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Jonas Rütten

Nur bei Leroy Sane sind sie sich einig: Julian Nagelsmann erstickt eine große Hoffnung von Deniz Undav im Keim

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Erst auf der Bank, dann Siegtorschütze und am Ende auch noch emotionaler Leader: Deniz Undav hat aus seiner Reservistenrolle das Maximum rausgeholt. Große Hoffnungen darf er sich dennoch nicht machen.

Als Deniz Undav abermals und dann auch noch in seinem eigenen Wohnzimmer im Stuttgarter Stadion zu Beginn eines Länderspiels der deutschen Nationalmannschaft die Bank drückte, sprach nicht unbedingt viel dafür, dass der 29-Jährige etwas weniger als zwei Stunden später in der ARD Sportschau von einem "perfekten Abend" für ihn sprechen würde. Doch so kam es. 

Undav, immerhin mit 23 Toren und 13 Vorlagen in der laufenden Saison der mit Abstand beste deutsche Offensivspieler, bekam nach der Pause endlich seine Bewährungschance. Das hatten die Zuschauer in Stuttgart schon während der gesamten ersten Halbzeit mit "Deniz Undav"-Sprechchören gefordert. Es sei "krass" gewesen, "zu hören, wie die Fans hinter mir stehen", sagte er dazu.

Hier geht's zu den Noten und Einzelkritiken der Nationalspieler gegen Ghana

  • Nagelsmann sieht Undav als "Finisher" - VfB-Star erfüllt Auftrag perfekt

    Den Auftrag von Bundestrainer Julian Nagelsmann an ihn führte er anschließend dann auch noch in Perfektion aus. Denn Undav sei, so sagte es Nagelsmann vor dem Spiel erneut, "eher ein Finisher": "Deniz hat viele gute Aktionen, vor allem, wenn der Gegner schon müde ist. Seine Qualitäten gehen so ein bisschen flöten, wenn er im Spiel viel arbeiten muss."

    Ein Edeljoker also, der nicht unbedingt ein Gewinn für das intensive und physisch anspruchsvolle Pressingspiel des DFB-Teams ist, aber einem müden Gegner den Todesstoß versetzen kann. 

    Und genau das tat Undav an diesem Abend auch. In der 88. Minute verwertete er eine Kopfballvorlage des ebenfalls eingewechselten Leroy Sane mit einem langen Bein zum 2:1-Siegtreffer. Es war sein vierter Treffer im siebten Länderspiel. Eine starke Quote. Wenn Undav spielt, trifft er also meistens auch in der Nationalmannschaft.

    Und dennoch wird seine Rolle auch bei der WM aller Voraussicht nach trotz des Siegtreffers und seiner unglaublichen Quote beim VfB nicht mehr größer werden. Dass Undav darauf durchaus hofft, sagte er recht unverblümt nach seinem Auftritt gegen Ghana. "Ich habe ein Gespräch mit dem Bundestrainer gehabt. Ich kenne meine Rolle, aber durch solche Tore kann sich meine Rolle vielleicht noch verändern", sagte Undav und schob noch hinterher: "Aber ich akzeptiere sie."

    Und das dürfte auch besser so sein, denn Nagelsmann sagte hinterher recht deutlich, dass sich an Undavs Jokerrolle mit Blick auf das Turnier in den USA, Kanada und Mexiko "eher" nichts mehr ändern werde. "Werden wir sehen", sagte Nagelsmann etwas zähneknirschend auf die Nachfrage zur Undav-Rolle: "Eher unwahrscheinlich, ich führe die Rollengespräche ja nicht für den März, sondern für die WM."

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  • Julian NagelsmannGetty

    Undav? "Sonst kann ich meine Glaubwürdigkeit vergessen"

    Dies habe auch etwas mit Glaubwürdigkeit zu tun. Das hatte Nagelsmann bei der Thematik schon vor dem Spiel gesagt. Er habe "Rollen definiert und dann muss ich mich in den nächsten beiden Spielen auch daran halten, weil sonst kann ich meine Glaubwürdigkeit vergessen. Wenn ich dann alles anders mache, brauche ich das Rollengespräch auch gar nicht erst führen".

    Damit dürfte sich das Politikum Undav nun endgültig erledigt haben. Der VfB-Stürmer wird seine Jokerrolle akzeptieren müssen, Argumente dafür hatte Nagelsmann durchaus auch im Spiel gegen Ghana sammeln dürfen. Einerseits blieb Undav nach seiner Einwechslung sehr blass, andererseits machte er eben dann trotzdem den Siegtreffer. 

    Diesen legte übrigens ein anderer Joker auf. Nach seinem eher schwachen Auftritt gegen die Schweiz von Beginn an, durfte auch Leroy Sane erstmal zuschauen, um dann doch noch entscheidend einzugreifen. Bei seiner Einwechslung in der 78. Minute für Nick Woltemade wurde der polarisierende Offensivspieler von Galatasaray Istanbul sogar ausgepfiffen.

  • Deniz UndavIMAGO / Sven Simon

    Leroy Sane ausgepfiffen: Nagelsmann und Undav solidarisieren sich

    Ein No-Go, wie besonders Undav ohne Nachfrage klarstellte. Der Siegtorschütze hatte Reporter Alex Schlüter darum gebeten, noch ein paar Worte sagen zu dürfen und richtete sich direkt und mit einem emotionalen Appell an die deutschen Fans. 

    "Ich fand es sehr schön, wie die Fans mich bejubelt haben. Danke nochmal dafür! Aber ich bitte jeden Fan darum, wenn Leroy oder ein anderer Spieler da rein kommt, dass da nicht gebuht wird - egal, was ein Spieler macht oder wie der Spieler ist. Man sollte hinter der Mannschaft stehen. Es ist wichtig, dass wir als Mannschaft mit den Fans eine Einheit werden und ich hoffe, dass das beim Turnier anders wird. Das fand ich sehr schade, weil wir sind eine Mannschaft. Leroy gehört zu uns, wie jeder andere auch. Und ich hoffe beim nächsten Mal wird er auch supportet."

    Zumindest diesbezüglich waren sich Undav und Nagelsmann an diesem Abend ausnahmsweise einig. Denn auch der Bundestrainer fand deutliche Worte zu den Pfiffen gegen den 30-Jährigen. "Ich habe ja einmal was zu unseren Fans gesagt, da habe ich einen Shitstorm kassiert. Ich finde es generell nicht schön, wenn unsere Speler ausgepfiffen werden. Solange Spieler den Adler auf der Brust tragen", führte Nagelsmann aus, sollten sie von den deutschen Fans auch unterstützt werden. Auf Klubebene könne er gewisse Pfiffe nachvollziehen, aber: "Ihn auszupfeifen, bevor er die erste Aktion hatte, finde ich jetzt nicht super fair. Leroy hat heute deutlich besser gespielt als gegen die Schweiz und hat das Tor vorbereitet mit einem tollen Laufweg."

Häufig gestellte Fragen

Ihr Dachverband DFB wurde am 28. Januar 1900 gegründet. Achte Jahre und gut zwei Monate später, im April 1908, stieg das erste Länderspiel. Dieses verlor die deutsche Nationalmannschaft in der Schweiz mit 3:5.

Sie hat keinen Eigentümer im engsten Sinne, denn die Verwaltung erfolgt durch den DFB.

Anders als andere Nationalmannschaften hat die deutsche kein festes Heimstadion. Deutschland spielt im Berliner Olympiastadion, in der Allianz Arena, im Signal Iduna Park und aber auch in anderen Anlagen.

Das lässt sich aufgrund Deutschlands vieler Spielstätten nicht pauschal sagen.

Die deutsche Nationalmannschaft hat sich viermal zum Weltmeister, dreimal zum Europameistermeister und 2017 zum Konföderationen-Pokalsieger gekrönt.

Lothar Matthäus ist mit 150 Auftritten Deutschlands Rekordteamspieler. Ebenfalls auf dem Podest und dreistellig sind Miroslav Klose (137) sowie Thomas Müller (131). 

Mit 71 Treffern in 137 Länderspielen führt Miroslav Klose vor Gerd Müller, der in 62 Auftritten 68-mal eingenetzt hat.

Unter anderem Franz Beckenbauer, Gerd Müller, Lothar Matthäus, Miroslav Klose, Philipp Lahm, Manuel Neuer, Toni Kroos u.v.m.

In erster Linie "DFB Team", aber etwa auch "DFB Auswahl".