Nur einmal zuvor passiert: FC Bayern gelingt im DFB-Pokal erneut seltenes Kunststück

Das Münchner Offensivtrio war in dieser Saison jedoch nicht nur im Pokal effizient, sondern in allen Wettbewerben maßgeblich an Toren und Vorlagen beteiligt. Kane steuerte in 51 Pflichtspielen beeindruckende 68 Scorerpunkte bei (61 Tore, 7 Vorlagen). Olise kommt auf 53 Scorerpunkte (22 Tore, 31 Vorlagen) und liegt damit direkt dahinter, während Diaz wettbewerbsübergreifend 49 direkte Torbeteiligungen (26 Tore, 23 Vorlagen) beisteuerte.

Vor allem Kane und Olise gelten mit ihren Leistungen als heiße Kandidaten für den Ballon d'Or. Diese Meinung vertritt auch Nationalspieler Deniz Undav: "Ich muss sagen, da gehe ich sogar eher mit Olise", sagte der VfB-Stürmer nach dem verlorenen Pokalfinale. Es hätten sich aber beide verdient, ergänzte er und scherzte über Kane, ehe auch er nicht mehr aus dem Schwärmen herauskam: "Ich wäre manchmal gerne so frei. Du kannst ihm keinen Meter Platz lassen. Er hat einen Top-Abschluss, rechts wie links. Er hat das gewisse Gespür dafür und ist immer da, wo die Tore sind. Die Bälle, die er auf Olise oder Diaz spielt, sind auch überragend. (...) Da sieht man, was Weltklasse ist."

FC Bayern München-Ehrenpräsident Uli Hoeneß ging nach dem Pokaltriumph sogar noch weiter und bezeichnete Kane in der ARD als "den besten Transfer, den wir je gemacht haben". Der Engländer war 2023 für rund 100 Millionen Euro von den Tottenham Hotspur an die Isar gewechselt. Seitdem gewann er zweimal die deutsche Meisterschaft, einmal den Franz-Beckenbauer-Supercup sowie nun den DFB-Pokal - den ersten Pokalsieg der Bayern seit 2020.