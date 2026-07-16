Nicht nur unter Fans und Experten werden Thomas Tuchels personelle Wechsel und die Marschroute während des verlorenen WM-Halbfinals der englischen Nationalmannschaft gegen Argentinien (1:2) teils massiv kritisiert.
"Niemand konnte das verstehen": England-Stars sollen "schockiert" von Thomas Tuchels Maßnahmen während des Argentinien-Spiels sein
Auch Teile seiner eigenen Mannschaft seien "schockiert" gewesen von den Maßnahmen des eigenen Trainers, heißt es in einem Bericht des Telegraph.
Hintergrund ist Tuchels Reaktion auf die englische Führung durch Anthony Gordons Treffer in der 55. Minute. In der Folge stellte der deutsche Coach auf eine Fünferkette in der Defensive um und nahm mehrere diskussionswürdige Wechsel vor. Unter anderem brachte er mit Ezri Konsa, Dan Burn und Nico O’Reilly drei Defensivspieler, um den knappen 1:0-Vorsprung über die Zeit zu retten.
Dagegen habe laut des Berichts innerhalb der Mannschaft der Eindruck geherrscht, Argentinien sei nach dem Rückstand verwundbar gewesen und hätte mit mehr Geschwindigkeit auf dem Rasen durch einen Konter den Todesstoß kassieren können. Tuchel aber entschied sich dagegen, die Angreifer Bukayo Saka, Ollie Watkins und Noni Madueke einzusetzen. Dazu kamen Marcus Rashford und Ivan Toney erst kurz vor Schluss - satte vier Minuten, nachdem die Albiceleste in der Nachspielzeit das 2:1 durch Lautaro Martinez markiert hatte.
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"Tuchel hat daneben gegriffen"
So hatten die Engländer stellenweise sechs gelernte Abwehrspieler auf dem Rasen, davon vier Innenverteidiger. Dies führte jedoch nicht zu der von Tuchel gewünschten Stabilität. Stattdessen wurden Albiceleste-Star Lionel Messi und seine Mannschaftskameraden durch die Passivität der Tuchel-Schützlinge immer näher an den Strafraum eingeladen und als logische Konsequenz fielen die beiden späten Tore.
Das fatale Urteil eines Mitglieds des englischen Stabs zum Aus in Atlanta laut Telegraph: "Tuchel wurde geholt wegen seiner Taktiken in K.o.-Spielen und er hat daneben gegriffen." Eine andere Quelle sagte: "Niemand konnte das verstehen."
Für Unverständnis habe auch die Auswechslung von Mittelfeldorganisator Declan Rice gesorgt. Man nehme an, dass Enzo Fernandez' Tor zum 1:1 in der 85. Minute mit dem Arsenal-Star auf dem Platz womöglich nicht gefallen wäre. Denn Fernandez zog genau aus der Position vor dem Sechzehner ab, die in der Regel von Rice beackert wurde.
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Marc Guehi kritisiert Englands Spielweise
Einer, der sich durchaus deutlich äußerte, war Marc Guehi. Der Verteidiger Manchester Citys klagte: "Als wir 1:0 vorne lagen wirkte es, als wenn wir nur noch versuchen, durchzuhalten. Und das reicht auf diesem Level nicht. Also bin ich am Boden zerstört. Wir hätten weitermachen und Druck ausüben müssen." Stattdessen habe es sich angefühlt, als sei es nach dem Tor nur noch ums Verteidigen gegangen.
Tuchel, der im Frühjahr seinen Vertrag bis zur EM 2028 verlängert hatte, übernahm die Verantwortung für die Niederlage. Er betonte aber, dass er "nichts bereue. Das Team hat alles gegeben, wir hatten die Führung verdient. Die Mannschaft war top, aber wir haben uns nicht ins Ziel gerettet." England habe "das Niveau nach unserem Tor nicht gehalten".
Zur sich anbahnenden Kritik an seinen Entscheidungen meinte er: "Millionen Hobby-Coaches werden es besser wissen." Tuchels Job soll aber nicht in Gefahr sein, trotz der massiven Kritik stehe der Verband FA zu ihm.
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