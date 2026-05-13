Nach seinem Abschied vom FC Bayern München könnte Raphael Guerreiro erstmals in seiner Karriere in Portugal spielen. Wie die Sport Bild berichtet, ist Benfica aus Lissabon an einer Verpflichtung des Allrounders interessiert.
Novum nach Abschied vom FC Bayern München? Topklub intensiviert wohl Werben um scheidenden FCB-Star
Benfica und Guerreiro schon länger in Kontakt?
Demnach stünde der portugiesische Topklub schon seit geraumer Zeit mit der Guerreiro-Seite in Kontakt. Der 32-Jährige könne sich einen Wechsel zu Benfica obendrein gut vorstellen.
Der deutsche Rekordmeister hatte bereits Ende März verkündet, dass Guerreiros am Saisonende auslaufender Vertrag nicht verlängert wird. Benfica müsste also keine Ablöse für eine Verpflichtung bezahlen.
Guerreiro war 2023 als Wunschspieler des damaligen Trainers Thomas Tuchel ablösefrei vom BVB nach München gewechselt. Dort sammelte er zwar regelmäßig Einsätze, kam aber nie über die Rolle des Reservisten hinaus und auch nur selten an seine Leistungen aus Dortmunder Glanzzeiten heran.
Guerreiro wurde in Frankreich geboren
Unter Vincent Kompany war Guerreiro kaum noch gefragt und fristete daher zumeist ein Dasein auf der Ersatzbank. Wenn der Belgier ihn einsetzte, dann zumeist im offensiven Mittelfeld - und auch nur im Zuge der Rotation. Auf der linken Abwehrseite, wo er zahlreiche Spiele im BVB-Trikot absolvierte, bevorzugte der Bayern-Coach stets andere Alternativen.
Für den 65-fachen Nationalspieler wäre es die erste Profistation in Portugal. Guerreiro, in Frankreich geboren und aufgewachsen, startete seine Karriere in der Jugend von Blanc-Mesnil SF und kam dann über Stationen bei INF Clairefontaine, SM Caen, FC Lorient und Borussia Dortmund nach München.
Auf welchen Trainer Guerreiro bei Benfica trifft, scheint derweil offen zu sein. Der amtierende Coach Jose Mourinho steht dem Vernehmen nach vor einer Rückkehr zu Real Madrid, die Verkündung soll angeblich bereits in der kommenden Woche erfolgen.
Noch vor der Bekanntgabe von Guerreiros Abschied war auch Juventus Turin als Interessent gehandelt worden. Inzwischen ist das Gerücht aber wieder abgekühlt.
Leistungsdaten und Statistiken von Raphael Guerreiro beim FC Bayern
Spiele 93 Tore 14 Assists 8
Häufig gestellte Fragen
Der FC Bayern München wurde am 27. Februar 1900 im Schwabinger Café Gisela gegründet. Gründungsmitglieder waren elf junge Männer, angeführt vom späteren ersten Präsidenten Franz John. Die Gründung bedeutete die Abspaltung vom MTV München.
An der FC Bayern München AG, die sich insbesondere um die Fußballabteilung kümmert, hält der eigetragene Verein (eV) des FC Bayern München, also die rund 400.000 Mitglieder, mit 75 Prozent den Hauptanteil. Die restlichen 25 Prozent halten die Adidas AG, die Allianz SE und die Audi AG zu gleichen Anteilen (je 8,33 Prozent).
Das Stadion des FC Bayern München befindet sich im Norden der bayerischen Landeshauptstadt (Schwabing-Freimann) und trägt den Namen Allianz Arena.
Das Stadion des FC Bayern München, die Allianz Arena, bietet bei nationalen Spielen 75.024 Plätze, bei internationalen Ansetzungen 70.000.
Der FC Bayern München hat in seiner langen Historie eine Vielzahl von nationalen und internationalen Titeln gewonnen. Darunter zählen:
- 33-mal deutscher Meister (22/23, 21/22, 20/21, 19/20, 18/19, 17/18, 16/17, 15/16, 14/15, 13/14, 12/13, 09/10, 07/08, 05/06, 04/05, 02/03, 00/01, 99/00, 98/99, 96/97, 93/94, 89/90, 88/89, 86/87, 85/86, 84/85, 80/81, 79/80, 73/74, 72/73, 71/72, 68/69, 31/32)
- 20-mal DFB-Pokal Sieger (19/20, 18/19, 15/16, 13/14, 12/13 , 09/10, 07/08, 05/06, 04/05, 02/03, 99/00, 97/98, 85/86, 83/84, 81/82, 70/71, 68/69, 66/67, 65/66, 56/57)
- 3-mal Champions League Sieger (19/20, 12/13, 00/01)
- 3-mal Europapokal der Landesmeister Sieger (75/76, 74/75, 73/74)
- 2-mal FIFA Klub-WM Sieger (20/21, 13/14)
- 2-mal Weltpokal Sieger (2001 , 1976)
- 2-mal UEFA Supercup Sieger (20/21, 13/14)
- 1-mal UEFA Cup Sieger (95/96)
- 1-mal Europapokal der Pokalsieger Sieger (66/67)
- 10-mal deutscher Superpokalsieger (22/23, 21/22, 20/21, 18/19, 17/18, 16/17, 12/13, 10/11, 90/91, 87/88)
- 6-mal deutscher Ligapokalsieger (07/08, 04/05, 00/01, 99/00, 98/99, 97/98)
- 1-mal süddeutscher Pokalsieger (56/57)
Der FC Bayern München hat 33-mal die deutsche Meisterschaft gewonnen.
Aktuell hält Thomas Müller den Rekord für die meisten Einsätze für den FC Bayern München. Müller absolvierte bislang 746 Pflichtspiele für den FCB.
Die meisten Tore für den FC Bayern München hat Gerd Müller geschossen. Die mittlerweile verstorbene Vereinslegende traf 570-mal im Dress des deutschen Rekordmeisters. Dafür brauchte er 613 Spiele.
Für den FC Bayern München spielten eine Vielzahl an legendären Fußballern. Folgende Spieler trugen allesamt das Trikot des FCB:
Oliver Kahn, Sepp Maier, Manuel Neuer, Franz Beckenbauer, Paul Breitner, Klaus Augenthaler, Philipp Lahm, David Alaba, Bixente Lizarazu, Lúcio, Georg "Katsche" Schwarzenbeck, Stefan Effenberg, Michael Ballack, Bastian Schweinsteiger, Lothar Matthäus, Franz "Bulle" Roth, Joshua Kimmich, Xabi Alonso, Franck Ribéry, Arjen Robben, Jamal Musiala, Mehmet Scholl, Uli Hoeneß, Gerd Müller, Karl-Heinz Rummenigge, Giovane Élber, Robert Lewandowski, Thomas Müller und Claudio Pizarro.
Beim FC Bayern München standen in der Geschichte viele berühmte und erfolgreiche Trainer an der Seitenlinie. Dazu gehören:
Zlatko "Tschik" Cajkovski, Udo Lattek, Dettmar Cramer, Jupp Heynckes, Erich Ribbeck, Franz Beckenbauer, Giovanni Trapattoni, Otto Rehhagel, Ottmar Hitzfeld, Felix Magath, Jürgen Klinsmann, Louis van Gaal, Pep Guardiola, Carlo Ancelotti, Hansi Flick und Thomas Tuchel.
Der Spitzname des FC Bayern München nimmt Bezug auf die Vereinsfarben. So werden die Spieler des deutschen Rekordmeisters meist nur "die Roten" genannt.
Darüber hinaus ist auch der Begriff "FC Hollywood" gebräuchlich, welchen der ehemalige Trainer Giovanni Trapattoni prägte. Der Spitzname bezieht sich auf eine turbulente Zeit des Vereins während der 90er-Jahre, als es zwischen einigen hochrangigen Spielern und Funktionären des Klubs zu Auseinandersetzungen kam - ähnlich wie in einer täglichen Seifenoper.