Niemand schaffte das früher! Lamine Yamal schreibt bei Kantersieg des FC Barcelona Champions-League-Geschichte

Bisher hatte Italiens Stürmerlegende Filippo Inzaghi diesen Rekord inne - bei seinen zwei Toren für die AC Milan im November 2010 gegen Real Madrid war "Pippo" 37 Jahre und 86 Tage alt gewesen. Lewandowski gelang dies nun im Alter von 37 Jahren und 209 Tagen.

Neben dem Polen durfte sich auch Barca-Teamkollege Lamine Yamal in die Geschichtsbücher eintragen. Das spanische Wunderkind war kurz vor Ende der ersten Halbzeit per Elfmeter erfolgreich - dadurch ist Yamal nun der jüngste Spieler (18 Jahre und 350 Tage), der zehn Tore in der Königsklasse erzielen konnte.