Nur Nick Woltemade war teurer! Deutscher Nationalspieler schließt millionenschweren Megatransfer nicht aus

"Man kann nie irgendetwas ausschließen und ich würde jetzt nicht sagen, dass ich zu 100 Prozent bleibe. Ich würde aber auch nicht sagen, dass ich zu 100 Prozent wechsle", sagte Leweling im Rahmen einer Pressekonferenz bei der deutschen Nationalmannschaft. Der Offensivspieler fügte an: "Mein Fokus liegt jetzt auf der WM, danach kann man weiterschauen."

Leweling steht beim VfB zwar noch bis 2029 unter Vertrag, vor allem die Premier League soll aber mit lukrativen Angeboten locken. Anfang des Jahres bemühte sich AFC Bournemouth wohl intensiv um den deutschen WM-Fahrer und war dem Vernehmen nach bereit, 40 Millionen Euro Ablöse auf den Tisch zu legen. Stuttgart lehnte allerdings ab, wollte Leweling mitten in der Saison nicht abgeben.

Ob sich daran mittlerweile etwas geändert hat, ist offiziell offen. Interessierte Klubs, zu denen neben Bournemouth unter anderem auch der FC Everton und die AS Rom zählen sollen, müssten sich finanziell jedenfalls mächtig ins Zeug legen, um den VfB von einem Verkauf zu überzeugen. Im April hatte Sky berichtet, dass der Tabellenvierte der abgelaufenen Bundesligasaison dazu wohl bereit wäre, sollte eine Offerte in Höhe von mindestens 50 Millionen Euro für Leweling eintrudeln.

Sollte er tatsächlich für eine solch hohe Summe wechseln, würde der Offensivmann zum zweitteuersten Abgang in der Geschichte des VfB. Lediglich Lewelings Nationalmannschaftskollege Nick Woltemade lag mit 75 Millionen Euro Ablöse darüber, als er vergangenen Sommer aus Stuttgart nach Newcastle wechselte.

"Man sollte nie etwas ausschließen, vor allem im Fußball nicht. Es kann schnell gehen", so der 25-Jährige weiter über seine Zukunft. Er betonte aber auch: "Ich fühle mich wohl in Stuttgart, wir spielen Champions League und ich habe da ein gutes Standing."