Niklas Süle wollte es dem FC Bayern heimzahlen, nun enden vier Jahre für die Tonne beim BVB maximal tragisch

In der 37. Minute rutschte Süle beim Versuch, Hoffenheims Stürmer Andrej Kramaric zu stellen, im Strafraum unglücklich weg und verdrehte sich das Knie. Schon im Fallen hatte er das Gesicht vor Schmerzen verzogen, kurz bevor er auf dem Rücken landete, streckte Süle seinen Arm nach oben. Im gleichen Moment flog der von Kramaric geschossene Ball an seine Hand. Schiedsrichter Daniel Siebert ließ zunächst weiterspielen, ließ dann Süle behandeln, wartete ab, bis der Verteidiger mit Tränen in den Augen von Helfern gestützt vom Platz humpelte und lief dann erst an die Seitenlinie, um sich die Bilder der Szene noch einmal anzuschauen. Er entschied - den völlig absurden Handspielregeln gerecht - auf Elfmeter. Als Kramaric zum 1:0 verwandelte, war Süle schon in den Katakomben des Stadions. "Wir wissen noch nichts Genaues. Er konnte zumindest auftreten. Das ist immerhin ein gutes Zeichen”, berichtete Kovac später. Geschäftsführer Lars Ricken jedoch war weniger optimistisch: "Es besteht schon der Verdacht auf eine schwere Verletzung. Er sitzt mit einer Bandage am Knie in der Kabine", berichtete er.

Süle wird den BVB im Sommer nach vier überwiegend unglücklichen Jahren verlassen. Dies steht bereits seit Mitte März fest. Doch nun könnte der unglücklich ausrutschende Süle, der sich dabei schwer am Knie verletzt und einen Elfmeter verursacht, zu allem Überfluss auch noch ungewollt ein Bild geliefert haben, das bleiben wird von seiner Zeit beim BVB.

Nicht, dass es das noch gebraucht hätte, es hatte ja zum Beispiel schon dieses Bild von ihm gegeben kurz vor dem Champions-League-Finale 2024, das ihn mit deutlich um den Bauch spannenden Shirt gezeigt hatte beim Training.





Und dazu mehr als genug Bilder aus der Reha. 226 Tage war Süle bis Samstag in den vergangenen zwei Spielzeiten insgesamt ausgefallen. 226 Tage oder auch 39 wegen Verletzungen verpasster Spiele. Allein in dieser Spielzeit hatte er schon wegen einer Muskel- und Zehenverletzung, wegen Rückenproblemen und einer Zerrung im Oberschenkel gefehlt. Die Partie gegen seinen ersten Profiklub war gerade mal sein zehnter Einsatz in der Bundesliga in dieser Saison, in denen er auf 485 Spielminuten kam.