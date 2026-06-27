Wie der 27-Jährige vom FC Liverpool und seine Freundin Noa am Samstag in den Sozialen Netzwerken mitteilten, haben sie ihren gemeinsamen Sohn noch vor der Geburt verloren. Gakpo habe dennoch "in Abstimmung mit seiner Freundin beschlossen, bei der Mannschaft zu bleiben", schrieb der Niederländische Verband KNVB in einem Statement.
Niederlande-Star Cody Gakpo erleidet schweren Schicksalsschlag: "Mit gebrochenem Herzen teilen wir die schreckliche Nachricht"
Gakpo bittet um Privatsphäre: "Unglaublich schwere Zeit für unsere Familie"
"Mit gebrochenem Herzen teilen wir die schreckliche Nachricht, dass unser kleiner Junge während der Schwangerschaft gestorben ist", schrieb Gakpos Lebensgefährtin bei Instagram. Der Stürmer teilte ihren Beitrag und bat um Privatsphäre: "Das ist eine unglaublich schwere Zeit für unsere Familie".
Man fühle "zuallererst mit Cody und seiner Familie mit, mit Noa und ihrem Sohn Samuel. Das ist eine sehr traurige private Situation", schrieb der Verband. Man sei "selbstverständlich darüber bereits informiert gewesen" und versuche nun "die Familie zu unterstützen, wo immer das möglich ist", hieß es weiter. Weitere Informationen werde es nicht geben.
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Cody Gakpo mit den Niederlanden bei der WM auf Erfolgskurs
Erst im Mai hatte das Paar verkündet, dass es zum zweiten Mal Nachwuchs erwartet. Auch den Namen des ungeborenen Kindes gaben die beiden bekannt: Elijah Raphael. Ihr erster Sohn ist zwei Jahre alt.
Bei der WM wartet auf Gakpo am Dienstag die nächste, rein sportliche, Herausforderung. Die Niederländer treffen im Sechzehntelfinale auf Marokko (3.00 Uhr MESZ). Im letzten Gruppenspiel gegen Schweden (5:1) hatte Gakpo einen Doppelpack beigesteuert.