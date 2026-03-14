"Niemand hat erwartet, dass Wirtz sechs Monate braucht": Ehemaliger Reds-Profi macht Arne Slot für Probleme des FC Liverpool verantwortlich

"Isak hat sich verletzt und hatte zudem einen schwierigen Sommer, und niemand hat erwartet, dass Wirtz sechs Monate brauchen würde, um sich einzugewöhnen", sagte Cole im Gespräch mit Paddy Power über eine mögliche Trennung vom Klopp-Nachfolger. "Ich glaube also, dass man sich die Frage stellen wird, falls Liverpool am Ende nichts gewinnt und Slot die Champions-League-Qualifikation verpasst. Aber letztlich neigt Liverpool dazu, an seinen Trainern festzuhalten, anstatt sie zu entlassen. Er wird also noch etwas mehr Zeit bekommen."

Cole ist der Meinung, dass Slot einen Teil der Verantwortung übernehmen müsse. "Wenn man die Premier League gewinnt und das erste Spiel der nächsten Saison mit vier Änderungen (Jeremie Frimpong, Florian Wirtz, Hugo Ekitike und Milos Kerkez; Anm. d. Red.) in der Mannschaft beginnt, ist das eine sehr ungewöhnliche Situation. Denn selbst wenn man neue Spieler holt, hat man die Möglichkeit, sie einzubauen, weil man Meister ist, eine gute Mannschaft hat und nicht viel, wenn überhaupt etwas, ändern muss.

Slot sei zu eifrig gewesen, "alle seine Spieler auf einmal zu bringen, anstatt das einfach über die ersten sechs Monate hinweg zu tun. Dann hätte man eher eine Evolution als eine Revolution erlebt. Er muss also einen Teil der Schuld auf sich nehmen, aber die Spieler auch."