Der FC Liverpool hat auf der Suche nach einem Nachfolger für Mohamed Salah angeblich ein Auge auf Francisco Conceicao von Juventus Turin geworfen. Das berichtet die italienische Sportzeitung Gazzetta dello Sport. Das angebliche Interesse der Reds kommt einigermaßen überraschend, da der Portugiese keine gute Saison bei den Bianconeri spielt.
Nur sechs Scorerpunkte in dieser Saison: FC Liverpool hat offenbar überraschenden Kandidaten für die Salah-Nachfolge
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Francisco Conceicao: Nur sechs Scorerpunkte in 23 Liga-Spielen
Der 23-Jährige steht nach 23 Liga-Spielen in der Serie A nur bei drei Toren und drei Assists. Im Sommer zahlte Juve nach einer Ausleihe noch 31 Millionen Euro Ablöse an den FC Porto für die feste Verpflichtung des Flügelflitzers.
Juventus kämpft aktuell mit unter anderem Como um die Qualifikation für die Champions League und muss als Fünfter noch Boden gutmachen. Sollte es der Alten Dame nicht gelingen, sich für die Königsklasse in der kommenden Saison zu qualifizieren, könnte das zum Abgang von einigen Spielern führen - darunter auch Francisco Conceicao, der sich auf der größten Bühne des europäischen Vereinsfußballs weiterhin zeigen will.
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Liverpool noch auf der Suche nach einem Nachfolger für Mohamed Salah
Dem Bericht zufolge will Juve bei einem möglichen Verkauf des Portugiesen ein gutes Geschäft machen: Rund 65 Millionen Euro möchten die Italiener für Conceicao haben. Damit wäre er für Liverpool allerdings noch deutlich günstiger als beispielsweise Michael Olise vom FC Bayern München, an dem der Klub auch lose interessiert sein soll.
Ende März hatte Mohamed Salah bekanntgegeben, dass er Liverpool trotz eines bis 2027 laufenden Vertrags nach neun Jahren am Saisonende verlassen wird. Wer sein Nachfolger wird, ist noch unklar - und genauso unklar ist auch, ob Conceicao überhaupt wechseln möchte. "Ich konzentriere mich auf die Endphase der Saison und will meinem Klub so gut wie möglich helfen", sagte er zuletzt bei der portugiesischen Nationalmannschaft.
Die Zahlen von Mohamed Salah in der Saison 25/26:
- Spiele: 34
- Einsatzminuten: 2685
- Tore: 10
- Assists: 9
Häufig gestellte Fragen
Salah ist zuhause auf dem rechten Flügel – klassisch als Rechtsaußen. Von dort zieht er mit seinem linken Fuß nach innen, sucht Tempo, Platz und dann den Abschluss. Manchmal wird er auch zentral eingesetzt, aber ehrlich: Seine Paraderolle bleibt ganz klar der rechte Flügel.
Am 15. Juni 1992, in Nagrig – ein kleines Dorf in der ägyptischen Provinz al-Gharbiyya. Mitten im Nildelta, nördlich von Kairo. Dort wuchs er auf, dort sind seine Wurzeln. Bis heute kehrt er regelmäßig zurück.
Seit seinem Wechsel zum FC Liverpool läuft er mit der 11 auf. Eine Zahl, die ihn inzwischen durch seine erfolgreichsten Jahre begleitet – im Verein genauso wie im Nationalteam.
Etwa 1,75 Meter. Offizielle Angaben variieren minimal, aber die meisten Quellen bestätigen diesen Wert. Kompakt, drahtig – genau die Mischung, die zu seinem Spielstil passt.
Rund 70 Kilogramm. Exakte Daten gibt es selten, aber sein muskulöser, trotzdem schlanker Körperbau spricht dafür. Man sieht: kaum ein überflüssiges Gramm.
Das bleibt sein Geheimnis. Vermutet wird irgendwo zwischen 40 und 42 EU – passend zu seiner Größe. Öffentlich hat er das nie preisgegeben.
Ganz klar der linke. Mit ihm kommen die Tore, die Distanzschüsse, die Dribblings nach innen. Aber: Mit rechts hat er schon etliche Assists geliefert – unterschätzen sollte man ihn da nicht.
Los ging es bei Ittihad Basyoun und Othmason Tanta – kleine Clubs in seiner Region. Der große Schritt folgte mit dem Wechsel zu Al-Mokawloon, wo er auch sein Profi-Debüt gab. Von dort nahm seine Karriere Fahrt auf.
Sein Hauptwohnsitz liegt in der Nähe von Liverpool – ein großzügiges Anwesen. Zusätzlich besitzt er Häuser in Ägypten, unter anderem in Kairo. Und immer wieder zieht es ihn zurück in sein Heimatdorf Nagrig.
Seine Garage ist vielfältig. Bentley Continental GT, Bentley Bentayga – klassischer Luxus. Aber auch ein Toyota Camry steht darin. Ein Zeichen, dass er Bodenhaftung behalten will.
Nein. Hinweise auf Deutschkenntnisse gibt es keine. In Interviews hört man ihn ausschließlich auf Englisch oder Arabisch.
Zwei Töchter: Makka, geboren 2014, und Kayan, geboren 2020. Ab und zu teilt er Fotos oder Auftritte mit ihnen – ansonsten hält er das Familienleben bewusst privat.
Salah ist seit vielen Jahren mit Magi Sadeq verheiratet, seiner Jugendliebe aus Nagrig. Sie kennt ihn seit der Schulzeit. Öffentlich zeigt sie sich selten, steht aber verlässlich an seiner Seite.
Sein Vermögen wird auf rund 85 Millionen Euro geschätzt. Allein rund 350.000 Pfund pro Woche kassiert er in Liverpool. Dazu kommen lukrative Sponsorenverträge mit Adidas, Pepsi, Vodafone oder Audi. Gerade im arabischen Raum ist er längst mehr als nur ein Fußballer – dort gilt er als echte Werbe-Ikone mit enormer Strahlkraft.
Einige. Zwei Meisterschaften mit Basel, Champions-League-Sieg mit Liverpool, dazu Premier League, FA Cup, League Cup und Klub-WM. Mit Ägypten stand er zweimal im Finale des Afrika-Cups, aber der Titel fehlt ihm dort noch.
Bisher gar nicht. 2022 war er nah dran, schaffte es aber nicht in die Top 3. Trotzdem gilt er seit Jahren als einer der konstantesten Weltstars.
Noch nie. Mehrfach nominiert, aber die Auszeichnung blieb aus. Viele sehen ihn dennoch als einen der prägendsten Spieler seiner Generation.
Ja, gleich mehrere. International nennt man ihn "The Egyptian King". In seiner Heimat hört man oft einfach "Mo Salah" oder auch "Das Geschenk Gottes". Allesamt Ausdrücke von Stolz und Respekt.