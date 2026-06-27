Niederlande-Star Cody Gakpo erleidet schweren Schicksalsschlag: "Mit gebrochenem Herzen teilen wir die schreckliche Nachricht"

"Mit gebrochenem Herzen teilen wir die schreckliche Nachricht, dass unser kleiner Junge während der Schwangerschaft gestorben ist", schrieb Gakpos Lebensgefährtin bei Instagram. Der Stürmer teilte ihren Beitrag und bat um Privatsphäre: "Das ist eine unglaublich schwere Zeit für unsere Familie".

Man fühle "zuallererst mit Cody und seiner Familie mit, mit Noa und ihrem Sohn Samuel. Das ist eine sehr traurige private Situation", schrieb der Verband. Man sei "selbstverständlich darüber bereits informiert gewesen" und versuche nun "die Familie zu unterstützen, wo immer das möglich ist", hieß es weiter. Weitere Informationen werde es nicht geben.