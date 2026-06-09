"Nur ein Idiot hätte gesagt, dass man ihn nicht mehr braucht": Ex-Mitspieler ist fassungslos wegen Mohamed Salahs Abgang vom FC Liverpool

Lovren kritisierte seinen Ex-Klub dafür, dass man die Zusammenarbeit mit Salah vorzeitig beendet hat: "Wenn man sagt, dass man Salah nicht mehr in Liverpool braucht, obwohl er noch zwei oder drei Jahre Leistungen auf Spitzenniveau bringen kann, dann hat man ein Problem mit dem Fußballverständnis." Dass Salah jetzt schon geht, hätte er "niemals erwartet", so der 36-Jährige.

Der Schuldige daran ist für den Lovren, der an der Seite Salahs unter anderem die Champions League gewann, schnell gefunden: "Ich glaube nicht, dass es das Management ist. Das ist nur eine Person und ich glaube, das ist der Trainer. Sie hatten kein gutes Verhältnis, das muss man klar benennen." Dagegen hätte Salah eine "wunderbare" Beziehung zu Slots Vorgänger Jürgen Klopp gepflegt. Zwar sei auch zwischen dem Ägypter und dem Deutschen "nicht immer alles perfekt" gewesen, aber: "Sie haben einander vertraut. (…) Er hat alles auf dem Platz für Klopp gegeben und Klopp gab ihm Selbstvertrauen. Mit Slot war es umgekehrt."

Dass Slot in seinem ersten Liverpooler Jahr mit einem überragenden Salah auf Anhieb den Meistertitel gewann, lässt Lovren nicht als Gegenargument gelten: "Für mich hat er da ein fertiges Team übernommen, die Mannschaft stand schon."

So sind Slot und Salah nun aber beide auf der Suche nach neuen Arbeitgebern. Um den Coach gab es Gerüchte, er könnte schnell bei der AC Mailand unterkommen. Allerdings verdichten sich die Anzeichen dafür, dass die Rossoneri Oliver Glasner holen

Bei Salah gibt es aktuell keine konkreten Gerüchte. Lange galt ein Wechsel in die Saudi Pro League für den 33 Jahre alten Angreifer als realistischste Option. Auch über eine Rückkehr in die Serie A zu seinem Ex-Klub Roma wurde zwischenzeitlich spekuliert.