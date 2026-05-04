Nur Kompany dürfte nicht nur gute Erinnerungen haben: Schiedsrichter für FC Bayern gegen PSG steht fest

Allerdings hatte der Unparteiische auch seine Aktien an der Sperre von Trainer Vincent Kompany im spektakulären Hinspiel. Pinheiro zeigte dem Belgier beim Sieg über PSV eine der drei verhängnisvollen Gelben Karten, die ihn letztlich das Hinspiel kosteten. Nach dem 4:5 in Paris braucht die Mannschaft von Trainer Vincent Kompany auch diesmal einen Sieg, um es ins Finale zu schaffen.

Das andere Halbfinal-Rückspiel am Dienstag zwischen dem FC Arsenal und Atletico Madrid (Hinspiel 1:1) ist fest in deutscher Hand. Der Berliner Schiedsrichter Daniel Siebert leitet die Partie in London. Auch alle Assistenten kommen aus Deutschland. So ist der Rostocker Bastian Dankert als Video-Assistent im Einsatz.