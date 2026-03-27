Niclas Füllkrug bei Milan: Nur ein Tor und die Höchststrafe gab es auch schon

Eine Hiobsbotschaft ereilte den 32-Jährigen bereits vor dem letzten Wochenende, wenngleich sie nicht überraschend kam: Bundestrainer Julian Nagelsmann verzichtete im vorletzten Kader vor der WM-Nominierung auf Füllkrugs Dienste. Zu dürftig waren dessen Auftritte zuletzt und die meisten Konkurrenten betrieben Eigenwerbung: Deniz Undav ist beim VfB Stuttgart in großartiger Form und netzt im Moment am Fließband und der zuletzt wegen einer Verletzung nicht berücksichtigte Kai Havertz kommt bei Arsenal immer besser in Fahrt.

Positiv war für Füllkrug dann zweifellos, dass Milans Trainer Massimiliano Allegri ihn am Samstag gegen Torino zum ersten Mal seit dem 11. Januar (!) wieder in die Startformation berief. Eine seltene Chance also, die Füllkrug aber überhaupt nicht nutzte. In der für Italien sehr typischen 3-5-2-Grundordnung der Gastgeber in San Siro wirkte Füllkrug einigermaßen verloren. Milan spielte viel mit langen Bällen, von denen er kaum einen festmachen konnte. Chancen erarbeitete er sich nicht und wurde nach 70 blassen Minuten ausgewechselt. Coach Allegri meinte später, es sei vor der Pause "kompliziert" für Füllkrug gewesen.

Zugegeben, in der ersten Halbzeit enttäuschten die Mailänder im Kollektiv, später aber erarbeiteten sie sich einen 3:2-Sieg und Füllkrug kassierte von den Gazzetten die schwächsten Noten.

Rossoneri-Experte Andrea Longoni schrieb zum Beispiel in seiner Kolumne 'Milan Hello' bei der SPOX-Partnerseite Calciomercato von "zwei hoffnungslosen Fällen" im Mailänder Angriff und meinte damit Füllkrug sowie den vor der Saison für viel Geld vom FC Chelsea geholten Ex-Leipziger Christopher Nkunku. Longonis Urteil zum Deutschen: "Er wird sicher nicht bleiben. Er hat zwar keine Ablöse gekostet, aber ein bisschen mehr hätte man schon erwarten dürfen."