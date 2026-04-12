Nur Deniz Undav und Harry Kane sind noch besser! Lamine Yamal unterstreicht seine Topform beim FC Barcelona und pulverisiert nebenbei den Rekord einer Legende von Real Madrid

Yamal absolvierte am Samstagabend bereits sein 100. Spiel in LaLiga. Mit 18 Jahren und 272 Tagen ist der Offensivstar nun der jüngste Spieler in der Geschichte von Spaniens Eliteklasse, der diesen Meilenstein erreicht hat. Yamal löste mit Raul eine Stürmerlegende von Barcas Erzrivale Real Madrid ab, der den Rekord bis dato gehalten hatte und bei seinem 100. LaLiga-Einsatz mit 19 Jahren und 284 Tagen über ein Jahr älter gewesen war als Yamal.

Bei seinem Jubiläum trumpfte Yamal erstmals in der 9. Minute auf, als er per Ecke Barcelonas Führungstreffer durch Ferran Torres vorbereitete. Rund eine Viertelstunde später zeigte der 18-Jährige seine Extraklasse mit einem wundervollen Außenrist-Assist für Torres' zweites Tor (25.).

Espanyol kam in der 56. Minute durch Pol Lozano wieder heran, kurz vor Schluss war es dann Yamal vorbehalten, für die Entscheidung zu sorgen. In der 87. Minute lieferte der spanische Nationalspieler seinen dritten Scorerpunkt des Abends, traf diesmal selbst zum 3:1. Kurz darauf gelang Marcus Rashford noch das Tor zum 4:1-Endstand.