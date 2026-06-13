Niko Kovac soll abgeraten haben: Entging der FC Bayern München auf kuriose Art und Weise einem möglicherweise sehr teuren Transferflop?

Wie im Bild-Podcast "Bayern Insider" berichtet wird, hatte Eberl auf der Suche nach einem neuen Flügelspieler zunächst den damals noch beim BVB angestellten Jamie Gittens als Wunschlösung ausgemacht. Bayerns Aufsichtsrat, dem unter anderem der durchaus Eberl-kritische Ehrenpräsident Uli Hoeneß sowie Karl-Heinz Rummenigge angehören, soll von dem jungen Engländer allerdings nicht wirklich überzeugt gewesen sein.

Daher habe der Aufsichtsrat, so das Gerücht, einen Mitarbeiter damit beauftragt, sich bei Kovac, der von Sommer 2018 bis November 2019 bekanntlich Trainer an der Säbener Straße war, nach Gittens zu erkundigen. Und dabei soll der BVB-Coach dem Bericht zufolge davon abgeraten haben, sich um den englischen Offensivmann zu bemühen. Die Begründung: Gittens sei laut Kovac "nicht professionell genug" für den FC Bayern.

Über das angebliche Interesse der Bayern an Gittens hatte vergangenen Sommer unter anderem die Bild berichtet. Dabei hieß es, dass Eberl sich zu spät konkret um den Youngster bemüht hätte, der stattdessen dann schon auf dem Weg zum FC Chelsea war.