Nur Harry Kane ist besser! Max Eberl nennt spezielle Statistik von Nicolas Jackson - Vincent Kompany vergleicht ihn mit zwei Ex-Prügelknaben beim FC Bayern

Nachdem ihm Bundestrainer Julian Nagelsmann in seinem aufsehenerregenden Interview einen Startplatz bei der WM in Aussicht gestellt hatte, gefiel Leon Goretzka gegen Gladbach mit einer offensivfreudigen Leistung und bereitete Luis Diaz' 1:0 stark vor. Schon bei seiner vorherigen Startelf-Chance gegen Werder Bremen Mitte Februar hatte der 31-Jährige überzeugt.

Jamal Musiala begann zum dritten Mal seit seinem Comeback, spielte zum ersten Mal durch und verwandelte den Elfmeter zum 3:0. "Der Fuß ist ein bisschen müde, aber er fühlt sich gut an", sagte er anschließend. "Mit solchen Spielen komme ich in den Rhythmus rein." Nach Joshua Kimmichs Auswechslung übernahm der 23-Jährige in der Schlussphase sogar die Kapitänsbinde. "Ich habe mich damit schon schwer gefühlt", sagte Musiala und verriet: "Ich weiß nicht, wieso Jo sie mir gegeben hat. Ich habe eher an Leon gedacht, weil er ein bisschen länger als ich hier ist. Aber es ist eine große Ehre, eine große Verantwortung und macht mich echt glücklich."

Lennart Karl stand gegen Gladbach wieder in der Startelf, nachdem er zuletzt gegen Eintracht Frankfurt und Dortmund gar nicht zum Einsatz gekommen war. Mit seinem Assist zum 4:0 rundete Karl einen munteren Auftritt ab. "Es ist sehr, sehr wichtig, dass ich wieder in den Rhythmus komme", befand der seit kurzem 18-jährige Senkrechtstarter. "Zweimal auf der Bank zu sitzen, war ich nicht so gewohnt." Aussagen, die sein beachtlich schnell erlangtes Selbstverständnis unterstreichen.

Innenverteidiger Nummer drei Min-Jae Kim glänzte unterdessen mit einer Zweikampfquote von 100 Prozent, den meisten Ballgewinnen und den meisten klärenden Aktionen - einzig beim späten Gegentor wirkte er unsicher.