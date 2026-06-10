"Nur noch eine Marketing-Maschine": Ehemaliger Stürmerstar des FC Bayern München rechnet mit Neymar ab

Einst sei der 34-jährige vom FC Santos ein "Weltklasse-Fußballer" gewesen, mittlerweile sei sein sportlicher Wert für die Selecao jedoch überschaubar. "Heute ist er nur noch eine Marketing-Maschine", so Elber.

Neymar war 2013 von seinem Jugendklub Santos zum FC Barcelona gewechselt und von dort vier Jahre später schließlich zu Paris Saint-Germain weitergezogen. Ein großer Fehler, wie Elber heute findet: "Ab dem Zeitpunkt ging es mit ihm als Fußballer bergab."

Darüber hinaus warfen den 34-Jährigen immer wieder längere Verletzungspausen zurück. "Er hatte lange keinen Spielrhythmus. Wie soll das nun bei der WM funktionieren?", fragt sich Elber. "Aus meiner Sicht müssen die besten Spieler zur WM – und müssen auch fit sein."

Dass Brasilien Trainer Carlo Ancelotti ihn dennoch nominierte, kann der ehemalige Bayern-Stürmer jedoch nachvollziehen. "Eine große Mehrheit forderte die Nominierung von Neymar. Selbst der Staatspräsident mischte sich ein und sprach sich öffentlich dafür aus. Der Druck auf Ancelotti wurde immer größer, er konnte deshalb nicht anders."