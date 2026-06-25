Jamie Leweling schließt einen möglichen Abschied vom VfB Stuttgart in diesem Sommer zumindest nicht kategorisch aus.
Nur Nick Woltemade war teurer! Deutscher Nationalspieler schließt millionenschweren Megatransfer nicht aus
Jamie Leweling über VfB-Zukunft: "Würde nicht sagen, dass ich zu 100 Prozent bleibe"
"Man kann nie irgendetwas ausschließen und ich würde jetzt nicht sagen, dass ich zu 100 Prozent bleibe. Ich würde aber auch nicht sagen, dass ich zu 100 Prozent wechsle", sagte Leweling im Rahmen einer Pressekonferenz bei der deutschen Nationalmannschaft. Der Offensivspieler fügte an: "Mein Fokus liegt jetzt auf der WM, danach kann man weiterschauen."
Leweling steht beim VfB zwar noch bis 2029 unter Vertrag, vor allem die Premier League soll aber mit lukrativen Angeboten locken. Anfang des Jahres bemühte sich AFC Bournemouth wohl intensiv um den deutschen WM-Fahrer und war dem Vernehmen nach bereit, 40 Millionen Euro Ablöse auf den Tisch zu legen. Stuttgart lehnte allerdings ab, wollte Leweling mitten in der Saison nicht abgeben.
Ob sich daran mittlerweile etwas geändert hat, ist offiziell offen. Interessierte Klubs, zu denen neben Bournemouth unter anderem auch der FC Everton und die AS Rom zählen sollen, müssten sich finanziell jedenfalls mächtig ins Zeug legen, um den VfB von einem Verkauf zu überzeugen. Im April hatte Sky berichtet, dass der Tabellenvierte der abgelaufenen Bundesligasaison dazu wohl bereit wäre, sollte eine Offerte in Höhe von mindestens 50 Millionen Euro für Leweling eintrudeln.
Sollte er tatsächlich für eine solch hohe Summe wechseln, würde der Offensivmann zum zweitteuersten Abgang in der Geschichte des VfB. Lediglich Lewelings Nationalmannschaftskollege Nick Woltemade lag mit 75 Millionen Euro Ablöse darüber, als er vergangenen Sommer aus Stuttgart nach Newcastle wechselte.
"Man sollte nie etwas ausschließen, vor allem im Fußball nicht. Es kann schnell gehen", so der 25-Jährige weiter über seine Zukunft. Er betonte aber auch: "Ich fühle mich wohl in Stuttgart, wir spielen Champions League und ich habe da ein gutes Standing."
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Jamie Leweling: Über den VfB Stuttgart ins DFB-Team
Stuttgart hatte Leweling 2023 zunächst per Leihe von Union Berlin geholt, ein Jahr später verpflichtete der VfB den Flügelspieler für sechs Millionen Euro Ablöse fest. Leweling zählt bei den Schwaben zu den absoluten Konstanten, Trainer Sebastian Hoeneß schätzt ihn sehr. "Er bereitet sich auf jedes Training gut vor, bereitet es nach, ist dort sehr, sehr fleißig. Er ist sich vieler Kleinigkeiten sehr bewusst - Ernährung und so weiter und so fort. Alles, was dazugehört", schwärmte Hoeneß zu Jahresbeginn von Lewelings Akribie.
Der gebürtige Nürnberger entwickelte sich in Stuttgart zum Nationalspieler, feierte im Oktober 2024 beim Nations-League-Spiel gegen die Niederlande sein Debüt im DFB-Team und erzielte direkt auch sein erstes Länderspieltor zum 1:0-Sieg. Seither war Leweling zumeist fester Bestandteil des Kaders von Bundestrainer Julian Nagelsmann, der ihn auch zur WM nach Nordamerika mitnahm.
Dort nimmt Leweling die Jokerrolle ein und kam gegen die Elfenbeinküste zu seinem ersten WM-Einsatz. Nach einer Stunde beim Stand von 0:1 aus deutscher Sicht für Leroy Sane eingewechselt, hatte der Stuttgarter Anteil an der Wende zum 2:1-Erfolg über die Ivorer, der das DFB-Team bereits zum Gruppensieger machte.
Bald mit Jamie Leweling? Die Rekordverkäufe des VfB Stuttgart
Platz
Spieler
Jahr
Wechsel zu
Ablöse
1
Nick Woltemade
2025
Newcastle United
75 Millionen Euro
2
Benjamin Pavard
2019
FC Bayern München
35 Millionen Euro
3
Enzo Millot
2025
Al-Ahli
30 Millionen Euro
4
Mario Gomez
2009
FC Bayern München
30 Millionen Euro
5
Nico Gonzalez
2021
AC Florenz
27,37 Millionen Euro