Goal.com
LiveTickets
Live Scores, Stats, and the Latest News
FBL-POR-LIGA-ESTORIL-BENFICAAFP
Muhammad Zaki und Filippo Cataldo

Nur Antonio Rüdiger hinten gesetzt! Jose Mourinho soll die vier wichtigsten Kaderbaustellen bei Real Madrid ausgemacht haben

Transfers
José Mourinho
Real Madrid
La Liga
Benfica

Jose Mourinho dürfte in spätestens einer Woche offiziell als Trainer von Real Madrid vorgestellt werden. Bereits jetzt soll der Portugiese aber am Kader für die kommende Saison arbeiten. Auf mindestens vier Positionen soll die Mannschaft verstärkt werden.

Laut der spanischen Sporttageszeitung AS sieht Jose Mourinho vor allem Probleme in der aktuellen Defensive von Real Madrid. Gesetzt sein soll in der Abwehr lediglich Antonio Rüdiger. Der deutsche Nationalverteidiger hat sich nach Informationen von GOAL und SPOX mit Real vor wenigen Tagen auf eine Verlängerung seines auslaufenden Vertrags geeinigt und wird demnächst einen neuen Einjahresvertrag unterzeichnen.

An Rüdigers Seite soll Mourinho laut AS einen Neuzugang setzen wollen, der dann mit Dean Hujsen, Eder Militao und Raul Asencio um einen Stammplatz kämpfen soll. Möglich sei aber auch, dass Real sogar zwei neue Innenverteidiger verpflichtet, dann müsste aber mindestens einer der letztgenannten Abwehrspieler den Klub verlassen.

  • Auch mit den Außenverteidigern soll Mourinho nicht gänzlich zufrieden sein. Nach dem Abgang von Vereinslegende Dani Carvajal benötigt Real mindestens einen Back-Up für Trent Alexander-Arnold - wobei gar nicht sicher ist, dass der frühere Liverpooler, den Thomas Tuchel nicht für die WM 2026 nominiert hat, wirklich als Stammspieler eingeplant ist. Sollte Fran Garcia die Königlichen verlassen, bräuchte es zudem noch Ersatz auf der linken Abwehrseite.


    • Werbung

  • Im Mittelfeld hat Mourinho Sehnsucht nach einem Duo wie Kroos und Modric

    Auch das Mittelfeld könnte Mourinho ziemlich radikal umgestalten. In den vergangenen zwei titellosen Jahren war das Fehlen der Altstars Toni Kroos und Luka Modric an allen Ecken und Enden zu spüren.

    Der Portugiese soll sich einen klassischen defensiven Mittelfeldspieler wünschen, der als Schutzschild vor der Viererkette agiert und für taktisches Gleichgewicht sowie Absicherung sorgt – Eigenschaften, die seiner früheren Madrider Mannschaft schnelle Konter ermöglichten.

    Gleichzeitig verlangt der Portugiese einen kreativen Spielmacher, der im letzten Drittel die Fäden zieht. Mourinho sucht einen Techniker, der dichte Abwehrreihen aufbrechen kann – ein Problem, das die Mannschaft während ihres jüngsten Niedergangs geplagt hat. Zuletzt war sogar über eine Rückkehr des 40-jährigen Modric spekuliert worden.



  • Real Madrid: Mourinho soll Mentalität wichtiger sein als Superstarstatus

    Angeblich soll Mourinho, dessen Rückkehr als Trainer übrigens nur feststeht, sollte am 7. Juni Florentino Perez als Präsident bestätigt werden, den Verantwortlichen mitgeteilt haben, dass er vor allem nach erfolgshungrigen Spielern sucht, die sich für die Mannschaft aufopfern. Mentalität sei dem Coach wichtiger als ein großer Name oder ein Superstarstatus der Spieler. Nach seiner Analyse fehlten in den letzten beiden Saisons Einsatz und Teamgeist. Diese Probleme will er mit charakterstarken Spielern lösen.

    Diese Neuausrichtung der Transferstrategie setzt auf Fitness, Einsatzbereitschaft und Entschlossenheit. Mourinho will eine Mannschaft aus Kämpfern, nicht aus Egos, und sucht Spieler, die laufen und um jedes Ergebnis kämpfen.

Häufig gestellte Fragen

Real Madrid wurde am 6. März 1902 gegründet. Der Verein trug zunächst den Namen Madrid Football Club. Den Zusatz "Real" erhielt der Verein erst 1920 durch König Alfons XIII.

Real Madrid hat keinen einzelnen Eigentümer, sondern gehört als eingetragener Verein seinen Mitgliedern, den sogenannten "Socios". Aktueller Präsident ist Florentino Perez.

Das Stadion von Real Madrid heißt offiziell nur noch "Bernabeu". Der frühere Name "Estadio Santiago Bernabeu" wird zwar weiterhin verwendet, ist jedoch nicht mehr die offizielle Bezeichnung.

In das "Bernabeu" passen rund 85.000 Zuschauer (je nach Veranstaltung). Bei einem Heimspiel von Real Madrid liegt die zugelassene Kapazität meist bei etwa 83.000 bis 84.000 Plätzen.

Real Madrid hat insgesamt 103 Titel gewonnen. Der Klub triumphierte neunmal in der Champions League sowie sechsmal im Europapokal der Landesmeister. Hinzu kommen 36 spanische Meisterschaften und 20 Siege im spanischen Pokal. Außerdem gewann Real Madrid 13-mal den spanischen Superpokal und sechsmal den UEFA Super Cup. Auf internationaler Ebene stehen zudem zwei UEFA-Cup-Siege, fünf FIFA-Klub-Weltmeistertitel, ein Titel im FIFA-Interkontinental-Pokal sowie drei Weltpokalsiege zu Buche. Abgerundet wird die Titelsammlung durch zwei Erfolge in der Copa Eva Duarte.

Real Madrid ist mit 36 spanischen Meisterschaften alleiniger Rekordhalter und damit der erfolgreichste Klub in La Liga.

Der Spieler mit den meisten Spielen für Real Madrid ist Raul Gonzalez. Er absolvierte 741 Pflichtspiele für die Königlichen.

Der beste Torschütze in der Geschichte von Real Madrid ist Cristiano Ronaldo. Er erzielte 450 Tore in 438 Pflichtspielen für die Königlichen.

Für Real Madrid haben im Laufe der Geschichte zahlreiche der größten Stars des Weltfußballs gespielt. Zu den bekanntesten zählen Cristiano Ronaldo, Zinedine Zidane, David Beckham, Ronaldo Nazario, Alfredo Di Stefano, Raul, Karim Benzema, Luka Modric, Sergio Ramos, Iker Casillas, Luis Figo, Gareth Bale, Toni Kroos, Roberto Carlos, Xabi Alonso, Michael Laudrup, Ferenc Puskas und Clarence Seedorf.

Real Madrid wurde im Laufe seiner Geschichte von zahlreichen berühmten und prägenden Trainern betreut. Zu den bekanntesten zählen Carlo Ancelotti, Zinedine Zidane, Vicente del Bosque, Jose Mourinho und Fabio Capello. 

"Los Blancos" ist der Spitzname von Real Madrid. In Deutschland nennt man sie auch "Die Königlichen".