Julian Ryerson von Borussia Dortmund hat sich mit seinem Eckball, mit dem er am Sonntag beim 4:0-Sieg des BVB gegen den SC Freiburg das zwischenzeitliche 3:0 Ramy Bensebainis vorbereitete, im Assistranking der Bundesliga auf den geteilten zweiten Rang vorgearbeitet.
Nur Michael Olise hat mehr! BVB-Star beeindruckt mit Statistik - und könnte sich Rekord sichern
Ryerspn fehlen noch zwei Assists, um den Rekord einzustellen
In der Liste der Verteidiger mit den meisten Vorlagen in einer Saison kommt der Norweger inzwischen auf deren 13.
Damit kann er denselben Wert vorweisen wie Franz Beckenbauer (FC Bayern, Saison 1973/41), Philipp Max (Augsburg, 2017/18) und David Raum (Hoffenheim, 2021/22). Vor ihm liegen nur noch Jorginho (Leverkusen, 1991/92) mit 14 Assists und Alejandro Grimaldo (Leverkusen, 2023/24) mit 15 Vorlagen. Ryerson hat noch drei Partien in der Liga, um sich noch weiter nach vorne zu arbeiten.
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Nur Michael Olise hat mehr Assists als Julian Ryerson
International muss sich Ryerson im Assistranking der Verteidiger in dieser Saison nur Inter Mailands Federico Dimarco geschlagen geben, der 18-mal einen Treffer vorbereitete und damit schon jetzt in der Serie A einen Ligarekord aufgestellt hat.
In der gesamten Bundesliga reicht es zu einem geteilten zweiten Platz mit Luis Diaz vom FC Bayern München. Michael Olise steht mit 18 Vorlagen an der Spitze.