Novum nach Abschied vom FC Bayern München? Topklub intensiviert wohl Werben um scheidenden FCB-Star

Demnach stünde der portugiesische Topklub schon seit geraumer Zeit mit der Guerreiro-Seite in Kontakt. Der 32-Jährige könne sich einen Wechsel zu Benfica obendrein gut vorstellen.

Der deutsche Rekordmeister hatte bereits Ende März verkündet, dass Guerreiros am Saisonende auslaufender Vertrag nicht verlängert wird. Benfica müsste also keine Ablöse für eine Verpflichtung bezahlen.

Guerreiro war 2023 als Wunschspieler des damaligen Trainers Thomas Tuchel ablösefrei vom BVB nach München gewechselt. Dort sammelte er zwar regelmäßig Einsätze, kam aber nie über die Rolle des Reservisten hinaus und auch nur selten an seine Leistungen aus Dortmunder Glanzzeiten heran.