Laut der spanischen Sporttageszeitung AS sieht Jose Mourinho vor allem Probleme in der aktuellen Defensive von Real Madrid. Gesetzt sein soll in der Abwehr lediglich Antonio Rüdiger. Der deutsche Nationalverteidiger hat sich nach Informationen von GOAL und SPOX mit Real vor wenigen Tagen auf eine Verlängerung seines auslaufenden Vertrags geeinigt und wird demnächst einen neuen Einjahresvertrag unterzeichnen.

An Rüdigers Seite soll Mourinho laut AS einen Neuzugang setzen wollen, der dann mit Dean Hujsen, Eder Militao und Raul Asencio um einen Stammplatz kämpfen soll. Möglich sei aber auch, dass Real sogar zwei neue Innenverteidiger verpflichtet, dann müsste aber mindestens einer der letztgenannten Abwehrspieler den Klub verlassen.