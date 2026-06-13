Ausgerechnet Borussia Dortmunds Trainer Niko Kovac hat Bayern Münchens Sportvorstand Max Eberl vergangenen Sommer angeblich vor einem möglichen teuren Transferflop bewahrt.
Niko Kovac soll abgeraten haben: Entging der FC Bayern München auf kuriose Art und Weise einem möglicherweise sehr teuren Transferflop?
Vor Verpflichtung von Luis Diaz war angeblich Jamie Gittens der Wunschspieler von Max Eberl
Wie im Bild-Podcast "Bayern Insider" berichtet wird, hatte Eberl auf der Suche nach einem neuen Flügelspieler zunächst den damals noch beim BVB angestellten Jamie Gittens als Wunschlösung ausgemacht. Bayerns Aufsichtsrat, dem unter anderem der durchaus Eberl-kritische Ehrenpräsident Uli Hoeneß sowie Karl-Heinz Rummenigge angehören, soll von dem jungen Engländer allerdings nicht wirklich überzeugt gewesen sein.
Daher habe der Aufsichtsrat, so das Gerücht, einen Mitarbeiter damit beauftragt, sich bei Kovac, der von Sommer 2018 bis November 2019 bekanntlich Trainer an der Säbener Straße war, nach Gittens zu erkundigen. Und dabei soll der BVB-Coach dem Bericht zufolge davon abgeraten haben, sich um den englischen Offensivmann zu bemühen. Die Begründung: Gittens sei laut Kovac "nicht professionell genug" für den FC Bayern.
Über das angebliche Interesse der Bayern an Gittens hatte vergangenen Sommer unter anderem die Bild berichtet. Dabei hieß es, dass Eberl sich zu spät konkret um den Youngster bemüht hätte, der stattdessen dann schon auf dem Weg zum FC Chelsea war.
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Chelsea statt Bayern: Jamie Gittens hat ernüchternde Saison hinter sich
Letztlich lag Bayern goldrichtig damit, sich auf den Flügeln mit Luis Diaz zu verstärken, der für 70 Millionen Euro Ablöse vom FC Liverpool kam. Denn während der Kolumbianer eine herausragende erste Saison für den FCB spielte, hat Gittens ein ziemlich ernüchterndes Jahr bei Chelsea hinter sich.
Die Blues hatten für den 21-Jährigen 56 Millionen Euro Ablöse nach Dortmund überwiesen. An der Stamford Bridge konnte sich Gittens allerdings keinen Stammplatz erarbeiten, in wettbewerbsübergreifend 27 Einsätzen kamen lediglich ein Tor und fünf Assists zusammen. Von Anfang Februar bis Saisonende fiel Gittens dann wegen einer Oberschenkelverletzung aus.
Die Rekordtransfers des FC Bayern München:
Spieler
Position
Verpflichtet von
Jahr
Ablöse
Harry Kane
Angriff
Tottenham Hotspur
2023
95 Millionen Euro
Lucas Hernandez
Abwehr
Atletico Madrid
2019
80 Millionen Euro
Luis Diaz
Angriff
FC Liverpool
2025
70 Millionen Euro
Matthijs de Ligt
Abwehr
Juventus
2022
67 Millionen Euro
Michael Olise
Angriff
Crystal Palace
2024
53 Millionen Euro
Häufig gestellte Fragen
Der FC Bayern München wurde am 27. Februar 1900 im Schwabinger Café Gisela gegründet. Gründungsmitglieder waren elf junge Männer, angeführt vom späteren ersten Präsidenten Franz John. Die Gründung bedeutete die Abspaltung vom MTV München.
An der FC Bayern München AG, die sich insbesondere um die Fußballabteilung kümmert, hält der eigetragene Verein (eV) des FC Bayern München, also die rund 400.000 Mitglieder, mit 75 Prozent den Hauptanteil. Die restlichen 25 Prozent halten die Adidas AG, die Allianz SE und die Audi AG zu gleichen Anteilen (je 8,33 Prozent).
Das Stadion des FC Bayern München befindet sich im Norden der bayerischen Landeshauptstadt (Schwabing-Freimann) und trägt den Namen Allianz Arena.
Das Stadion des FC Bayern München, die Allianz Arena, bietet bei nationalen Spielen 75.024 Plätze, bei internationalen Ansetzungen 70.000.
Der FC Bayern München hat in seiner langen Historie eine Vielzahl von nationalen und internationalen Titeln gewonnen. Darunter zählen:
- 33-mal deutscher Meister (22/23, 21/22, 20/21, 19/20, 18/19, 17/18, 16/17, 15/16, 14/15, 13/14, 12/13, 09/10, 07/08, 05/06, 04/05, 02/03, 00/01, 99/00, 98/99, 96/97, 93/94, 89/90, 88/89, 86/87, 85/86, 84/85, 80/81, 79/80, 73/74, 72/73, 71/72, 68/69, 31/32)
- 20-mal DFB-Pokal Sieger (19/20, 18/19, 15/16, 13/14, 12/13 , 09/10, 07/08, 05/06, 04/05, 02/03, 99/00, 97/98, 85/86, 83/84, 81/82, 70/71, 68/69, 66/67, 65/66, 56/57)
- 3-mal Champions League Sieger (19/20, 12/13, 00/01)
- 3-mal Europapokal der Landesmeister Sieger (75/76, 74/75, 73/74)
- 2-mal FIFA Klub-WM Sieger (20/21, 13/14)
- 2-mal Weltpokal Sieger (2001 , 1976)
- 2-mal UEFA Supercup Sieger (20/21, 13/14)
- 1-mal UEFA Cup Sieger (95/96)
- 1-mal Europapokal der Pokalsieger Sieger (66/67)
- 10-mal deutscher Superpokalsieger (22/23, 21/22, 20/21, 18/19, 17/18, 16/17, 12/13, 10/11, 90/91, 87/88)
- 6-mal deutscher Ligapokalsieger (07/08, 04/05, 00/01, 99/00, 98/99, 97/98)
- 1-mal süddeutscher Pokalsieger (56/57)
Der FC Bayern München hat 33-mal die deutsche Meisterschaft gewonnen.
Aktuell hält Thomas Müller den Rekord für die meisten Einsätze für den FC Bayern München. Müller absolvierte bislang 746 Pflichtspiele für den FCB.
Die meisten Tore für den FC Bayern München hat Gerd Müller geschossen. Die mittlerweile verstorbene Vereinslegende traf 570-mal im Dress des deutschen Rekordmeisters. Dafür brauchte er 613 Spiele.
Für den FC Bayern München spielten eine Vielzahl an legendären Fußballern. Folgende Spieler trugen allesamt das Trikot des FCB:
Oliver Kahn, Sepp Maier, Manuel Neuer, Franz Beckenbauer, Paul Breitner, Klaus Augenthaler, Philipp Lahm, David Alaba, Bixente Lizarazu, Lúcio, Georg "Katsche" Schwarzenbeck, Stefan Effenberg, Michael Ballack, Bastian Schweinsteiger, Lothar Matthäus, Franz "Bulle" Roth, Joshua Kimmich, Xabi Alonso, Franck Ribéry, Arjen Robben, Jamal Musiala, Mehmet Scholl, Uli Hoeneß, Gerd Müller, Karl-Heinz Rummenigge, Giovane Élber, Robert Lewandowski, Thomas Müller und Claudio Pizarro.
Beim FC Bayern München standen in der Geschichte viele berühmte und erfolgreiche Trainer an der Seitenlinie. Dazu gehören:
Zlatko "Tschik" Cajkovski, Udo Lattek, Dettmar Cramer, Jupp Heynckes, Erich Ribbeck, Franz Beckenbauer, Giovanni Trapattoni, Otto Rehhagel, Ottmar Hitzfeld, Felix Magath, Jürgen Klinsmann, Louis van Gaal, Pep Guardiola, Carlo Ancelotti, Hansi Flick und Thomas Tuchel.
Der Spitzname des FC Bayern München nimmt Bezug auf die Vereinsfarben. So werden die Spieler des deutschen Rekordmeisters meist nur "die Roten" genannt.
Darüber hinaus ist auch der Begriff "FC Hollywood" gebräuchlich, welchen der ehemalige Trainer Giovanni Trapattoni prägte. Der Spitzname bezieht sich auf eine turbulente Zeit des Vereins während der 90er-Jahre, als es zwischen einigen hochrangigen Spielern und Funktionären des Klubs zu Auseinandersetzungen kam - ähnlich wie in einer täglichen Seifenoper.