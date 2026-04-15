Noch schneller als ein Barcelona-Star: Real Madrids Arda Güler sorgt für Negativrekord des FC Bayern

Arda Güler hat mit seinem Tor nach 35 Sekunden den schnellsten Champions-League-Treffer in der Klubgeschichte von Real Madrid erzielt.

Güler bekam eine unfreiwillige Vorlage von Bayern Münchens Torhüter Manuel Neuer, der mit links einen langen Pass in Richtung des Türken spielte, der direkt aus großer Distanz abzog und ins leere Tor traf. Es war der schnellste CL-Treffer für die Königlichen: Bislang hielt Gareth Bale den Rekord, der im November 2016 bei Legia Warschau nach 57 Sekunden erfolgreich gewesen war.