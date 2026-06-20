Nur die vierte Wahl bei Vincent Kompany: Besiktas will angeblich Spieler des FC Bayern

Der FCB hatte Nübel 2020 verpflichtet und ab 2021 ausgeliehen: zunächst zwei Jahre lang an die AS Monaco, dann für drei Spielzeiten an den VfB Stuttgart. Die Schwaben wollen und können sich den Torhüter aufgrund seines hohen Gehalts nicht leisten, sodass er in diesem Sommer nach München zurückkehrt, wo er einen bis 2029 laufenden Vertrag hat.

Besiktas sei auf der Suche nach einer neuen Nummer eins und beschäftige sich dabei nicht nur mit Nübel, sondern habe auch andere Optionen. Die Türken stört bislang das hohe Gehalt Nübels, der in München elf Millionen Euro pro Jahr kassieren soll. Außerdem sei ein Hindernis, dass Nübel selbst von einem Wechsel in die Süper Lig nicht begeistert sein soll.