Denn die 17 Tore der Bayern von der ersten Runde bis einschließlich des Finals gingen ausschließlich auf drei Spieler zurück - das so effiziente Offensivtrio um Harry Kane, Michael Olise und Luis Diaz.
Nur einmal zuvor passiert: FC Bayern gelingt im DFB-Pokal erneut seltenes Kunststück
Allein zehn Treffer gingen auf das Konto von Kane, der auch beim 3:0 gegen den VfB Stuttgart im Finale einmal mehr bester Münchner war. Olise erzielte in der Pokalsaison zwei Tore, Diaz deren drei - zusammen ergibt das 15 Treffer.
Die beiden weiteren Tore zum Gesamtwert von 17 fielen im Achtelfinale beim 3:2 gegen Union Berlin durch zwei Eigentore von Ilyas Ansah und Diogo Leite zugunsten der Bayern.
Ein derartiger Fall ist seit der Gründung der Bundesliga im Jahr 1963 eine absolute Seltenheit: Nur einmal zuvor reichte ein so kleines Torschützenfeld für den Pokalsieg. In der Saison 1968/69 gewann der FC Bayern den DFB-Pokal sogar mit lediglich zwei Torschützen - sieben der acht Treffer erzielte Klublegende Gerd Müller, den verbleibenden einen Treffer steuerte Rainer Ohlhauser bei.
Harry Kane und Michael Olise Kandidaten für den Ballon d'Or
Das Münchner Offensivtrio war in dieser Saison jedoch nicht nur im Pokal effizient, sondern in allen Wettbewerben maßgeblich an Toren und Vorlagen beteiligt. Kane steuerte in 51 Pflichtspielen beeindruckende 68 Scorerpunkte bei (61 Tore, 7 Vorlagen). Olise kommt auf 53 Scorerpunkte (22 Tore, 31 Vorlagen) und liegt damit direkt dahinter, während Diaz wettbewerbsübergreifend 49 direkte Torbeteiligungen (26 Tore, 23 Vorlagen) beisteuerte.
Vor allem Kane und Olise gelten mit ihren Leistungen als heiße Kandidaten für den Ballon d'Or. Diese Meinung vertritt auch Nationalspieler Deniz Undav: "Ich muss sagen, da gehe ich sogar eher mit Olise", sagte der VfB-Stürmer nach dem verlorenen Pokalfinale. Es hätten sich aber beide verdient, ergänzte er und scherzte über Kane, ehe auch er nicht mehr aus dem Schwärmen herauskam: "Ich wäre manchmal gerne so frei. Du kannst ihm keinen Meter Platz lassen. Er hat einen Top-Abschluss, rechts wie links. Er hat das gewisse Gespür dafür und ist immer da, wo die Tore sind. Die Bälle, die er auf Olise oder Diaz spielt, sind auch überragend. (...) Da sieht man, was Weltklasse ist."
FC Bayern München-Ehrenpräsident Uli Hoeneß ging nach dem Pokaltriumph sogar noch weiter und bezeichnete Kane in der ARD als "den besten Transfer, den wir je gemacht haben". Der Engländer war 2023 für rund 100 Millionen Euro von den Tottenham Hotspur an die Isar gewechselt. Seitdem gewann er zweimal die deutsche Meisterschaft, einmal den Franz-Beckenbauer-Supercup sowie nun den DFB-Pokal - den ersten Pokalsieg der Bayern seit 2020.
FC Bayerns Torschützen im DFB-Pokal auf einen Blick
Spieler Tore Harry Kane 10 Michael Olise 2 Luis Diaz 3 zwei Eigentore von Union Berlin 2 17