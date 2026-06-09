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Falko Blöding

"Nur ein Idiot hätte gesagt, dass man ihn nicht mehr braucht": Ex-Mitspieler ist fassungslos wegen Mohamed Salahs Abgang vom FC Liverpool

Premier League
Liverpool
A. Slot
M. Salah
D. Lovren

Drei Jahre lang spielten Dejan Lovren und Mohamed Salah gemeinsam für die Reds. Dass der Ägypter sich nun von der Anfield Road verabschiedet, ist für Lovren nicht nachvollziebar.

Mohamed Salah verlässt den FC Liverpool in diesem Sommer vorzeitig nach neun Jahren. Für seinen Ex-Mannschaftskameraden Dejan Lovren hätte es so weit nicht kommen müssen.

  • Der ehemalige kroatische Nationalspieler von PAOK Thessaloniki ist sicher, dass Salah seinen bis 2027 laufenden Vertrag erfüllt hätte, wäre die Trennung von Trainer Arne Slot früher verkündet worden.

    Bei Winwin gefragt, ob Salah noch ein Liverpool-Spieler wäre, wenn der Niederländer seinen Hut eher hätte nehmen müssen, sagte Lovren: "Er wäre zu 100 Prozent geblieben, das könnt ihr mir glauben. Das Timing war mies. Nur ein Idiot hätte gesagt, dass man ihn nicht mehr braucht."

    Liverpool hatte im Frühjahr bekannt gegeben, dass Salah den Klub in diesem Sommer verlassen wird. Der Rechtsaußen war unter Slot nicht mehr unumstrittener Stammspieler, dazu gab es öffentliche Missstimmung zwischen den beiden. Nach Rang fünf in der Endabrechnung musste schließlich auch Slot gehen, wie es die Reds vor knapp zwei Wochen verkündeten.

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    Lovren: Salahs Verhältnis zu Klopp war "wunderbar"

    Lovren kritisierte seinen Ex-Klub dafür, dass man die Zusammenarbeit mit Salah vorzeitig beendet hat: "Wenn man sagt, dass man Salah nicht mehr in Liverpool braucht, obwohl er noch zwei oder drei Jahre Leistungen auf Spitzenniveau bringen kann, dann hat man ein Problem mit dem Fußballverständnis." Dass Salah jetzt schon geht, hätte er "niemals erwartet", so der 36-Jährige.

    Der Schuldige daran ist für den Lovren, der an der Seite Salahs unter anderem die Champions League gewann, schnell gefunden: "Ich glaube nicht, dass es das Management ist. Das ist nur eine Person und ich glaube, das ist der Trainer. Sie hatten kein gutes Verhältnis, das muss man klar benennen." Dagegen hätte Salah eine "wunderbare" Beziehung zu Slots Vorgänger Jürgen Klopp gepflegt. Zwar sei auch zwischen dem Ägypter und dem Deutschen "nicht immer alles perfekt" gewesen, aber: "Sie haben einander vertraut. (…) Er hat alles auf dem Platz für Klopp gegeben und Klopp gab ihm Selbstvertrauen. Mit Slot war es umgekehrt."

    Dass Slot in seinem ersten Liverpooler Jahr mit einem überragenden Salah auf Anhieb den Meistertitel gewann, lässt Lovren nicht als Gegenargument gelten: "Für mich hat er da ein fertiges Team übernommen, die Mannschaft stand schon."

    So sind Slot und Salah nun aber beide auf der Suche nach neuen Arbeitgebern. Um den Coach gab es Gerüchte, er könnte schnell bei der AC Mailand unterkommen. Allerdings verdichten sich die Anzeichen dafür, dass die Rossoneri Oliver Glasner holen

    Bei Salah gibt es aktuell keine konkreten Gerüchte. Lange galt ein Wechsel in die Saudi Pro League für den 33 Jahre alten Angreifer als realistischste Option. Auch über eine Rückkehr in die Serie A zu seinem Ex-Klub Roma wurde zwischenzeitlich spekuliert.

  • FC Liverpool: Die 20 besten Torschützen der Geschichte

    PlatzSpielerToreSpieleJahre
    1Ian Rush3466601980-1987, 1988-1996
    2Roger Hunt2854921958-1969
    3Mohamed Salah2574422017-2026
    4Gordon Hodgson2413771925-1936
    5Billy Liddell2285341939-1961
    6Steven Gerrard1867101998-2015
    7Robbie Fowler1833691993-2001, 2006-2007
    8Kenny Dalglish1725151977-1990
    9Michael Owen1582971996-2004
    10Harry Chambers1513391915-1928
    11Sam Raybould1302261900-1907
    12Jack Parkinson1282191902-1914
    13Dick Forshaw1232881919-1927
    14Sadio Mane1202692016-2022
    15Ian St. John1184251961-1971
    16Roberto Firmino1113622015-2023
    17Jack Balmer1103091935-1952
    18John Barnes1084071987-1997
    19Kevin Keegan1003231970-1978
    20John Toshack962471971-1977