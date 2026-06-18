Niederschmetternde Zahlen! Cristiano Ronaldos Horrorserie setzt sich bei der WM 2026 fort

Sichtlich getroffen lehnte Ronaldo nach dem Spiel sämtliche Interviewanfragen ab, schlich im Pulk seiner Mitspieler an den rund 60 wartenden Journalisten vorbei aus dem Stadion. "Es war nicht der Start, den wir wollten, aber das ist noch lange nicht zu Ende. Kopf hoch und Fokus auf das nächste Spiel", schrieb er nach dem Auftakt zu seiner sechsten WM lediglich in den Sozialen Medien.

Besonders dürfte ihn wurmen, dass alle anderen großen Stars am ersten Vorrundenspieltag geglänzt hatten. Erling Haaland, Kylian Mbappe und Harry Kane etwa trafen doppelt, ausgerechnet seinem ewigen Rivalen Lionel Messi war sogar ein Dreierpack gelungen. Ronaldo dagegen wirkte fehl am Platz.

Die Horrorbilanz: Null Schüsse aufs Tor, null abgeschlossene Dribblings, null Schlüsselpässe - und sogar weniger Ballkontakte (25) als der kongolesische Torhüter Lionel Mpasi-Nzau (35). "Wir wissen, dass er nicht mehr derselbe ist wie früher. Er ist ein bisschen älter jetzt", meinte Kongos Ngal Ayel Mukau, besondere Manndeckung habe es "nicht wirklich" gebraucht.