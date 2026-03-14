Nachdem man in der vergangenen Saison noch Meister wurde, ist die aktuelle Saison des FC Liverpool in der Premier League eine ziemliche Enttäuschung. Für den ehemaligen Reds-Profi und englischen Ex-Nationalspieler Joe Cole liegt die Hauptschuld dafür bei Trainer Arne Slot.
"Niemand hat erwartet, dass Wirtz sechs Monate braucht": Ehemaliger Reds-Profi macht Arne Slot für Probleme des FC Liverpool verantwortlich
"Isak hat sich verletzt und hatte zudem einen schwierigen Sommer, und niemand hat erwartet, dass Wirtz sechs Monate brauchen würde, um sich einzugewöhnen", sagte Cole im Gespräch mit Paddy Power über eine mögliche Trennung vom Klopp-Nachfolger. "Ich glaube also, dass man sich die Frage stellen wird, falls Liverpool am Ende nichts gewinnt und Slot die Champions-League-Qualifikation verpasst. Aber letztlich neigt Liverpool dazu, an seinen Trainern festzuhalten, anstatt sie zu entlassen. Er wird also noch etwas mehr Zeit bekommen."
Cole ist der Meinung, dass Slot einen Teil der Verantwortung übernehmen müsse. "Wenn man die Premier League gewinnt und das erste Spiel der nächsten Saison mit vier Änderungen (Jeremie Frimpong, Florian Wirtz, Hugo Ekitike und Milos Kerkez; Anm. d. Red.) in der Mannschaft beginnt, ist das eine sehr ungewöhnliche Situation. Denn selbst wenn man neue Spieler holt, hat man die Möglichkeit, sie einzubauen, weil man Meister ist, eine gute Mannschaft hat und nicht viel, wenn überhaupt etwas, ändern muss.
Slot sei zu eifrig gewesen, "alle seine Spieler auf einmal zu bringen, anstatt das einfach über die ersten sechs Monate hinweg zu tun. Dann hätte man eher eine Evolution als eine Revolution erlebt. Er muss also einen Teil der Schuld auf sich nehmen, aber die Spieler auch."
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Liverpool in der Liga und Champions League unter Zugzwang
Von den vielen teuren Neuzugängen - Liverpool gab allein im Sommer mehr als 500 Millionen Euro für Transfers aus - tat sich vor allem Wirtz zu Beginn der Saison schwer. Mittlerweile hat sich der Nationalspieler jedoch gefangen und war bis zu seiner Rückenverletzung ein verlässlicher Scorer: In den vergangenen 13 Ligaspielen steuerte der Offensivspieler vier Tore und drei Vorlagen bei.
Trotz einzelner Lichtblicke gelingt es Liverpool als Team jedoch nicht, konstante Leistungen abzurufen. Nach 29 Spieltagen rangieren die Reds nur auf Platz sechs - nicht einmal die Europa-League-Qualifikation wäre damit gesichert.
Am Sonntag trifft Liverpool in der Liga auf das kriselnde Tottenham Hotspur, ehe am Mittwoch das Achtelfinal-Rückspiel in der Champions League gegen Galatasaray ansteht. Nach der 0:1-Niederlage im Hinspiel stehen die Liverpooler auch in der Königsklasse unter enormen Druck.
Premier League: Die aktuelle Tabelle im Überblick
# Mannschaft Sp. S U N Tore Diff. Pkt. 1 Arsenal FC 30 20 7 3 59:22 37 67 2 Manchester City 29 18 6 5 59:27 32 60 3 Manchester United 29 14 9 6 51:40 11 51 4 Aston Villa FC 29 15 6 8 39:34 5 51 5 Chelsea FC 29 13 9 7 53:34 19 48 6 Liverpool FC 29 14 6 9 48:39 9 48 7 Brentford FC 29 13 5 11 44:40 4 44 8 Everton FC 29 12 7 10 34:33 1 43 9 AFC Bournemouth 29 9 13 7 44:46 -2 40 10 Fulham FC 29 12 4 13 40:43 -3 40 11 Sunderland AFC 29 10 10 9 30:34 -4 40 12 Newcastle United 29 11 6 12 42:43 -1 39 13 Crystal Palace 29 10 8 11 33:35 -2 38 14 Brighton & Hove Albion 29 9 10 10 38:36 2 37 15 Leeds United 29 7 10 12 37:48 -11 31 16 Tottenham Hotspur 29 7 8 14 39:46 -7 29 17 Nottingham Forest 29 7 7 15 28:43 -15 28 18 West Ham United 29 7 7 15 35:54 -19 28 19 Burnley FC 29 4 7 18 32:58 -26 19 20 Wolverhampton Wanderers 30 3 7 20 22:52 -30 16