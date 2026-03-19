Nur eine kleine Überraschung und zwei Newcomer: Julian Nagelsmann gibt DFB-Kader für erste Spiele im WM-Jahr bekannt

Mit dabei ist jedoch - und hier darf durchaus von einer kleinen Überraschung die Rede sein - Anton Stach von Leeds United. Nagelsmann hatte dem Mittelfeldspieler zwar attestiert, es bei Leeds "gut" zu machen, merkte aber auch dessen vermeintliche Schwäche im Luft- und Bodenzweikampf an.

"Er ist nicht enorm kopfballstark und auch nicht der Top-Zweikämpfer, sondern ebenfalls einer, der gerne das Spiel vor sich hat", sagte Nagelsmann damals: "Ich fand, seine Top-Position war in Hoffenheim die zentrale Rolle in der Dreierkette, von wo er auf die Sechs gekippt ist."

Es war in der Folge eigentlich anzunehmen, dass es Stach nach der Enttäuschung im November des vergangenen Jahres erneut nicht in den DFB-Kader schaffen würde. Doch nun kam es anders. Der 27-Jährige wurde erstmals seit fast vier Jahren wieder für einen Lehrgang der A-Nationalmannschaft nominiert und bildet damit die Speerspitze eines Rückkehrer-Sextetts.

Denn neben Stach werden auch die lange verletzten Leistungsträger Antonio Rüdiger (Real Madrid) und Kai Havertz (FC Arsenal) erwartungsgemäß zurückkehren. Besonders die Rückkehr von Havertz, der bei Nagelsmann in der Sturmspitze gesetzt sein dürfte, wurde vom Bundestrainer fast schon sehnlichst erwartet. Bei Rüdiger hob Nagelsmann hervor, dass dieser "100 Prozent fit und gesund" sein müsse: "Wenn er so Wehwehchen hat, die er auch bei uns teilweise hatte, kommt er nicht an sein Leistungslimit, und das ergibt dann keinen Sinn."

Doch das Gegenteil scheint nun nach überstandenen Knie- und Muskelverletzungen der Fall zu sein. Rüdiger erarbeitete sich bei den Königlichen seinen Stammplatz in der Innenverteidigung zurück und überzeugte in den Achtelfinal-Spielen gegen Manchester City.

Abgerundet wird das Sextett der Rückkehrer von Pascal Groß, der bei Brighton & Hove nach seinem Winter-Abschied vom BVB wieder gesetzt ist, und vom Stuttgart-Duo Deniz Undav und Josha Vagnoman, der erstmals seit fast exakt drei Jahren und seinem DFB-Debüt wieder dabei ist. Er ist aktuell Nagelsmanns einziger nomineller Backup für Rechtsverteidiger Joshua Kimmich, der sich in ansprechender Form befindet.