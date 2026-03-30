Nur bei Leroy Sane sind sie sich einig: Julian Nagelsmann erstickt eine große Hoffnung von Deniz Undav im Keim

Den Auftrag von Bundestrainer Julian Nagelsmann an ihn führte er anschließend dann auch noch in Perfektion aus. Denn Undav sei, so sagte es Nagelsmann vor dem Spiel erneut, "eher ein Finisher": "Deniz hat viele gute Aktionen, vor allem, wenn der Gegner schon müde ist. Seine Qualitäten gehen so ein bisschen flöten, wenn er im Spiel viel arbeiten muss."

Ein Edeljoker also, der nicht unbedingt ein Gewinn für das intensive und physisch anspruchsvolle Pressingspiel des DFB-Teams ist, aber einem müden Gegner den Todesstoß versetzen kann.

Und genau das tat Undav an diesem Abend auch. In der 88. Minute verwertete er eine Kopfballvorlage des ebenfalls eingewechselten Leroy Sane mit einem langen Bein zum 2:1-Siegtreffer. Es war sein vierter Treffer im siebten Länderspiel. Eine starke Quote. Wenn Undav spielt, trifft er also meistens auch in der Nationalmannschaft.

Und dennoch wird seine Rolle auch bei der WM aller Voraussicht nach trotz des Siegtreffers und seiner unglaublichen Quote beim VfB nicht mehr größer werden. Dass Undav darauf durchaus hofft, sagte er recht unverblümt nach seinem Auftritt gegen Ghana. "Ich habe ein Gespräch mit dem Bundestrainer gehabt. Ich kenne meine Rolle, aber durch solche Tore kann sich meine Rolle vielleicht noch verändern", sagte Undav und schob noch hinterher: "Aber ich akzeptiere sie."

Und das dürfte auch besser so sein, denn Nagelsmann sagte hinterher recht deutlich, dass sich an Undavs Jokerrolle mit Blick auf das Turnier in den USA, Kanada und Mexiko "eher" nichts mehr ändern werde. "Werden wir sehen", sagte Nagelsmann etwas zähneknirschend auf die Nachfrage zur Undav-Rolle: "Eher unwahrscheinlich, ich führe die Rollengespräche ja nicht für den März, sondern für die WM."