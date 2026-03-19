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JULIAN NAGELSMANN Getty Images
Jonas Rütten

Nur eine kleine Überraschung und zwei Newcomer: Julian Nagelsmann gibt DFB-Kader für erste Spiele im WM-Jahr bekannt

Die deutsche Nationalmannschaft starte ins WM-Jahr. Mit seinem ersten Aufgebot überrascht der Bundestrainer nur wenig.

Der DFB hat das erste Aufgebot im WM-Jahr 2026 bekanntgegeben und anders als nach seinem vieldiskutierten kicker-Interview erwartet, sorgt Julian Nagelsmann nur für ein wenig Überraschung.

Denn schon damals ließ sich ablesen, dass es Shootingstar Said El Mala vom 1. FC Köln und Stuttgart-Taktgeber Angelo Stiller schwer haben werden, in das Aufgebot für die Testspiele gegen die Schweiz (27. März) und Ghana (30. März) zu rücken. Und so fehlen beide Namen erwartungsgemäß. 

  • Anton Stach DFB 2022getty

    Nagelsmann übt erst Kritik an Stach - und nominiert ihn dennoch

    Mit dabei ist jedoch - und hier darf durchaus von einer kleinen Überraschung die Rede sein - Anton Stach von Leeds United. Nagelsmann hatte dem Mittelfeldspieler zwar attestiert, es bei Leeds "gut" zu machen, merkte aber auch dessen vermeintliche Schwäche im Luft- und Bodenzweikampf an. 

    "Er ist nicht enorm kopfballstark und auch nicht der Top-Zweikämpfer, sondern ebenfalls einer, der gerne das Spiel vor sich hat", sagte Nagelsmann damals: "Ich fand, seine Top-Position war in Hoffenheim die zentrale Rolle in der Dreierkette, von wo er auf die Sechs gekippt ist."

    Es war in der Folge eigentlich anzunehmen, dass es Stach nach der Enttäuschung im November des vergangenen Jahres erneut nicht in den DFB-Kader schaffen würde. Doch nun kam es anders. Der 27-Jährige wurde erstmals seit fast vier Jahren wieder für einen Lehrgang der A-Nationalmannschaft nominiert und bildet damit die Speerspitze eines Rückkehrer-Sextetts.

    Denn neben Stach werden auch die lange verletzten Leistungsträger Antonio Rüdiger (Real Madrid) und Kai Havertz (FC Arsenal) erwartungsgemäß zurückkehren. Besonders die Rückkehr von Havertz, der bei Nagelsmann in der Sturmspitze gesetzt sein dürfte, wurde vom Bundestrainer fast schon sehnlichst erwartet. Bei Rüdiger hob Nagelsmann hervor, dass dieser "100 Prozent fit und gesund" sein müsse: "Wenn er so Wehwehchen hat, die er auch bei uns teilweise hatte, kommt er nicht an sein Leistungslimit, und das ergibt dann keinen Sinn."

    Doch das Gegenteil scheint nun nach überstandenen Knie- und Muskelverletzungen der Fall zu sein. Rüdiger erarbeitete sich bei den Königlichen seinen Stammplatz in der Innenverteidigung zurück und überzeugte in den Achtelfinal-Spielen gegen Manchester City. 

    Abgerundet wird das Sextett der Rückkehrer von Pascal Groß, der bei Brighton & Hove nach seinem Winter-Abschied vom BVB wieder gesetzt ist, und vom Stuttgart-Duo Deniz Undav und Josha Vagnoman, der erstmals seit fast exakt drei Jahren und seinem DFB-Debüt wieder dabei ist. Er ist aktuell Nagelsmanns einziger nomineller Backup für Rechtsverteidiger Joshua Kimmich, der sich in ansprechender Form befindet. 

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  • FC Bayern München v Atalanta BC - UEFA Champions League 2025/26 Round of 16 Second LegGetty Images Sport

    Zwei Newcomer vom FC Bayern und eine Notlösung hinter Kimmich

    Benjamin Henrichs ist nach seinem im Dezember 2024 erlittenen Achillessehnenrisses noch weiter weg von seinem Leistungsoptimum. Ridle Baku, der bei den WM-Qualifikationsspielen im November noch mit einem Tor und einer Vorlage auf sich aufmerksam gemacht hatte, läuft seiner Top-Form in Leipzig ebenfalls hinterher.

    Gänzlich neu dabei sind derweil Lennart Karl und Jonas Urbig vom FC Bayern. Während Urbig in seiner Rolle als Vertreter des immer wieder verletzten Manuel Neuer beim Rekordmeister phasenweise brilliert, hat auch der 18-jährige Karl nach einer Leistungsdelle zu Beginn des Jahres wieder zu seiner Form aus der Hinrunde gefunden, durch die er sich laut Meinung zahlreicher Experten eine Nominierung für das DFB-Team schon damals verdient gehabt hätte.

    "Ich habe nicht den Anspruch, dass er Stammspieler wird, um dann bei der WM dabei zu sein. Denn das wird er nicht", merkte Nagelsmann Anfang März an: "Aber er muss schon einen gewissen Rhythmus sammeln, bei jungen Spielern geht es viel ums Selbstvertrauen. Er darf nicht zu uns kommen und dann die graue Maus sein, sondern er muss diese jugendliche Frische und das Freche reinbringen."

    Das "Freche" präsentierte Karl zuletzt wieder häufiger im Trikot des FC Bayern. In seiner ersten echten Profisaison steht er aktuell bei acht Toren und sechs Vorlagen in 34 Spielen. Womöglich profitierte der Youngster auch davon, dass Jamal Musiala in Absprache mit den Bayern erneut nicht bei der Nationalmannschaft spielen kann. Der 23-Jährige leidet seit einer Woche an einer Schmerzreaktion im Sprunggelenk in Folge seiner schweren Verletzung im Sommer bei der Klub-WM und pausiert auch im Verein aktuell.

  • Niclas FüllkrugGetty Images

    Nagelsmann sortiert Füllkrug, Beier und Adeyemi aus

    Neben den harten Entscheidungen des Bundestrainers bei Stiller und El Mala dürfte besonders die Nicht-Berücksichtigung von Maximilian Beier zumindest in Dortmund durchaus mit hochgezogenen Augenbrauen zur Kenntnis genommen worden sein. 

    Beier hatte sich in den vergangenen Wochen einen Stammplatz beim BVB erkämpft und befindet sich derzeit in ausgezeichneter Form. In den vergangenen zwölf Bundesligaspielen erzielte er fünf Tore und verbuchte vier Assists. Gereicht hat es für ihn aber ebensowenig, wie für Karim Adeyemi. Auch Niclas Füllkrug, der aktuell nicht über eine Jokerrolle bei der AC Milan hinauskommt und erst ein Tor erzielt hat, ist nicht mit dabei. 

    Auch Nadiem Amiri, der unter Nagelsmann nach fast fünf Jahren im März des vergangenen Jahres in den Kreis der Nationalmannschaft zurückgekehrt war, fehlt im aktuellen Aufgebot. Allerdings nicht aus leistungstechnischen Gründen. Der 29-Jährige spielt erneut eine herausragende Saison bei Mainz 05 (15 Tore, 3 Vorlagen), laboriert aber seit Wochen an einer hartnäckigen Fersenverletzung.

Häufig gestellte Fragen

Ihr Dachverband DFB wurde am 28. Januar 1900 gegründet. Achte Jahre und gut zwei Monate später, im April 1908, stieg das erste Länderspiel. Dieses verlor die deutsche Nationalmannschaft in der Schweiz mit 3:5.

Sie hat keinen Eigentümer im engsten Sinne, denn die Verwaltung erfolgt durch den DFB.

Anders als andere Nationalmannschaften hat die deutsche kein festes Heimstadion. Deutschland spielt im Berliner Olympiastadion, in der Allianz Arena, im Signal Iduna Park und aber auch in anderen Anlagen.

Das lässt sich aufgrund Deutschlands vieler Spielstätten nicht pauschal sagen.

Die deutsche Nationalmannschaft hat sich viermal zum Weltmeister, dreimal zum Europameistermeister und 2017 zum Konföderationen-Pokalsieger gekrönt.

Lothar Matthäus ist mit 150 Auftritten Deutschlands Rekordteamspieler. Ebenfalls auf dem Podest und dreistellig sind Miroslav Klose (137) sowie Thomas Müller (131). 

Mit 71 Treffern in 137 Länderspielen führt Miroslav Klose vor Gerd Müller, der in 62 Auftritten 68-mal eingenetzt hat.

Unter anderem Franz Beckenbauer, Gerd Müller, Lothar Matthäus, Miroslav Klose, Philipp Lahm, Manuel Neuer, Toni Kroos u.v.m.

In erster Linie "DFB Team", aber etwa auch "DFB Auswahl".

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