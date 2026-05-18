"Nur 20 Prozent der Kraft von Albert genutzt": Riera weist Schuld für Scheitern bei Eintracht Frankfurt von sich

Es wunderte dabei nicht, dass es einige der Aussagen nicht in die offizielle Klubmitteilung von Sonntag geschafft hatten. Riera betonte zwar ebenfalls, dass es sich um eine "einvernehmliche" Trennung gehalten habe. Jedoch sah er die Schuld für das Scheitern nicht wirklich bei sich. "Ich bedaure, dass ich während dieser Zeit mit vielen Problemen konfrontiert war. Alle im Klub wussten, dass es ohne Zeit, ohne Vorbereitungsphase und ohne Neuzugänge schwierig werden würde, diese zu beheben", erklärte er. "Ich würde jederzeit wieder genauso handeln". Seine Begründung - "ich hatte das Gefühl, den Klub und die Spieler schützen zu müssen. Denn ich war überzeugt, dass dies notwendig war, um den Fokus ganz auf den sportlichen Erfolg zu richten. Persönliche Interessen spielten für mich dabei keine Rolle" - hatte es wie auch die Tatsache, dass er unschuldig sei, hingegen in die Mitteilung geschafft.

Von von Riera beschriebenen "Frieden" war während seiner kurzen Amtszeit nur wenig zu spüren. Erst Anfang Februar hatte der Spanier die Nachfolge von Dino Toppmöller angetreten. Was folgte, war ein 104-tägiger Frankfurter Fiebertraum voller sportlich schwankender Leistungen, skurriler Pressekonferenzen und interner Unstimmigkeiten. Am Sonntagabend beendete die Vereinsführung um Sportvorstand Markus Krösche "nach einer offenen und ehrlichen Analyse der sportlichen Entwicklung" schließlich das große Missverständnis.

Dabei gingen die Probleme mit Riera weit über das Sportliche hinaus. Als Tabellenachter der Bundesliga verpasste die Eintracht erstmals seit sechs Jahren das internationale Geschäft, Riera sorgte aber vor allem abseits des Platzes für Aufsehen. Im Umgang mit Medien und der Mannschaft wirkte der Spanier unberechenbar.