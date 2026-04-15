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ARDA GÜLER REAL MADRID IMAGO / MIS
Daniel Buse

Noch schneller als ein Barcelona-Star: Real Madrids Arda Güler sorgt für Negativrekord des FC Bayern

Champions League
Real Madrid
Arda Güler
Bayern München - Real Madrid
Bayern München

Der Real-Mittelfeldspieler ist schon in der ersten Minute hellwach und reagiert nach einem Neuer-Fehler überragend.

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Arda Güler hat mit seinem Tor nach 35 Sekunden den schnellsten Champions-League-Treffer in der Klubgeschichte von Real Madrid erzielt.

Güler bekam eine unfreiwillige Vorlage von Bayern Münchens Torhüter Manuel Neuer, der mit links einen langen Pass in Richtung des Türken spielte, der direkt aus großer Distanz abzog und ins leere Tor traf. Es war der schnellste CL-Treffer für die Königlichen: Bislang hielt Gareth Bale den Rekord, der im November 2016 bei Legia Warschau nach 57 Sekunden erfolgreich gewesen war. 

  • Güler stellte aber noch einen anderen Rekord auf: Sein Tor war der schnellste Gegentreffer der Königsklassen-Geschichte für den FC Bayern. Der Real-Mittelfeldspieler verbesserte ausgerechnet einen Bestwert eines Spielers des FC Barcelona: Im Oktober 2024 hatte Raphinha nach 55 Sekunden für die Katalanen gegen den FCB getroffen. 

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  • FC Bayern München v Real Madrid CF - UEFA Champions League 2025/26 Quarter-Final Second LegGetty Images Sport

    Tor-Premiere in der Königsklasse für Arda Güler

    In diesem Viertelfinal-Rückspiel traf Güler in der ersten Hälfte noch einmal aus der Distanz: Er zirkelte einen Freistoß mit links zum zwischenzeitlichen 2:1 im Netz, wobei Neuer abermals nicht sonderlich gut aussah. 

    Es waren für den 21-Jährigen seine ersten beiden Tore in der Champions League im 21. Duell in der Königsklasse. 

  • Die Saison 25/26 von Arda Güler für Real Madrid:

    • Spiele: 49
    • Einsatzminuten: 3136
    • Tore: 6
    • Assists: 13

Häufig gestellte Fragen

Real Madrid wurde am 6. März 1902 gegründet. Der Verein trug zunächst den Namen Madrid Football Club. Den Zusatz "Real" erhielt der Verein erst 1920 durch König Alfons XIII.

Real Madrid hat keinen einzelnen Eigentümer, sondern gehört als eingetragener Verein seinen Mitgliedern, den sogenannten "Socios". Aktueller Präsident ist Florentino Perez.

Das Stadion von Real Madrid heißt offiziell nur noch "Bernabeu". Der frühere Name "Estadio Santiago Bernabeu" wird zwar weiterhin verwendet, ist jedoch nicht mehr die offizielle Bezeichnung.

In das "Bernabeu" passen rund 85.000 Zuschauer (je nach Veranstaltung). Bei einem Heimspiel von Real Madrid liegt die zugelassene Kapazität meist bei etwa 83.000 bis 84.000 Plätzen.

Real Madrid hat insgesamt 103 Titel gewonnen. Der Klub triumphierte neunmal in der Champions League sowie sechsmal im Europapokal der Landesmeister. Hinzu kommen 36 spanische Meisterschaften und 20 Siege im spanischen Pokal. Außerdem gewann Real Madrid 13-mal den spanischen Superpokal und sechsmal den UEFA Super Cup. Auf internationaler Ebene stehen zudem zwei UEFA-Cup-Siege, fünf FIFA-Klub-Weltmeistertitel, ein Titel im FIFA-Interkontinental-Pokal sowie drei Weltpokalsiege zu Buche. Abgerundet wird die Titelsammlung durch zwei Erfolge in der Copa Eva Duarte.

Real Madrid ist mit 36 spanischen Meisterschaften alleiniger Rekordhalter und damit der erfolgreichste Klub in La Liga.

Der Spieler mit den meisten Spielen für Real Madrid ist Raul Gonzalez. Er absolvierte 741 Pflichtspiele für die Königlichen.

Der beste Torschütze in der Geschichte von Real Madrid ist Cristiano Ronaldo. Er erzielte 450 Tore in 438 Pflichtspielen für die Königlichen.

Für Real Madrid haben im Laufe der Geschichte zahlreiche der größten Stars des Weltfußballs gespielt. Zu den bekanntesten zählen Cristiano Ronaldo, Zinedine Zidane, David Beckham, Ronaldo Nazario, Alfredo Di Stefano, Raul, Karim Benzema, Luka Modric, Sergio Ramos, Iker Casillas, Luis Figo, Gareth Bale, Toni Kroos, Roberto Carlos, Xabi Alonso, Michael Laudrup, Ferenc Puskas und Clarence Seedorf.

Real Madrid wurde im Laufe seiner Geschichte von zahlreichen berühmten und prägenden Trainern betreut. Zu den bekanntesten zählen Carlo Ancelotti, Zinedine Zidane, Vicente del Bosque, Jose Mourinho und Fabio Capello. 

"Los Blancos" ist der Spitzname von Real Madrid. In Deutschland nennt man sie auch "Die Königlichen".

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