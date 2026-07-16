Auch Teile seiner eigenen Mannschaft seien "schockiert" gewesen von den Maßnahmen des eigenen Trainers, heißt es in einem Bericht des Telegraph.

Hintergrund ist Tuchels Reaktion auf die englische Führung durch Anthony Gordons Treffer in der 55. Minute. In der Folge stellte der deutsche Coach auf eine Fünferkette in der Defensive um und nahm mehrere diskussionswürdige Wechsel vor. Unter anderem brachte er mit Ezri Konsa, Dan Burn und Nico O’Reilly drei Defensivspieler, um den knappen 1:0-Vorsprung über die Zeit zu retten.

Dagegen habe laut des Berichts innerhalb der Mannschaft der Eindruck geherrscht, Argentinien sei nach dem Rückstand verwundbar gewesen und hätte mit mehr Geschwindigkeit auf dem Rasen durch einen Konter den Todesstoß kassieren können. Tuchel aber entschied sich dagegen, die Angreifer Bukayo Saka, Ollie Watkins und Noni Madueke einzusetzen. Dazu kamen Marcus Rashford und Ivan Toney erst kurz vor Schluss - satte vier Minuten, nachdem die Albiceleste in der Nachspielzeit das 2:1 durch Lautaro Martinez markiert hatte.