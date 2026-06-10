"Es tut mir leid, aber ich hätte ihn nicht nominiert. Vielleicht überrascht Neymar mich und spielt wieder so gut wie vor einigen Jahren. Aber daran glaube ich nicht", sagte Elber im Interview mit der Sport Bild.
"Nur noch eine Marketing-Maschine": Ehemaliger Stürmerstar des FC Bayern München rechnet mit Neymar ab
Einst sei der 34-jährige vom FC Santos ein "Weltklasse-Fußballer" gewesen, mittlerweile sei sein sportlicher Wert für die Selecao jedoch überschaubar. "Heute ist er nur noch eine Marketing-Maschine", so Elber.
Neymar war 2013 von seinem Jugendklub Santos zum FC Barcelona gewechselt und von dort vier Jahre später schließlich zu Paris Saint-Germain weitergezogen. Ein großer Fehler, wie Elber heute findet: "Ab dem Zeitpunkt ging es mit ihm als Fußballer bergab."
Darüber hinaus warfen den 34-Jährigen immer wieder längere Verletzungspausen zurück. "Er hatte lange keinen Spielrhythmus. Wie soll das nun bei der WM funktionieren?", fragt sich Elber. "Aus meiner Sicht müssen die besten Spieler zur WM – und müssen auch fit sein."
Dass Brasilien Trainer Carlo Ancelotti ihn dennoch nominierte, kann der ehemalige Bayern-Stürmer jedoch nachvollziehen. "Eine große Mehrheit forderte die Nominierung von Neymar. Selbst der Staatspräsident mischte sich ein und sprach sich öffentlich dafür aus. Der Druck auf Ancelotti wurde immer größer, er konnte deshalb nicht anders."
Elber schätzt WM-Chancen von Brasilien als gering ein
Bei der anstehenden Weltmeisterschaft trifft Neymar, der aktuell noch aufgrund einer Wadenverletzung pausiert, mit der Selecao in Gruppe C auf Marokko, Haiti und Schottland. Das Auftaktspiel der Südamerikaner findet in der Nacht zu Sonntag deutscher Zeit gegen Marokko statt.
Große Chancen auf den sechsten Titel rechnet Elber seinem Heimatland jedoch nicht aus. ""Das Viertelfinale kann Brasilien erreichen. Aber um den Titel zu gewinnen, müsste schon vieles zusammenpassen - und das passiert in so kurzer Zeit nicht."
Vor allem die Qualifikation sei "nicht gut" verlaufen, betonte Elber. Zudem seien drei Trainer während der Qualifikationsphase zu viel gewesen. Dennoch sieht der frühere Nationalspieler auch positive Ansätze: "Was vielleicht ein bisschen Hoffnung macht: Unter Ancelotti tritt die Selecao wieder mehr als Mannschaft auf."
Häufig gestellte Fragen
Neymar ist offensiv fast überall einsetzbar. Meist beginnt er auf dem linken Flügel – dort kennt man ihn, dort fühlt er sich wohl. Mit Ball am Fuß zieht er gerne nach innen, nimmt Tempo auf, sucht das Dribbling oder den Abschluss. Je nach Spielverlauf rückt er aber auch mal ins Zentrum – als hängende Spitze, kreative Neun oder Verbindungsspieler hinter den Spitzen.
Geboren wurde Neymar, mit vollem Namen Neymar da Silva Santos Junior, am 5. Februar 1992 in Mogi das Cruzes, einer Stadt im Bundesstaat Sao Paulo. Genau dort hat alles angefangen – Bolzplatz, Jugendverein, erste Schritte Richtung Profifußball.
Beim FC Santos trägt Neymar wieder die Nummer 10, so wie er sie bei Paris oder Al-Hilal inne hatte. Auch in der Nationalelf lauft der Offensivspieler seit vielen Jahren mit der prestigeträchtigen Rückennummer auf. Beim FC Barcelona und in seiner Anfangszeit bei Santos spielte er noch mit der 11.
Offiziell ist er 1,75 Meter groß. Manche Quellen geben auch 1,74 an – aber das ist im Profibereich kaum ein Thema. Auf dem Platz zählt, wie man sich bewegt – und da wirkt er oft größer, als es das Maßband hergibt.
Sein Gewicht liegt irgendwo zwischen 64 und 68 Kilogramm. Je nachdem, ob Saisonstart, Reha-Phase oder Hochform. Solche Schwankungen sind im Spitzensport völlig normal – vor allem bei Offensivspielern.
Meist wird EU 41 oder US 8 bis 8,5 genannt. Es gibt Hinweise, dass er bewusst etwas kleinere Schuhe trägt – für ein besseres Ballgefühl.
Rechts ist sein starker Fuß – Freistöße, Dribblings, Abschlüsse. Trotzdem: Neymar ist kein Einbeiniger. Auch mit links gelingt ihm vieles, was andere nicht mal mit ihrem starken Fuß schaffen.
Begonnen hat er bei Portuguesa Santista. Schon früh wechselte er dann zum FC Santos – dem Verein, mit dem er Profi wurde und den er später als Weltstar verließ. Und genau dort ist er nun zurück – seit dem 31. Januar 2025, mit einem Vertrag bis Jahresende.
Aktuell lebt er in Brasilien, nahe Sao Paulo – in der Nähe des Trainingszentrums von Santos. Zusätzlich besitzt er Häuser in Paris, Riad, Dubai und an der brasilianischen Küste. Wo er gerade ist, hängt vom Kalender ab – und von der Familie, dem Verein, den Sponsoren und der Reha.
Seine Sammlung ist groß – und teuer: Ferrari, Porsche, Audi R8 Spyder, Maserati. Dazu kommen ein Privatjet und mehrere Helikopter. In Brasilien nutzt er oft einen SUV, je nach Anlass auch ein sportliches Coupé. Alles da – die Auswahl ist nicht klein.
Deutsch spricht er nicht. Seine Sprachen: Portugiesisch, Spanisch, Französisch und Englisch. Alles hat er sich im Lauf seiner Karriere angeeignet – je nach Verein und Land, in dem er gespielt hat.
Neymar ist Vater von vier Kindern. Sein erster Sohn Davi Lucca kam 2011 zur Welt. Danach folgte Tochter Mavie im Jahr 2023, aus der Beziehung mit Bruna Biancardi. 2024 wurde Tochter Helena geboren, deren Mutter Kimberlly ist.
Und schließlich kam – je nach Quelle Ende 2024 oder Anfang 2025 – Tochter Mel zur Welt, ebenfalls mit Bruna Biancardi. Die exakten Daten schwanken je nach Berichterstattung ein wenig.
- Bruna Biancardi – sie ist aktuell an seiner Seite. Die beiden haben zwei gemeinsame Kinder, kennen sich seit Jahren, hatten Höhen und Tiefen. Derzeit leben sie wieder zusammen in Brasilien.
In seiner Zeit bei Al-Hilal soll er rund 150 Millionen Euro im Jahr verdient haben – netto. Auch nach dem Wechsel zu Santos ist sein Vermögen gewaltig: geschätzt zwischen 100 und 185 Millionen Euro. Dazu kommen Sponsorverträge mit Puma, Red Bull, Konami und Co. – Neymar ist längst auch ein Business.
Die Liste ist lang: Champions-League mit dem FC Barcelona (2015), Copa Libertadores mit Santos (2011), Meister in Spanien, Frankreich, Saudi-Arabien. Olympia-Gold 2016, Confed-Cup 2013, diverse Pokalsiege. Jetzt, mit 33, will er mit Santos vielleicht noch einen letzten Titel in der Heimat holen.
- Den Titel selbst hat er nie geholt – aber er war nah dran. 2015 und 2017 stand er auf dem Podium, jeweils als Dritter. Mehrmals wurde er nominiert – aber der ganz große Wurf blieb (bisher) aus.
Auch beim FIFA-Weltfußballer reichte es noch nicht zum ersten Platz. Er war regelmäßig nominiert, stand mehrfach auf den Shortlists – doch am Ende landete immer jemand anderes ganz oben.
Neymar, klar – oder einfach "Ney". Auf dem Trikot steht seit Jahren "Neymar Jr." – das hat sich eingebrannt. Mehr braucht es nicht. Sein Name allein ist längst ein Begriff. Weltweit.