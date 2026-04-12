Lamine Yamal hat beim 4:1-Derbysieg des FC Barcelona gegen Stadtrivale Espanyol am 31. Spieltag nicht nur eine Gala auf den Rasen des Camp Nou gezaubert, sondern ganz nebenbei auch noch LaLiga-Geschichte geschrieben.
Nur Deniz Undav und Harry Kane sind noch besser! Lamine Yamal unterstreicht seine Topform beim FC Barcelona und pulverisiert nebenbei den Rekord einer Legende von Real Madrid
Lamine Yamal: Bei 100. LaLiga-Spiel über ein Jahr jünger als Raul
Yamal absolvierte am Samstagabend bereits sein 100. Spiel in LaLiga. Mit 18 Jahren und 272 Tagen ist der Offensivstar nun der jüngste Spieler in der Geschichte von Spaniens Eliteklasse, der diesen Meilenstein erreicht hat. Yamal löste mit Raul eine Stürmerlegende von Barcas Erzrivale Real Madrid ab, der den Rekord bis dato gehalten hatte und bei seinem 100. LaLiga-Einsatz mit 19 Jahren und 284 Tagen über ein Jahr älter gewesen war als Yamal.
Bei seinem Jubiläum trumpfte Yamal erstmals in der 9. Minute auf, als er per Ecke Barcelonas Führungstreffer durch Ferran Torres vorbereitete. Rund eine Viertelstunde später zeigte der 18-Jährige seine Extraklasse mit einem wundervollen Außenrist-Assist für Torres' zweites Tor (25.).
Espanyol kam in der 56. Minute durch Pol Lozano wieder heran, kurz vor Schluss war es dann Yamal vorbehalten, für die Entscheidung zu sorgen. In der 87. Minute lieferte der spanische Nationalspieler seinen dritten Scorerpunkt des Abends, traf diesmal selbst zum 3:1. Kurz darauf gelang Marcus Rashford noch das Tor zum 4:1-Endstand.
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Barcelonas Lamine Yamal im Kalenderjahr 2026: Nur Deniz Undav und Harry Kane sind torgefährlicher
Yamal war im Kalenderjahr 2026 damit wettbewerbsübergreifend nun bisher an 20 Toren direkt beteiligt (13 Treffer, sieben Assists). In LaLiga steht er damit vor Real Madrids Federico Valverde und Teamkollege Fermin Lopez (jeweils 17 Scorerpunkte seit Jahresbeginn) an der Spitze, innerhalb von Europas Top-5-Ligen sind nur die beiden Bundesliga-Torjäger Deniz Undav (VfB Stuttgart, 22 Scorerpunkte) und Harry Kane (FC Bayern München, 21 Scorerpunkte) besser. Bayerns Michael Olise steht aktuell ebenso wie Yamal bei 20 direkten Torbeteiligungen in 2026.
Mit dem Derbysieg hat Barca übrigens einen großen Schritt in Richtung Titelverteidigung in LaLiga gemacht. Da Real am Freitagabend beim 1:1 gegen Girona gepatzt hatte, beträgt der Vorsprung des Tabellenführers aus Katalonien auf den Verfolger aus der spanischen Hauptstadt sieben Spieltage vor Schluss bereits neun Punkte. Pikant: Möglicherweise könnte Barca im Clasico gegen Real Anfang Mai (35. Spieltag) den Gewinn des Meistertitels perfekt machen - und das vor heimischer Kulisse.
Führt Lamine Yamal den FC Barcelona zur Wende gegen Atletico?
Yamal will seine herausragende Verfassung derweil am Dienstag unbedingt wieder auf den Platz bringen. Dann braucht Barca im Viertelfinalrückspiel der Champions League bei Atletico Madrid eine spektakuläre Aufholjagd, um weiter vom Henkelpott träumen zu können.
Das Hinspiel am vergangenen Mittwoch hatten Yamal und Co. zuhause mit 0:2 verloren. Dabei musste die Elf von Trainer Hansi Flick, der nach Spielschluss heftig über die Unparteiischen schimpfte, nach der Roten Karte für Innenverteidiger Pau Cubarsi kurz vor dem Seitenwechsel gut eine Halbzeit lang in Unterzahl spielen.
Sollte Barca die Wende gelingen, träfe man im Halbfinale der Königsklasse entweder auf den FC Arsenal oder Sporting Lissabon. Die Gunners sind nach dem 1:0-Auswärtssieg im Hinspiel in der besseren Ausgangsposition.
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Lamine Yamals Zahlen in der bisherigen Saison
Einsätze
43
Tore
22
Assists
18
Gelbe Karten
6
Häufig gestellte Fragen
Lamine Yamal verdient sein Geld auf den Flügelpositionen, meist auf der rechten Seite. Dort begeistert er mit explosiven Antritten und starken Dribblings das Publikum.
Lamine Yamal kam am 13. Juli 2007 im katalanischen Esplugues de Llobregat zur Welt.
Lamine Yamal lief beim FC Barcelona bis zum Ende der Saison 2024/25 mit der Rückennummer 19 auf. Seit der Saison 2025/26 trägt er die prestigeträchtige Nummer 10.
Lamine Yamal ist 1,80 Meter groß.
Lamine Yamal bringt ein Körpergewicht von 72 Kilogramm auf die Waage.
Lamine Yamal trägt Schuhgröße 44.
Der starke Fuß von Lamine Yamal ist links.
Lamine Yamal spielte in seiner Kindheit für den CF La Torreta und den FC Barcelona.
Lamine Yamal hat das Klubinternat La Masia kürzlich hinter sich gelassen und lebt nun in einer eigenen Wohnung im Norden Barcelonas – nur wenige Gehminuten vom Trainingszentrum des FC Barcelona entfernt.
Da Lamine Yamal noch keinen Führerschein besitzt, darf er auch kein Auto fahren.
Lamine Yamal ist Spanier mit marokkanischen und äquatorialguineischen Wurzeln und hat bislang noch nie für einen deutschen Verein gespielt. Deutsch spricht er demnach nicht.
Lamine Yamal hat keine Kinder.
Derzeit gibt es keine verlässlichen Informationen darüber, ob Lamine Yamal eine Freundin hat.
Das geschätzte Vermögen von Lamine Yamal liegt zwischen 4,5 und 7 Millionen Euro. Beim FC Barcelona seinem derzeitigen Club, soll sein jährliches Bruttogehalt rund 26 Millionen Euro betragen.
In seiner jungen Karriere hat Lamine Yamal bereits fünf Titel gewonnen: zweimal die spanische Meisterschaft, den spanischen Supercup sowie den spanischen Pokal. Zudem wurde er 2024 mit der spanischen Nationalmannschaft Europameister.
Lamine Yamal hat den Ballon d'Or bislang zwar noch nicht gewinnen können, doch seine Leistungen brachten ihm bereits Nominierungen ein. Einmal Mal schaffte er es dabei, sich unter den zehn besten Spielern der Welt zu platzieren (Platz 8 im Jahr 2024).
Lamine Yamal wurde bisher noch nie mit dem Titel des FIFA-Weltfußballers ausgezeichnet.
Lamine Yamal trägt verschiedene Spitznamen, darunter "Ryan", der aus einer amüsanten Begegnung mit Touristen in Barcelona entstanden ist. Außerdem nennen ihn Fans und Kommentatoren "Lamine The Dream" – eine Anerkennung seiner herausragenden Fähigkeiten und seines vielversprechenden Talents. Obwohl diese Beinamen nicht offiziell sind, haben sie sich in den sozialen Netzwerken und unter Anhängern fest verankert.