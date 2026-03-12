Nur 13 Spielminuten beim neuen Klub! Bayern verliert wohl ein Top-Talent

Der Mittelfeldspieler wechselte am letzten Tag des Winter-Transferfensters auf Leihbasis vom Rekordmeister nach Köln. Wirklich Spielpraxis sammelte der peruanische Nationalspieler bislang allerdings kaum: Für die Mannschaft von Trainer Lukas Kwasniok stehen aktuell lediglich 13 Einsatzminuten zu Buche.

Dennoch scheint die Leihe für beide Seiten positiv zu verlaufen. Wie die Abendzeitung berichtet, fühlt sich Chavez trotz der geringen Einsatzzeit in Köln wohl – und auch die Verantwortlichen des Bundesligisten sind mit seiner Entwicklung zufrieden. Demnach habe der zentrale Mittelfeldspieler zuletzt vor allem körperlich Fortschritte gemacht und könnte in den kommenden Wochen häufiger auf dem Platz stehen, wenn es für den Effzeh um den Klassenerhalt geht.

Schon bei seiner Verpflichtung hatte der Klub große Erwartungen an den jungen Offensivspieler formuliert. Sportchef Thomas Kessler sagte damals: "Felipe verfügt über hohe fußballerische Qualitäten. Mit seinen Offensivfähigkeiten gibt er uns zusätzliche Variabilität im Mittelfeld." Chavez kann sowohl im zentralen Mittelfeld als auch auf den offensiven Flügeln eingesetzt werden.