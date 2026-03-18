Durch seine Treffer zum zwischenzeitlichen 5:2 und 6:2 in der 56. beziehungsweise 61. Spielminute ist der polnische Angreifer nun der älteste Spieler, dem ein Doppelpack in der Königsklasse gelungen ist.
Niemand schaffte das früher! Lamine Yamal schreibt bei Kantersieg des FC Barcelona Champions-League-Geschichte
Lamine Yamal ist der jüngste Spieler mit zehn Champions-League-Toren
Bisher hatte Italiens Stürmerlegende Filippo Inzaghi diesen Rekord inne - bei seinen zwei Toren für die AC Milan im November 2010 gegen Real Madrid war "Pippo" 37 Jahre und 86 Tage alt gewesen. Lewandowski gelang dies nun im Alter von 37 Jahren und 209 Tagen.
Neben dem Polen durfte sich auch Barca-Teamkollege Lamine Yamal in die Geschichtsbücher eintragen. Das spanische Wunderkind war kurz vor Ende der ersten Halbzeit per Elfmeter erfolgreich - dadurch ist Yamal nun der jüngste Spieler (18 Jahre und 350 Tage), der zehn Tore in der Königsklasse erzielen konnte.
- Getty Images
FC Barcelona fertigt Newcastle United am Ende deutlich ab
Da neben Lewandowski und Yamal auch Raphinha (2), Marc Bernal und Fermin Lopez Treffer markierten, siegten die Katalanen gegen Newcastle letztlich hochverdient mit 7:2 (3:2) und zogen damit in die Runde der letzten acht Mannschaften ein.
Für den Klub aus der Premier League bedeuteten die sieben Gegentore gar einen neuen Negativ-Rekord. Die Magpies sind neben Tottenham Hotspur (2019 gegen den FC Bayern München) das einzige englische Team, welches in einer Champions-League-Partie sieben Tore hinnehmen musste.
Häufig gestellte Fragen
Lewandowski ist Mittelstürmer – ein klassischer Neuner, technisch komplett, beidfüßig und im Strafraum seit Jahren eine der dominantesten Figuren des Weltfußballs.
Er wurde am 21. August 1988 in Warschau geboren.
Lewandowski trägt die Nummer 9 – seine ikonische RL9-Marke basiert genau auf dieser Zahl.
Je nach Quelle wird seine Größe mit 1,85 bis 1,86 Metern angegeben.
Sein Gewicht wird mit rund 81 Kilogramm angegeben.
Er trägt die Schuhgröße 44 – auch wenn Dani Olmo einmal über die 43 gescherzt hat.
Lewandowskis dominanter Fuß ist der rechte – auch wenn er längst als beidfüßig gefährlich gilt.
Er wurde im Nachwuchs u. a. beim FC Varsovia ausgebildet, bevor seine Profikarriere über Znicz Pruszkow und Lech Poznan Fahrt aufnahm.
Lewandowski besitzt Immobilien in Spanien – aufgrund seiner Zeit beim FC Barcelona – und weiterhin in Polen. Beide Standorte sind Teil seines dauerhaften Lebensmittelpunkts.
Er besitzt eine exklusive Sportwagen-Kollektion. Ein Modell in seinem Portfolio liegt im Wertbereich von rund 320.000 Dollar.
Ja. Acht Jahre in Dortmund und München hinterlassen Spuren. In anderen Wort: Er spricht Deutsch, auch wenn sein Akzent erkennbar bleibt.
Er hat zwei Töchter: Klara und Laura.
Er ist mit Anna Lewandowska verheiratet – sie ist Unternehmerin, Ernährungsexpertin und ehemalige Karateka.
Sein Vermögen wird je nach Schätzung zwischen 85 und über 100 Millionen Dollar verortet. Neben Fußballgehältern spielen Sponsoring und eigene Geschäftszweige eine große Rolle.
Er hat eine enorme Sammlung: darunter die Champions League 2019/20, den UEFA-Supercup, die Klub-Weltmeisterschaft, zahlreiche Meistertitel in Polen, Deutschland und Spanien sowie diverse Pokalsiege.
Kein einziges Mal. Die große Kontroverse 2020 – das Jahr seines Triples – bleibt ein zentraler Punkt seiner Karrieregeschichte.
Zweimal: 2020 und 2021 gewann er "The Best FIFA Men's Player".
Mehrere sogar und "Lewy" ist der gebräuchlichste. "The Body" stammt aus seiner Dortmunder Zeit. Und "Kleiner Biber" war ein sehr früher Spitzname aus seiner Jugend.