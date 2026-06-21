"Nie wieder sollte irgendjemand von uns die Türkei als Geheimfavoriten einer WM bezeichnen" - Vincenzo Monetalls Mannschaft wird zur großen Enttäuschung der WM

Denn die Hoffnungen waren immens gewesen, selbst nach dem ernüchternden 0:2 gegen Australien zum Auftakt. In den frühen Morgenstunden waren die Fans in der Türkei zu Tausenden zusammengekommen. Nahe des Dolmabahce-Palasts am Wasser, in einer alten Festungsanlage in Istanbul oder in einem Amphitheater in Antalya - gemeinsam sollte die sportliche Wende bei dieser Weltmeisterschaft gefeiert werden.

Stattdessen endete der Morgen in einem Debakel, welches am fußballerischen Selbstverständnis der Nation rüttelte. "Wie Haiti" sei die Türkei gescheitert, so fasste es etwa die Sportzeitung Fanatik zusammen, "wir teilen das Schicksal des schwächsten Teams im Turnier."

Mit Blick auf Montella dreht sich daher nun die Stimmung in bemerkenswertem Tempo. Der Italiener hatte die Mannschaft 2023 übernommen, gab ihr Struktur, führte sie 2024 ins Viertelfinale der EM und nun erstmals seit 2002 zu einer Weltmeisterschaft - das alles sorgte für echte Euphorie im Land. Doch geht es nach dem türkischen Boulevard, soll Montella jetzt gehen, am liebsten schon vor dem sportlich bedeutungslosen letzten Gruppenspiel gegen Gastgeber USA (Freitag, 4.00 Uhr MESZ/MagentaTV).