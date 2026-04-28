Nur Michael Olise hat mehr! BVB-Star beeindruckt mit Statistik - und könnte sich Rekord sichern

In der Liste der Verteidiger mit den meisten Vorlagen in einer Saison kommt der Norweger inzwischen auf deren 13.

Damit kann er denselben Wert vorweisen wie Franz Beckenbauer (FC Bayern, Saison 1973/41), Philipp Max (Augsburg, 2017/18) und David Raum (Hoffenheim, 2021/22). Vor ihm liegen nur noch Jorginho (Leverkusen, 1991/92) mit 14 Assists und Alejandro Grimaldo (Leverkusen, 2023/24) mit 15 Vorlagen. Ryerson hat noch drei Partien in der Liga, um sich noch weiter nach vorne zu arbeiten.