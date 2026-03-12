Felipe Chavez kommt beim 1. FC Köln bislang kaum zum Einsatz – trotzdem könnte der FC Bayern eines seiner vielversprechendsten Talente schon bald dauerhaft verlieren.
Nur 13 Spielminuten beim neuen Klub! Bayern verliert wohl ein Top-Talent
Der Mittelfeldspieler wechselte am letzten Tag des Winter-Transferfensters auf Leihbasis vom Rekordmeister nach Köln. Wirklich Spielpraxis sammelte der peruanische Nationalspieler bislang allerdings kaum: Für die Mannschaft von Trainer Lukas Kwasniok stehen aktuell lediglich 13 Einsatzminuten zu Buche.
Dennoch scheint die Leihe für beide Seiten positiv zu verlaufen. Wie die Abendzeitung berichtet, fühlt sich Chavez trotz der geringen Einsatzzeit in Köln wohl – und auch die Verantwortlichen des Bundesligisten sind mit seiner Entwicklung zufrieden. Demnach habe der zentrale Mittelfeldspieler zuletzt vor allem körperlich Fortschritte gemacht und könnte in den kommenden Wochen häufiger auf dem Platz stehen, wenn es für den Effzeh um den Klassenerhalt geht.
Schon bei seiner Verpflichtung hatte der Klub große Erwartungen an den jungen Offensivspieler formuliert. Sportchef Thomas Kessler sagte damals: "Felipe verfügt über hohe fußballerische Qualitäten. Mit seinen Offensivfähigkeiten gibt er uns zusätzliche Variabilität im Mittelfeld." Chavez kann sowohl im zentralen Mittelfeld als auch auf den offensiven Flügeln eingesetzt werden.
Köln will Kaufoption für Chavez ziehen
Die Domstädter verfolgen dabei einen klaren Plan mit dem Talent. "Wir wollen ihn schrittweise an die Bundesliga heranführen", erklärte Kessler. Perspektivisch soll der 18-Jährige seine Stärken auch über längere Einsatzzeiten auf dem Platz zeigen.
Dass Chavez bislang kaum Spielminuten erhält, hängt auch mit der sportlichen Situation der Kölner zusammen. Im Abstiegskampf setzt Trainer Lukas Kwasniok vor allem auf körperliche Präsenz und Zweikampfstärke, wie er vor einigen Wochen auf einer Pressekonferenz betonte: "Wir müssen akzeptieren, dass wir mit Physis und kämpferischen Elementen dagegenhalten müssen. Wenn du diese Elemente nicht ins Spiel bringen kannst, hast du gegen die Besten keine Chance."
Trotzdem plant Köln laut Informationen der az, im Sommer die vereinbarte Kaufoption zu ziehen und Chavez fest für eine mittlere einstellige Ablöse zu verpflichten. Gänzlich die Handhabe über sein Talent verlieren will der FC Bayern allerdings nicht: Die Münchner sollen sich für die Jahre 2027 und 2028 ein Rückkaufsrecht gesichert haben. Intern gilt der junge Peruaner weiterhin als großes Talent.
Damit könnte sich der Rekordmeister zwar zunächst von einem seiner Campus-Spieler trennen – die Tür für eine mögliche Rückkehr bleibt jedoch offen.
Die Zahlen von Felipe Chavez beim 1. FC Köln:
- Spiele: 2
- Tore: 0
- Assists: 0
- Spielminuten: 13
Häufig gestellte Fragen
Der FC Bayern München wurde am 27. Februar 1900 im Schwabinger Café Gisela gegründet. Gründungsmitglieder waren elf junge Männer, angeführt vom späteren ersten Präsidenten Franz John. Die Gründung bedeutete die Abspaltung vom MTV München.
An der FC Bayern München AG, die sich insbesondere um die Fußballabteilung kümmert, hält der eigetragene Verein (eV) des FC Bayern München, also die rund 400.000 Mitglieder, mit 75 Prozent den Hauptanteil. Die restlichen 25 Prozent halten die Adidas AG, die Allianz SE und die Audi AG zu gleichen Anteilen (je 8,33 Prozent).
Das Stadion des FC Bayern München befindet sich im Norden der bayerischen Landeshauptstadt (Schwabing-Freimann) und trägt den Namen Allianz Arena.
Das Stadion des FC Bayern München, die Allianz Arena, bietet bei nationalen Spielen 75.024 Plätze, bei internationalen Ansetzungen 70.000.
Der FC Bayern München hat in seiner langen Historie eine Vielzahl von nationalen und internationalen Titeln gewonnen. Darunter zählen:
- 33-mal deutscher Meister (22/23, 21/22, 20/21, 19/20, 18/19, 17/18, 16/17, 15/16, 14/15, 13/14, 12/13, 09/10, 07/08, 05/06, 04/05, 02/03, 00/01, 99/00, 98/99, 96/97, 93/94, 89/90, 88/89, 86/87, 85/86, 84/85, 80/81, 79/80, 73/74, 72/73, 71/72, 68/69, 31/32)
- 20-mal DFB-Pokal Sieger (19/20, 18/19, 15/16, 13/14, 12/13 , 09/10, 07/08, 05/06, 04/05, 02/03, 99/00, 97/98, 85/86, 83/84, 81/82, 70/71, 68/69, 66/67, 65/66, 56/57)
- 3-mal Champions League Sieger (19/20, 12/13, 00/01)
- 3-mal Europapokal der Landesmeister Sieger (75/76, 74/75, 73/74)
- 2-mal FIFA Klub-WM Sieger (20/21, 13/14)
- 2-mal Weltpokal Sieger (2001 , 1976)
- 2-mal UEFA Supercup Sieger (20/21, 13/14)
- 1-mal UEFA Cup Sieger (95/96)
- 1-mal Europapokal der Pokalsieger Sieger (66/67)
- 10-mal deutscher Superpokalsieger (22/23, 21/22, 20/21, 18/19, 17/18, 16/17, 12/13, 10/11, 90/91, 87/88)
- 6-mal deutscher Ligapokalsieger (07/08, 04/05, 00/01, 99/00, 98/99, 97/98)
- 1-mal süddeutscher Pokalsieger (56/57)
Der FC Bayern München hat 33-mal die deutsche Meisterschaft gewonnen.
Aktuell hält Thomas Müller den Rekord für die meisten Einsätze für den FC Bayern München. Müller absolvierte bislang 746 Pflichtspiele für den FCB.
Die meisten Tore für den FC Bayern München hat Gerd Müller geschossen. Die mittlerweile verstorbene Vereinslegende traf 570-mal im Dress des deutschen Rekordmeisters. Dafür brauchte er 613 Spiele.
Für den FC Bayern München spielten eine Vielzahl an legendären Fußballern. Folgende Spieler trugen allesamt das Trikot des FCB:
Oliver Kahn, Sepp Maier, Manuel Neuer, Franz Beckenbauer, Paul Breitner, Klaus Augenthaler, Philipp Lahm, David Alaba, Bixente Lizarazu, Lúcio, Georg "Katsche" Schwarzenbeck, Stefan Effenberg, Michael Ballack, Bastian Schweinsteiger, Lothar Matthäus, Franz "Bulle" Roth, Joshua Kimmich, Xabi Alonso, Franck Ribéry, Arjen Robben, Jamal Musiala, Mehmet Scholl, Uli Hoeneß, Gerd Müller, Karl-Heinz Rummenigge, Giovane Élber, Robert Lewandowski, Thomas Müller und Claudio Pizarro.
Beim FC Bayern München standen in der Geschichte viele berühmte und erfolgreiche Trainer an der Seitenlinie. Dazu gehören:
Zlatko "Tschik" Cajkovski, Udo Lattek, Dettmar Cramer, Jupp Heynckes, Erich Ribbeck, Franz Beckenbauer, Giovanni Trapattoni, Otto Rehhagel, Ottmar Hitzfeld, Felix Magath, Jürgen Klinsmann, Louis van Gaal, Pep Guardiola, Carlo Ancelotti, Hansi Flick und Thomas Tuchel.
Der Spitzname des FC Bayern München nimmt Bezug auf die Vereinsfarben. So werden die Spieler des deutschen Rekordmeisters meist nur "die Roten" genannt.
Darüber hinaus ist auch der Begriff "FC Hollywood" gebräuchlich, welchen der ehemalige Trainer Giovanni Trapattoni prägte. Der Spitzname bezieht sich auf eine turbulente Zeit des Vereins während der 90er-Jahre, als es zwischen einigen hochrangigen Spielern und Funktionären des Klubs zu Auseinandersetzungen kam - ähnlich wie in einer täglichen Seifenoper.