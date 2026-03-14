Goal.com
Live
Live Scores, Stats, and the Latest News
Slot & Wirtz Liverpoolgetty
Yosua Arya und Marko Brkic

"Niemand hat erwartet, dass Wirtz sechs Monate braucht": Ehemaliger Reds-Profi macht Arne Slot für Probleme des FC Liverpool verantwortlich

Für die Misere des FC Liverpool macht der ehemalige LFC-Profi Joe Cole vor allem Trainer Arne Slot verantwortlich.

Nachdem man in der vergangenen Saison noch Meister wurde, ist die aktuelle Saison des FC Liverpool in der Premier League eine ziemliche Enttäuschung. Für den ehemaligen Reds-Profi und englischen Ex-Nationalspieler Joe Cole liegt die Hauptschuld dafür bei Trainer Arne Slot.

  • "Isak hat sich verletzt und hatte zudem einen schwierigen Sommer, und niemand hat erwartet, dass Wirtz sechs Monate brauchen würde, um sich einzugewöhnen", sagte Cole im Gespräch mit Paddy Power über eine mögliche Trennung vom Klopp-Nachfolger. "Ich glaube also, dass man sich die Frage stellen wird, falls Liverpool am Ende nichts gewinnt und Slot die Champions-League-Qualifikation verpasst. Aber letztlich neigt Liverpool dazu, an seinen Trainern festzuhalten, anstatt sie zu entlassen. Er wird also noch etwas mehr Zeit bekommen."

    Cole ist der Meinung, dass Slot einen Teil der Verantwortung übernehmen müsse. "Wenn man die Premier League gewinnt und das erste Spiel der nächsten Saison mit vier Änderungen (Jeremie Frimpong, Florian Wirtz, Hugo Ekitike und Milos Kerkez; Anm. d. Red.) in der Mannschaft beginnt, ist das eine sehr ungewöhnliche Situation. Denn selbst wenn man neue Spieler holt, hat man die Möglichkeit, sie einzubauen, weil man Meister ist, eine gute Mannschaft hat und nicht viel, wenn überhaupt etwas, ändern muss. 

    Slot sei zu eifrig gewesen, "alle seine Spieler auf einmal zu bringen, anstatt das einfach über die ersten sechs Monate hinweg zu tun. Dann hätte man eher eine Evolution als eine Revolution erlebt. Er muss also einen Teil der Schuld auf sich nehmen, aber die Spieler auch."

    • Werbung
  • Wolverhampton Wanderers v Liverpool - Emirates FA Cup Fifth RoundGetty Images Sport

    Liverpool in der Liga und Champions League unter Zugzwang

    Von den vielen teuren Neuzugängen - Liverpool gab allein im Sommer mehr als 500 Millionen Euro für Transfers aus - tat sich vor allem Wirtz zu Beginn der Saison schwer. Mittlerweile hat sich der Nationalspieler jedoch gefangen und war bis zu seiner Rückenverletzung ein verlässlicher Scorer: In den vergangenen 13 Ligaspielen steuerte der Offensivspieler vier Tore und drei Vorlagen bei.

    Trotz einzelner Lichtblicke gelingt es Liverpool als Team jedoch nicht, konstante Leistungen abzurufen. Nach 29 Spieltagen rangieren die Reds nur auf Platz sechs - nicht einmal die Europa-League-Qualifikation wäre damit gesichert.

    Am Sonntag trifft Liverpool in der Liga auf das kriselnde Tottenham Hotspur, ehe am Mittwoch das Achtelfinal-Rückspiel in der Champions League gegen Galatasaray ansteht. Nach der 0:1-Niederlage im Hinspiel stehen die Liverpooler auch in der Königsklasse unter enormen Druck.

  • Premier League: Die aktuelle Tabelle im Überblick

    #MannschaftSp.SUNToreDiff.Pkt.
    1Arsenal FC30207359:223767
    2Manchester City29186559:273260
    3Manchester United29149651:401151
    4Aston Villa FC29156839:34551
    5Chelsea FC29139753:341948
    6Liverpool FC29146948:39948
    7Brentford FC291351144:40444
    8Everton FC291271034:33143
    9AFC Bournemouth29913744:46-240
    10Fulham FC291241340:43-340
    11Sunderland AFC291010930:34-440
    12Newcastle United291161242:43-139
    13Crystal Palace291081133:35-238
    14Brighton & Hove Albion299101038:36237
    15Leeds United297101237:48-1131
    16Tottenham Hotspur29781439:46-729
    17Nottingham Forest29771528:43-1528
    18West Ham United29771535:54-1928
    19Burnley FC29471832:58-2619
    20Wolverhampton Wanderers30372022:52-3016
Premier League
Liverpool crest
Liverpool
LIV
Tottenham crest
Tottenham
TOT
0