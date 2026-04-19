Soll noch jemand sagen, Niko Kovac hätte keinen Sinn für (Fußball)-Romantik. Der Trainer von Borussia Dortmund hatte sich das schön ausgemalt. Erstmals seit dem 7. Februar 2026, einem 2:1 beim VfL Wolfsburg, beorderte Niko Kovac Niklas Süle beim Gastspiel bei der TSG Hoffenheim wieder mal in die Startelf des BVB. Bei der TSG hatte Süle einst im Jahr 2013 seine Profilaufbahn gestartet und war später auch zum ersten DFB-Nationalspieler der Kraichgauer geworden. "Natürlich ist es immer schön, wenn man bei seinen alten Klubs spielt. Das war auch meine Intention bei Niki", sagte Kovac im Anschluss an dieses 1:2, der zweiten Niederlage des BVB in Serie in der Bundesliga, das wegen einer äußerst unglücklichen Verkettung unschöner Umstände das letzte Spiel Süles im BVB-Trikot werden könnte.
Niklas Süle wollte es dem FC Bayern heimzahlen, nun enden vier Jahre für die Tonne beim BVB maximal tragisch
In der 37. Minute rutschte Süle beim Versuch, Hoffenheims Stürmer Andrej Kramaric zu stellen, im Strafraum unglücklich weg und verdrehte sich das Knie. Schon im Fallen hatte er das Gesicht vor Schmerzen verzogen, kurz bevor er auf dem Rücken landete, streckte Süle seinen Arm nach oben. Im gleichen Moment flog der von Kramaric geschossene Ball an seine Hand. Schiedsrichter Daniel Siebert ließ zunächst weiterspielen, ließ dann Süle behandeln, wartete ab, bis der Verteidiger mit Tränen in den Augen von Helfern gestützt vom Platz humpelte und lief dann erst an die Seitenlinie, um sich die Bilder der Szene noch einmal anzuschauen. Er entschied - den völlig absurden Handspielregeln gerecht - auf Elfmeter. Als Kramaric zum 1:0 verwandelte, war Süle schon in den Katakomben des Stadions. "Wir wissen noch nichts Genaues. Er konnte zumindest auftreten. Das ist immerhin ein gutes Zeichen”, berichtete Kovac später. Geschäftsführer Lars Ricken jedoch war weniger optimistisch: "Es besteht schon der Verdacht auf eine schwere Verletzung. Er sitzt mit einer Bandage am Knie in der Kabine", berichtete er.
Süle wird den BVB im Sommer nach vier überwiegend unglücklichen Jahren verlassen. Dies steht bereits seit Mitte März fest. Doch nun könnte der unglücklich ausrutschende Süle, der sich dabei schwer am Knie verletzt und einen Elfmeter verursacht, zu allem Überfluss auch noch ungewollt ein Bild geliefert haben, das bleiben wird von seiner Zeit beim BVB.
Nicht, dass es das noch gebraucht hätte, es hatte ja zum Beispiel schon dieses Bild von ihm gegeben kurz vor dem Champions-League-Finale 2024, das ihn mit deutlich um den Bauch spannenden Shirt gezeigt hatte beim Training.
Und dazu mehr als genug Bilder aus der Reha. 226 Tage war Süle bis Samstag in den vergangenen zwei Spielzeiten insgesamt ausgefallen. 226 Tage oder auch 39 wegen Verletzungen verpasster Spiele. Allein in dieser Spielzeit hatte er schon wegen einer Muskel- und Zehenverletzung, wegen Rückenproblemen und einer Zerrung im Oberschenkel gefehlt. Die Partie gegen seinen ersten Profiklub war gerade mal sein zehnter Einsatz in der Bundesliga in dieser Saison, in denen er auf 485 Spielminuten kam.
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Niklas Süle hätte es dem FC Bayern mit dem Wechsel zum BVB heimzahlen können
Auf diese Schlusspointe (sollten sich die schlimmsten Befürchtungen bewahrheiten) einer ohnehin gründlich missratenen Zusammenarbeit hätten sowohl Süle, als auch der BVB gerne verzichten können.
Dabei war es durchaus ein Coup für die Borussia, als Süle im Sommer 2022 ablösefrei in den Pott wechselte. Denn der FC Bayern München, bei dem Süle ab 2017 unter Vertrag gestanden war und wo er vor allem unter einem gewissen Niko Kovac unumstrittener Stammspieler gewesen war, hatten seinen Vertrag durchaus verlängern wollen. Wenn auch nicht unter allen Umständen.
Die Verhandlungen hatten sich lange hingezogen, zu Beginn des Frühjahrs hatte Süle sich schließlich für den ablösefreien Wechsel entschieden - auch wegen des latenten Gefühls, nicht genug wertgeschätzt geworden zu sein vom Rekordmeister. Süle wäre wohl am liebsten nach England gewechselt, doch der BVB war auch eine gute Adresse, die Chancen standen gar nicht so schlecht, dass Süle dem FCB mit diesem Wechsel zeigen können würde, was in ihm steckt. Außerdem soll er wohl 14 Millionen Euro pro Jahr bekommen haben in Dortmund.
Die Münchner waren in jenen Jahren ein wenig auf der Sinnsuche, irrlichterten auf den Funktionärs- und Trainermärkten herum und hatten nicht in jeder Saison einen harmonisierenden Kader. Irgendwann könnte Bayerns Meisterschaftsserie reißen, und Dortmund schien nur auf die Gelegenheit zu warten. Und so kam es: In der Saison 2022/2023 schwächelte Bayern in der Tat etwas, Nagelsmann wurde aus bis heute recht unerfindlichen Gründen im Frühling entlassen, der BVB war da und schien vor dem 34. Spieltag schon wie der sichere Meister. Der Rest der Geschichte ist bekannt: Jamal Musiala traf in der 89. MInute in sensationeller Manier zum 2:1 für den FC Bayern München in Köln, Niklas Süles Treffer zum 2:2 im Fernduell beim FSV Mainz 05 in der sechsten Minute der Nachspielzeit war zu wenig: Die Münchner gewannen ihre 33. Meisterschaft, die elfte in Serie.
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Süle hatte in seinem ersten Jahr für den BVB 29 Bundesligaspiele bestritten und war vor allem in der Rückrunde eine wichtige Stütze der Mannschaft gewesen. Im Dezember 2023 folgte dann Süles spektakulärste Szene für den BVB: Im Champions-League-Spiel gegen Paris Saint-Germain verhinderte er mit einer Grätsche im Fünfmeterraum spektakulär das 0:1 durch Kylian Mbappe: Süle war dem Schuss Mbappes hinterhergesprintet und hatte den Ball grätschend noch aus dem Tor bugsiert.
Es war das Bild, dass Süle und der BVB gerne über ihre gemeinsame Zeit gemalt hätten. Ein Bild zum Einrahmen, eine Grätsche, mindestens so wichtig und emotional wie ein Torerfolg. Der BVB spielte 1:1, gewann die schwere Gruppe und beendete den Höhenflug in der Champions League erst im Finale von Wembley. Süle saß beim 0:2 gegen Real Madrid 90 Minuten auf der Bank, in der Champions League hatte er seinen Stammplatz nach dem Achtelfinale verloren, nicht nur, aber auch wegen seiner Fitness.
Er verpasste die EM 2024, ging stattdessen regelmäßig zum Mentaltrainer, nahm zehn Kilogramm ab und präsentierte sich in der Vorbereitung in bestechender Frühform. "Niki hat deutlich mehr gemacht als alle anderen. Wenn er gesund bleibt und an seinen Themen arbeitet, dann wird er noch viel, viel besser werden", lobte der damalige Sportchef Sebastian Kehl. Doch der Höhenflug hielt nicht lange an: Verletzungen und Formschwankungen begleiteten die Saison, zwischendurch fiel ihm beim 2:5 gegen Real Madrid im Oktober 2025 sein Mitspieler Ramy Bensebaini auf den Fuß: 37 Tage Zwangspause.
Niklas Süle: Wann und wo wird er nochmal spielen?
Niko Kovac versuchte noch, ihn nach seiner Ankunft in Dortmund zum WM-2026-Spieler hochzureden, doch Süle war auch unter Kovac viel verletzt und spielte wenig. In der vergangenen Saison und auch in der aktuellen.
Über die WM 2026 und Niklas Süle spricht in einem Atemzug natürlich niemand mehr, stattdessen ist die Frage, wann er, der schon nach zwei Kreuzbandrissen zurückkommen musste, wieder Fußballspielen kann. Und vor allem: Wo.
Häufig gestellte Fragen
Der Ballspielverein Borussia 09 e. V. Dortmund wurde am 19. Dezember 1909 in Dortmund gegründet.
Die Lizenzfußballabteilung des BVB ist seit 1999 als Borussia Dortmund GmbH & Co. KGaA aus dem Ballspielverein Borussia 09 e.V. ausgegliedert und börsennotiert. Aktionäre mit höheren Anteilen sind beispielsweise die Sponsoren Evonic, Signal Iduna und Puma. Die Kontrolle über den Verein behält allerdings die Komplementär-GmbH Borussia Dortmund Geschäftsführungs-GmbH, die dem Verein weiterhin zu 100 Prozent gehört.
Das Stadion heißt seit Dezember 2005 offiziell Signal-Iduna-Park, wird allerdings häufig noch Westfalenstadion genannt - der frühere Name.
Der Signal-Iduna-Park ist mit einer Kapazität von 81.365 Fans bei nationalen Spielen eines der größten Fußballstadien Europas. Bei internationalen Partien, wenn Steh- zu Sitzplätzen umgewandelt werden müssen, passen rund 66.000 Menschen in das Stadion.
Borussia Dortmund hat in der Vereinsgeschichte insgesamt 22 Titel gewonnen, darunter auch einmal die Königsklasse: Im Jahr 1997 schlug der BVB im Finale Juventus Turin mit 3:1.
Die Dortmunder haben neben fünf DFB-Pokalsiegen auch die nationale Meisterschaft häufig gewonnen. Mit acht Titeln sind sie der dritterfolgreichste Klub nach dem 1. FC Nürnberg (9 Meisterschaften) und dem FC Bayern München (34 Meisterschaften).
Die meisten Pflichtspiele im BVB-Trikot hat Michael Zorc absolviert (562 Partien von 1981 bis 1998), gefolgt von Mats Hummels (508 Einsätze zwischen 2008 und 2024).
Toptorschütze der Borussia ist Adi Preißler mit 177 Toren in 278 Einsätzen in den 40er- und 50er-Jahren. Knapp hinter ihm liegt Marco Reus mit 170 Buden.
Der BVB hatte zahlreiche prominente Spieler in seinen Reihen, beispielsweise Matthias Sammer, Michael Zorc, Lars Ricken, Karl-Heinz Riedle, Jürgen Kohler, Stefan Reuter, Dede, Robert Lewandowski, Marco Reus, Jude Bellingham, Erling Haaland oder Mats Hummels.
Auch an der Seitenlinie standen einige prominente Namen. Unter Ottmar Hitzfeld gewann der Klub neben Meisterschaften in 1997 die Champions League, auch unter Jürgen Klopp (u.a. 2x Meisterschaft, 2x DFB-Pokal), Thomas Tuchel (DFB-Pokal) und Matthias Sammer (Meisterschaft) sammelte Dortmund einige Trophäen.
Spitznamen hat Borussia Dortmund einige. Die Abkürzung "BVB" ist die gängigste Bezeichnung, auch "die Schwarz-Gelben" und "die Borussen" fallen oft.