habe, könne Hamann nicht nachvollziehen. "Eine Ausstiegsklausel in zwei oder drei Monaten zu machen, halte ich für fatal. Das ist eine Vertragsverlängerung, bei der beide Parteien die Verlierer sind", sagte der 52-Jährige bei Sky90.
Er gehe fest davon aus, dass Schlotterbeck nach der WM wechseln werde. "Er wird schauen, dass er nach der WM einen Verein bekommt - ob er einen findet, weiß ich nicht." Der BVB wiederum stehe dann unter Druck, zeitnah einen Nachfolger zu finden: "Das Geld, das die Dortmunder mehr bekommen werden, werden sie wahrscheinlich wieder bezahlen müssen, weil das Transferfenster schon etwas weiter fortgeschritten ist."
Häufig gestellte Fragen
Der Ballspielverein Borussia 09 e. V. Dortmund wurde am 19. Dezember 1909 in Dortmund gegründet.
Die Lizenzfußballabteilung des BVB ist seit 1999 als Borussia Dortmund GmbH & Co. KGaA aus dem Ballspielverein Borussia 09 e.V. ausgegliedert und börsennotiert. Aktionäre mit höheren Anteilen sind beispielsweise die Sponsoren Evonic, Signal Iduna und Puma. Die Kontrolle über den Verein behält allerdings die Komplementär-GmbH Borussia Dortmund Geschäftsführungs-GmbH, die dem Verein weiterhin zu 100 Prozent gehört.
Das Stadion heißt seit Dezember 2005 offiziell Signal-Iduna-Park, wird allerdings häufig noch Westfalenstadion genannt - der frühere Name.
Der Signal-Iduna-Park ist mit einer Kapazität von 81.365 Fans bei nationalen Spielen eines der größten Fußballstadien Europas. Bei internationalen Partien, wenn Steh- zu Sitzplätzen umgewandelt werden müssen, passen rund 66.000 Menschen in das Stadion.
Borussia Dortmund hat in der Vereinsgeschichte insgesamt 22 Titel gewonnen, darunter auch einmal die Königsklasse: Im Jahr 1997 schlug der BVB im Finale Juventus Turin mit 3:1.
Die Dortmunder haben neben fünf DFB-Pokalsiegen auch die nationale Meisterschaft häufig gewonnen. Mit acht Titeln sind sie der dritterfolgreichste Klub nach dem 1. FC Nürnberg (9 Meisterschaften) und dem FC Bayern München (34 Meisterschaften).
Die meisten Pflichtspiele im BVB-Trikot hat Michael Zorc absolviert (562 Partien von 1981 bis 1998), gefolgt von Mats Hummels (508 Einsätze zwischen 2008 und 2024).
Toptorschütze der Borussia ist Adi Preißler mit 177 Toren in 278 Einsätzen in den 40er- und 50er-Jahren. Knapp hinter ihm liegt Marco Reus mit 170 Buden.
Der BVB hatte zahlreiche prominente Spieler in seinen Reihen, beispielsweise Matthias Sammer, Michael Zorc, Lars Ricken, Karl-Heinz Riedle, Jürgen Kohler, Stefan Reuter, Dede, Robert Lewandowski, Marco Reus, Jude Bellingham, Erling Haaland oder Mats Hummels.
Auch an der Seitenlinie standen einige prominente Namen. Unter Ottmar Hitzfeld gewann der Klub neben Meisterschaften in 1997 die Champions League, auch unter Jürgen Klopp (u.a. 2x Meisterschaft, 2x DFB-Pokal), Thomas Tuchel (DFB-Pokal) und Matthias Sammer (Meisterschaft) sammelte Dortmund einige Trophäen.
Spitznamen hat Borussia Dortmund einige. Die Abkürzung "BVB" ist die gängigste Bezeichnung, auch "die Schwarz-Gelben" und "die Borussen" fallen oft.