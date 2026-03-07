Der FC Bayern hat in der bisherigen Bundesligasaison nicht nur mit Abstand die meisten Punkte gesammelt und die meisten Tore geschossen, sondern auch die meisten Startelf-Änderungen zwischen aufeinanderfolgenden Spielen vollzogen: exakt 93, auf Platz zwei dieses Rankings liegt der VfB Stuttgart mit 87.
Nur Harry Kane ist besser! Max Eberl nennt spezielle Statistik von Nicolas Jackson - Vincent Kompany vergleicht ihn mit zwei Ex-Prügelknaben beim FC Bayern
Gegen Borussia Mönchengladbach rotierte Trainer Vincent Kompany mal wieder im ganz großen Stil. Sieben Änderungen im Vergleich zum 3:2-Sieg gegen Borussia Dortmund am vergangenen Wochenende, als Kompany seine aktuell beste Startelf aufgeboten hatte (abgesehen vom verletzten Stammkeeper Manuel Neuer). Am Spielfluss merkte man die Umstellungen nicht, der FC Bayern dominierte Gladbach nach Belieben und gewann höchst souverän mit 4:1 - tatsächlich belebten vor allem die Neuen das Münchner Spiel.
"Schwer gefühlt": Jamal Musiala trifft - und übernimmt die Binde
Nachdem ihm Bundestrainer Julian Nagelsmann in seinem aufsehenerregenden Interview einen Startplatz bei der WM in Aussicht gestellt hatte, gefiel Leon Goretzka gegen Gladbach mit einer offensivfreudigen Leistung und bereitete Luis Diaz' 1:0 stark vor. Schon bei seiner vorherigen Startelf-Chance gegen Werder Bremen Mitte Februar hatte der 31-Jährige überzeugt.
Jamal Musiala begann zum dritten Mal seit seinem Comeback, spielte zum ersten Mal durch und verwandelte den Elfmeter zum 3:0. "Der Fuß ist ein bisschen müde, aber er fühlt sich gut an", sagte er anschließend. "Mit solchen Spielen komme ich in den Rhythmus rein." Nach Joshua Kimmichs Auswechslung übernahm der 23-Jährige in der Schlussphase sogar die Kapitänsbinde. "Ich habe mich damit schon schwer gefühlt", sagte Musiala und verriet: "Ich weiß nicht, wieso Jo sie mir gegeben hat. Ich habe eher an Leon gedacht, weil er ein bisschen länger als ich hier ist. Aber es ist eine große Ehre, eine große Verantwortung und macht mich echt glücklich."
Lennart Karl stand gegen Gladbach wieder in der Startelf, nachdem er zuletzt gegen Eintracht Frankfurt und Dortmund gar nicht zum Einsatz gekommen war. Mit seinem Assist zum 4:0 rundete Karl einen munteren Auftritt ab. "Es ist sehr, sehr wichtig, dass ich wieder in den Rhythmus komme", befand der seit kurzem 18-jährige Senkrechtstarter. "Zweimal auf der Bank zu sitzen, war ich nicht so gewohnt." Aussagen, die sein beachtlich schnell erlangtes Selbstverständnis unterstreichen.
Innenverteidiger Nummer drei Min-Jae Kim glänzte unterdessen mit einer Zweikampfquote von 100 Prozent, den meisten Ballgewinnen und den meisten klärenden Aktionen - einzig beim späten Gegentor wirkte er unsicher.
Nicolas Jackson trifft alle 122 Minuten für den FC Bayern
Das womöglich unverhoffteste Lebenszeichen sendete aber ein anderer: Nicolas Jackson. Weil Harry Kane angeschlagen fehlte, stand die bis dato enttäuschende und vielkritisierte Leihgabe des FC Chelsea erstmals seit Ende Januar wieder in der Startelf und erzielte erstmals seit Ende November wieder ein Tor für den FC Bayern. Dazu war Jackson an der Entstehung des 2:0 beteiligt und holte den Elfmeter zum 3:0 heraus. Nach Anlaufschwierigkeiten fand er mit fortlaufender Spielzeit immer besser rein.
Kompany attestierte dem 24-jährigen Senegalesen anschließend eine "sehr gute" Leistung und nutzte die Gelegenheit, um den medialen Umgang mit ihm zu kritisieren. "Wenn die Ergebnisse gut sind und die meisten Sachen in der Mannschaft laufen, habe ich in den letzten 18 Monaten gemerkt, dass man ohne einen Grund immer einen oder zwei rausholen muss", befand Kompany. "Das war letztes Jahr oft Serge Gnabry oder vielleicht Kingsley Coman, jetzt ist es Nicolas Jackson." Laut Kompany habe der "Junge nicht schlecht gespielt, nichts falsches gemacht, super trainiert, ist als Meister vom Afrika Cup zurückgekommen" und würde sich gegenüber seinen Teamkollegen "top" verhalten.
Jacksons Leistungen stehen jedoch in keinem Verhältnis zu den finanziellen Aufwendungen von insgesamt rund 25 Millionen für Leihgebühr und Gehalt, die der FC Bayern in dieser Saison für ihn aufbringt. Zuletzt berichtete die Sport Bild, dass Jackson aufgrund fehlender Einsatzzeiten aktuell der einzige unzufriedene Spieler des Kaders sei. In den zwölf Spielen in diesem Kalenderjahr vor der Gladbach-Partie absolvierte er nur 99 Minuten.
Insgesamt stand er bisher 731 Minuten für den FC Bayern auf dem Platz. "Aber seine Quote in der Zeit, in der er spielt, ist sehr, sehr gut", merkte Sportvorstand Max Eberl zurecht an. Jackson erzielte sechs Tore, macht eines alle 122 Minuten. Das ist beim FC Bayern die zweitbeste Quote nach Kane (67) und vor Luis Diaz (144), Lennart Karl (192), Michael Olise (220) und Serge Gnabry (242). Zur Wahrheit gehört aber auch: Jackson gelang bisher noch kein wichtiges Tor, er erhöhte lediglich ohnehin schon bestehende Führungen.
FC Bayern: Max Eberl vergleicht Vincent Kompany mit einer Trainer-Legende
Jacksons Lebenszeichen gegen Gladbach wird weder dazu führen, dass ihn die Münchner im Sommer doch noch fest von Chelsea verpflichten - die Kaufoption beträgt astronomische 65 Millionen Euro. Noch, dass er beim wichtigen Achtelfinal-Hinspiel der Champions League gegen Atalanta Bergamo am Dienstag in der Startelf bleiben wird, wenn Kane wieder fit ist.
Genau wie Jackson dürften auch Goretzka, Musiala, Karl, Kim und Tom Bischof zunächst wieder auf die Bank zurückkehren. Kompany aber weiß spätestens seit diesem Gladbach-Spiel: Sofern jemand aus seiner aktuellen Stammelf ausfällt, ist auf die jeweiligen Reservisten Verlass. So auch im Tor, wo Jonas Urbig gegen Gladbach einmal mehr kurzfristig für den erneut angeschlagenen Neuer einspringen musste.
"Es ist schön, wenn man so einen Kader hat, in dem man variieren kann und die Qualität dadurch nicht minder wird", sagte Eberl, lobte sich ein bisschen selbst für die "gute Kadergröße" und verglich Kompany mit dem "großen Rotations-Meister Ottmar Hitzfeld". Er hat dieses damals noch höchst ungewöhnliche System beim FC Bayern um die Jahrtausendwende eingeführt und 2001 die Champions League gewonnen.
Häufig gestellte Fragen
Der FC Bayern München wurde am 27. Februar 1900 im Schwabinger Café Gisela gegründet. Gründungsmitglieder waren elf junge Männer, angeführt vom späteren ersten Präsidenten Franz John. Die Gründung bedeutete die Abspaltung vom MTV München.
An der FC Bayern München AG, die sich insbesondere um die Fußballabteilung kümmert, hält der eigetragene Verein (eV) des FC Bayern München, also die rund 400.000 Mitglieder, mit 75 Prozent den Hauptanteil. Die restlichen 25 Prozent halten die Adidas AG, die Allianz SE und die Audi AG zu gleichen Anteilen (je 8,33 Prozent).
Das Stadion des FC Bayern München befindet sich im Norden der bayerischen Landeshauptstadt (Schwabing-Freimann) und trägt den Namen Allianz Arena.
Das Stadion des FC Bayern München, die Allianz Arena, bietet bei nationalen Spielen 75.024 Plätze, bei internationalen Ansetzungen 70.000.
Der FC Bayern München hat in seiner langen Historie eine Vielzahl von nationalen und internationalen Titeln gewonnen. Darunter zählen:
- 33-mal deutscher Meister (22/23, 21/22, 20/21, 19/20, 18/19, 17/18, 16/17, 15/16, 14/15, 13/14, 12/13, 09/10, 07/08, 05/06, 04/05, 02/03, 00/01, 99/00, 98/99, 96/97, 93/94, 89/90, 88/89, 86/87, 85/86, 84/85, 80/81, 79/80, 73/74, 72/73, 71/72, 68/69, 31/32)
- 20-mal DFB-Pokal Sieger (19/20, 18/19, 15/16, 13/14, 12/13 , 09/10, 07/08, 05/06, 04/05, 02/03, 99/00, 97/98, 85/86, 83/84, 81/82, 70/71, 68/69, 66/67, 65/66, 56/57)
- 3-mal Champions League Sieger (19/20, 12/13, 00/01)
- 3-mal Europapokal der Landesmeister Sieger (75/76, 74/75, 73/74)
- 2-mal FIFA Klub-WM Sieger (20/21, 13/14)
- 2-mal Weltpokal Sieger (2001 , 1976)
- 2-mal UEFA Supercup Sieger (20/21, 13/14)
- 1-mal UEFA Cup Sieger (95/96)
- 1-mal Europapokal der Pokalsieger Sieger (66/67)
- 10-mal deutscher Superpokalsieger (22/23, 21/22, 20/21, 18/19, 17/18, 16/17, 12/13, 10/11, 90/91, 87/88)
- 6-mal deutscher Ligapokalsieger (07/08, 04/05, 00/01, 99/00, 98/99, 97/98)
- 1-mal süddeutscher Pokalsieger (56/57)
Der FC Bayern München hat 33-mal die deutsche Meisterschaft gewonnen.
Aktuell hält Thomas Müller den Rekord für die meisten Einsätze für den FC Bayern München. Müller absolvierte bislang 746 Pflichtspiele für den FCB.
Die meisten Tore für den FC Bayern München hat Gerd Müller geschossen. Die mittlerweile verdorbene Vereinslegende traf 570-mal im Dress des deutschen Rekordmeisters. Dafür brauchte er 613 Spiele.
Für den FC Bayern München spielten eine Vielzahl an legendären Fußballern. Folgende Spieler trugen allesamt das Trikot des FCB:
Oliver Kahn, Sepp Maier, Manuel Neuer, Franz Beckenbauer, Paul Breitner, Klaus Augenthaler, Philipp Lahm, David Alaba, Bixente Lizarazu, Lúcio, Georg "Katsche" Schwarzenbeck, Stefan Effenberg, Michael Ballack, Bastian Schweinsteiger, Lothar Matthäus, Franz "Bulle" Roth, Joshua Kimmich, Xabi Alonso, Franck Ribéry, Arjen Robben, Jamal Musiala, Mehmet Scholl, Uli Hoeneß, Gerd Müller, Karl-Heinz Rummenigge, Giovane Élber, Robert Lewandowski, Thomas Müller und Claudio Pizarro.
Beim FC Bayern München standen in der Geschichte viele berühmte und erfolgreiche Trainer an der Seitenlinie. Dazu gehören:
Zlatko "Tschik" Cajkovski, Udo Lattek, Dettmar Cramer, Jupp Heynckes, Erich Ribbeck, Franz Beckenbauer, Giovanni Trapattoni, Otto Rehhagel, Ottmar Hitzfeld, Felix Magath, Jürgen Klinsmann, Louis van Gaal, Pep Guardiola, Carlo Ancelotti, Hansi Flick und Thomas Tuchel.
Der Spitzname des FC Bayern München nimmt Bezug auf die Vereinsfarben. So werden die Spieler des deutschen Rekordmeisters meist nur "die Roten" genannt.
Darüber hinaus ist auch der Begriff "FC Hollywood" gebräuchlich, welchen der ehemalige Trainer Giovanni Trapattoni prägte. Der Spitzname bezieht sich auf eine turbulente Zeit des Vereins während der 90er-Jahre, als es zwischen einigen hochrangigen Spielern und Funktionären des Klubs zu Auseinandersetzungen kam - ähnlich wie in einer täglichen Seifenoper.