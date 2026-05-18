Die Amtszeit von Albert Riera bei Eintracht Frankfurt dauert nur 104 Tage. Es ist das Ende eines Missverständnisses. Geräuschlos wollte Albert Riera natürlich nicht abtreten. Er sei "traurig", schrieb der exzentrische Mallorquiner am Sonntag bei Instagram, dass Eintracht Frankfurt "nur 20 Prozent der Kraft von Albert" genutzt habe. Dennoch, versicherte Riera unmittelbar nach seiner Entlassung auf Instagram, gehe er "in Frieden".
"Nur 20 Prozent der Kraft von Albert genutzt": Riera weist Schuld für Scheitern bei Eintracht Frankfurt von sich
Es wunderte dabei nicht, dass es einige der Aussagen nicht in die offizielle Klubmitteilung von Sonntag geschafft hatten. Riera betonte zwar ebenfalls, dass es sich um eine "einvernehmliche" Trennung gehalten habe. Jedoch sah er die Schuld für das Scheitern nicht wirklich bei sich. "Ich bedaure, dass ich während dieser Zeit mit vielen Problemen konfrontiert war. Alle im Klub wussten, dass es ohne Zeit, ohne Vorbereitungsphase und ohne Neuzugänge schwierig werden würde, diese zu beheben", erklärte er. "Ich würde jederzeit wieder genauso handeln". Seine Begründung - "ich hatte das Gefühl, den Klub und die Spieler schützen zu müssen. Denn ich war überzeugt, dass dies notwendig war, um den Fokus ganz auf den sportlichen Erfolg zu richten. Persönliche Interessen spielten für mich dabei keine Rolle" - hatte es wie auch die Tatsache, dass er unschuldig sei, hingegen in die Mitteilung geschafft.
Von von Riera beschriebenen "Frieden" war während seiner kurzen Amtszeit nur wenig zu spüren. Erst Anfang Februar hatte der Spanier die Nachfolge von Dino Toppmöller angetreten. Was folgte, war ein 104-tägiger Frankfurter Fiebertraum voller sportlich schwankender Leistungen, skurriler Pressekonferenzen und interner Unstimmigkeiten. Am Sonntagabend beendete die Vereinsführung um Sportvorstand Markus Krösche "nach einer offenen und ehrlichen Analyse der sportlichen Entwicklung" schließlich das große Missverständnis.
Dabei gingen die Probleme mit Riera weit über das Sportliche hinaus. Als Tabellenachter der Bundesliga verpasste die Eintracht erstmals seit sechs Jahren das internationale Geschäft, Riera sorgte aber vor allem abseits des Platzes für Aufsehen. Im Umgang mit Medien und der Mannschaft wirkte der Spanier unberechenbar.
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Markus Krsöche ist auf einen "Blender" reingefallen
Interne Unstimmigkeiten gipfelten in einem Zwist mit Stürmer Jonathan Burkardt, der Riera nach einem Treffer in Dortmund Anfang Mai beschimpft haben soll und eine 20.000-Euro-Strafe aufgebrummt bekam. Große Teile der Kabine hatte Riera da wohl längst verloren.
Und auch bei den Fans kippte die Stimmung. Beim 2:2 gegen den VfB Stuttgart im Saisonfinale am Samstag wurde Riera erst ausgepfiffen und dann mit einem Plakat gerügt ("Nada de gracias, Alberto"; sinngemäß: "Danke für nichts, Alberto"). Riera selbst bedauerte, dass er während seiner Zeit "mit vielen Problemen konfrontiert war" und führte fehlende Vorbereitungszeit und Neuzugänge an.
Das gescheiterte Experiment Riera wirft dabei auch kein gutes Licht auf Krösche. Der Sportvorstand, schrieb die hessenschau in einem Kommentar, sei auf einen "Blender" hereingefallen. Die Verpflichtung des Spaniers ist zweifelsfrei der größte Fehler in der bislang fünfjährigen Amtszeit von Krösche, der bisher eher mit klugen Transfer- und auch Trainerentscheidungen inklusive Millioneneinnahmen aufgefallen war.
Riera: Prominente Nachfolger im Gespräch
Doch nun geht es für die Eintracht und Krösche an die Aufräumarbeiten. Nachfolger für Riera werden schon gehandelt. Laut Bild sollen der Ex-Dortmund-Coach Mike Tullberg (40), Al-Ahli-Trainer Matthias Jaissle (38) und der frühere Eintracht-Coach Adi Hütter (56) die heißesten Kandidaten auf den Posten bei den Hessen sein. Klar ist: Der nächste Schuss von Krösche muss sitzen.
Denn einen zweiten Riera darf sich der Sportvorstand nicht erlauben. Der Spanier blickt jedenfalls ohne Reue auf seine kurze Zeit in Frankfurt zurück. "Ich hatte das Gefühl, dass ich ein Schutz für den Verein und die Leistungen der Spieler bin, und ich würde es wieder tun, weil ich dachte, dass genau darauf unser Fokus liegen musste, um zu gewinnen", schrieb Riera. Seine eigene Person, fügte er an, sei ihm dabei "egal" gewesen.