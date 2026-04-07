"Noch nie gesehen": Szenen vom 0:4 gegen Manchester City lassen beim FC Liverpool alle Alarmglocken schrillen

Noch zeigt sich Slot kämpferisch, Medien und Kommentatoren aber haben ihn schon aufgegeben. Und auch die Fans? Sie verließen das Stadion in Manchester nach 60 Minuten in Scharen. So etwas habe er "noch nie gesehen", schrieb der frühere Top-Stürmer John Aldridge in seiner Kolumne: "Die Fans arbeiten hart, um das Essen auf den Tisch zu bringen. Dann bekommen sie solche Leistungen geboten, das ist inakzeptabel."

Der Vorwurf zog sich durch alle Analysen: Die Spieler kämpfen nicht mehr bis aufs Blut, geben nicht mehr alles. Wenn sich eine Mannschaft in Liverpool irgendetwas nicht leisten kann, dann dies. "Slot führt ein Team, dessen Spieler nicht bereit sind, für ihn auch nur das Grundlegende zu tun", kommentierte die Daily Mail: "Wenn man als Trainer so dasteht, dann ist der nächste Schritt üblicherweise das Kofferpacken."

Noch aber besteht leise Hoffnung. Den Titelverteidiger rauszuwerfen, wäre ein gewaltiges Signal, dass es zwischen Trainer und Teammanager stimmt. Zwischen den Highlights ist das Spiel gegen den FC Fulham enorm wichtig, um es über die Liga erneut in die Champions League zu schaffen: Liverpool ist in der Premier League nur Fünfter. "Wenn wir aus der Saison noch etwas rausholen wollen, müssen wir in den drei Spielen Besonderes leisten", forderte Kapitän Virgil van Dijk.

Das wäre eine Aufgabe für Florian Wirtz. Nach seinem zauberhaften Spiel gegen die Schweiz in der Länderspielpause ging der Nationalspieler in Manchester mehr oder weniger wehrlos mit unter. Wird das gegen PSG ähnlich, könnte er bald einen alten Bekannten wiedersehen: Spekuliert wird über den Leverkusener Meistertrainer Xabi Alonso.