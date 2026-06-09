Mohamed Salah verlässt den FC Liverpool in diesem Sommer vorzeitig nach neun Jahren. Für seinen Ex-Mannschaftskameraden Dejan Lovren hätte es so weit nicht kommen müssen.
"Nur ein Idiot hätte gesagt, dass man ihn nicht mehr braucht": Ex-Mitspieler ist fassungslos wegen Mohamed Salahs Abgang vom FC Liverpool
Der ehemalige kroatische Nationalspieler von PAOK Thessaloniki ist sicher, dass Salah seinen bis 2027 laufenden Vertrag erfüllt hätte, wäre die Trennung von Trainer Arne Slot früher verkündet worden.
Bei Winwin gefragt, ob Salah noch ein Liverpool-Spieler wäre, wenn der Niederländer seinen Hut eher hätte nehmen müssen, sagte Lovren: "Er wäre zu 100 Prozent geblieben, das könnt ihr mir glauben. Das Timing war mies. Nur ein Idiot hätte gesagt, dass man ihn nicht mehr braucht."
Liverpool hatte im Frühjahr bekannt gegeben, dass Salah den Klub in diesem Sommer verlassen wird. Der Rechtsaußen war unter Slot nicht mehr unumstrittener Stammspieler, dazu gab es öffentliche Missstimmung zwischen den beiden. Nach Rang fünf in der Endabrechnung musste schließlich auch Slot gehen, wie es die Reds vor knapp zwei Wochen verkündeten.
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Lovren: Salahs Verhältnis zu Klopp war "wunderbar"
Lovren kritisierte seinen Ex-Klub dafür, dass man die Zusammenarbeit mit Salah vorzeitig beendet hat: "Wenn man sagt, dass man Salah nicht mehr in Liverpool braucht, obwohl er noch zwei oder drei Jahre Leistungen auf Spitzenniveau bringen kann, dann hat man ein Problem mit dem Fußballverständnis." Dass Salah jetzt schon geht, hätte er "niemals erwartet", so der 36-Jährige.
Der Schuldige daran ist für den Lovren, der an der Seite Salahs unter anderem die Champions League gewann, schnell gefunden: "Ich glaube nicht, dass es das Management ist. Das ist nur eine Person und ich glaube, das ist der Trainer. Sie hatten kein gutes Verhältnis, das muss man klar benennen." Dagegen hätte Salah eine "wunderbare" Beziehung zu Slots Vorgänger Jürgen Klopp gepflegt. Zwar sei auch zwischen dem Ägypter und dem Deutschen "nicht immer alles perfekt" gewesen, aber: "Sie haben einander vertraut. (…) Er hat alles auf dem Platz für Klopp gegeben und Klopp gab ihm Selbstvertrauen. Mit Slot war es umgekehrt."
Dass Slot in seinem ersten Liverpooler Jahr mit einem überragenden Salah auf Anhieb den Meistertitel gewann, lässt Lovren nicht als Gegenargument gelten: "Für mich hat er da ein fertiges Team übernommen, die Mannschaft stand schon."
So sind Slot und Salah nun aber beide auf der Suche nach neuen Arbeitgebern. Um den Coach gab es Gerüchte, er könnte schnell bei der AC Mailand unterkommen. Allerdings verdichten sich die Anzeichen dafür, dass die Rossoneri Oliver Glasner holen
Bei Salah gibt es aktuell keine konkreten Gerüchte. Lange galt ein Wechsel in die Saudi Pro League für den 33 Jahre alten Angreifer als realistischste Option. Auch über eine Rückkehr in die Serie A zu seinem Ex-Klub Roma wurde zwischenzeitlich spekuliert.
FC Liverpool: Die 20 besten Torschützen der Geschichte
Platz Spieler Tore Spiele Jahre 1 Ian Rush 346 660 1980-1987, 1988-1996 2 Roger Hunt 285 492 1958-1969 3 Mohamed Salah 257 442 2017-2026 4 Gordon Hodgson 241 377 1925-1936 5 Billy Liddell 228 534 1939-1961 6 Steven Gerrard 186 710 1998-2015 7 Robbie Fowler 183 369 1993-2001, 2006-2007 8 Kenny Dalglish 172 515 1977-1990 9 Michael Owen 158 297 1996-2004 10 Harry Chambers 151 339 1915-1928 11 Sam Raybould 130 226 1900-1907 12 Jack Parkinson 128 219 1902-1914 13 Dick Forshaw 123 288 1919-1927 14 Sadio Mane 120 269 2016-2022 15 Ian St. John 118 425 1961-1971 16 Roberto Firmino 111 362 2015-2023 17 Jack Balmer 110 309 1935-1952 18 John Barnes 108 407 1987-1997 19 Kevin Keegan 100 323 1970-1978 20 John Toshack 96 247 1971-1977