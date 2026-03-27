Niclas Füllkrug hat gewiss schon bessere Phasen in seiner Laufbahn durchgemacht. Im Moment muss der Stürmer bei der AC Milan einen Rückschlag nach dem nächsten verdauen, dazu sind seine Chancen auf die Teilnahme an der Weltmeisterschaft im Sommer auf ein Minimum gesunken.
Niclas Füllkrug bei Milan: Nur ein Tor und die Höchststrafe gab es auch schon
Eine Hiobsbotschaft ereilte den 32-Jährigen bereits vor dem letzten Wochenende, wenngleich sie nicht überraschend kam: Bundestrainer Julian Nagelsmann verzichtete im vorletzten Kader vor der WM-Nominierung auf Füllkrugs Dienste. Zu dürftig waren dessen Auftritte zuletzt und die meisten Konkurrenten betrieben Eigenwerbung: Deniz Undav ist beim VfB Stuttgart in großartiger Form und netzt im Moment am Fließband und der zuletzt wegen einer Verletzung nicht berücksichtigte Kai Havertz kommt bei Arsenal immer besser in Fahrt.
Positiv war für Füllkrug dann zweifellos, dass Milans Trainer Massimiliano Allegri ihn am Samstag gegen Torino zum ersten Mal seit dem 11. Januar (!) wieder in die Startformation berief. Eine seltene Chance also, die Füllkrug aber überhaupt nicht nutzte. In der für Italien sehr typischen 3-5-2-Grundordnung der Gastgeber in San Siro wirkte Füllkrug einigermaßen verloren. Milan spielte viel mit langen Bällen, von denen er kaum einen festmachen konnte. Chancen erarbeitete er sich nicht und wurde nach 70 blassen Minuten ausgewechselt. Coach Allegri meinte später, es sei vor der Pause "kompliziert" für Füllkrug gewesen.
Zugegeben, in der ersten Halbzeit enttäuschten die Mailänder im Kollektiv, später aber erarbeiteten sie sich einen 3:2-Sieg und Füllkrug kassierte von den Gazzetten die schwächsten Noten.
Rossoneri-Experte Andrea Longoni schrieb zum Beispiel in seiner Kolumne 'Milan Hello' bei der SPOX-Partnerseite Calciomercato von "zwei hoffnungslosen Fällen" im Mailänder Angriff und meinte damit Füllkrug sowie den vor der Saison für viel Geld vom FC Chelsea geholten Ex-Leipziger Christopher Nkunku. Longonis Urteil zum Deutschen: "Er wird sicher nicht bleiben. Er hat zwar keine Ablöse gekostet, aber ein bisschen mehr hätte man schon erwarten dürfen."
- Getty Images
Niclas Füllkrug legt bei Milan einen guten Start hin
Und ganz unberechtigt waren die hohen Erwartungen an Füllkrug ja auch nicht. Nach dem Eingeständnis, das der 27-Millionen-Euro Wechsel von Borussia Dortmund zu West Ham United in die Premier League im Sommer 2024 auch wegen anhaltender Verletzungsprobleme nicht funktioniert hatte, ging es im Januar mit großer Euphorie auf Leihbasis nach Mailand. Spielpraxis beim Scudetto-Anwärter, das Tanken von Selbstvertrauen und in diesem Zuge auch das Sammeln von Pluspunkten bei Nagelsmann waren das erklärte Ziel.
"Dieser Verein mit diesem großen Namen und mit dieser großen Strahlkraft ist emotional unfassbar für mich", schwärmte Füllkrug und legte in der Modestadt auch einen vielversprechenden Start hin. Zwar brach er sich kurz nach seiner Ankunft dort den Zeh, bewies aber viel Resilienz und erzielte als Joker beim 1:0 gegen Lecce Mitte Januar den umjubelten Siegtreffer.
"Der Zeh ist ja immer noch gebrochen", verriet Füllkrug dem kicker anschließend und führte aus: "Das ist ein bisschen ungünstig gelaufen, aber es war ein besonderer Wechsel für mich, und deshalb sagte ich dem Klub: Wenn es eine Verletzung ist, bei der es nur darum geht, den Schmerz auszuhalten und nichts Ernsthafteres wie bei einem muskulären Problem passieren könnte, will ich kein Spiel verpassen. Da haben sie mich erst mal ein bisschen schräg angeschaut, weil es fast unmöglich ist, mit einem gebrochenen Zeh in einem Stollenschuh zu spielen." Die mutige Vorgehensweise habe sich "allein für das Tor schon gelohnt", betonte er.
Etwa zu jener Zeit sammelte Füllkrug auch bei den Tifosi Pluspunkte, als er das Trink-Meme von Superstar Cristiano Ronaldo nachäffte und damit einen viralen Hit landete.
- Getty Images Sport
Massimiliano Allegri setzt im Zentrum lieber auf Flügelstürmer als auf Niclas Füllkrug
Das war es dann aber auch schon an Höhepunkten aus der Mailänder Füllkrug-Zeit. Trainer Allegri gab ihm nur dosiert Einsatzzeiten, Füllkrug verpasste es, sich mehr davon zu verdienen. Einen Tiefpunkt markierte der 2:1-Arbeitssieg gegen Aufsteiger Pisa im Februar. Füllkrug verschoss dabei einen Strafstoß und bekam von seinem Trainer die Höchststrafe: Als Joker wurde er nach 45 Einsatzminuten wieder ausgewechselt.
In den vergangenen Wochen durfte Füllkrug weiter nur spärlich ran. Stattdessen entschied sich Allegri, dem in Italien seit Jahren eine gewisse Aversion gegen klassische Mittelstürmer nachgesagt wird, mehrfach für eine Doppelspitze aus den eigentlichen Flügelstürmern Rafael Leao und Christian Pulisic, die sich dabei aber auch nicht wirklich mit Ruhm bekleckerten. Vor allem Leaos Rolle im Zentrum wird in Italien heiß diskutiert und von Fachleuten regelmäßig kritisiert. Ex-Milan Kapitän Massimo Abrosini nannte den Portugiesen dort zum Beispiel "eine Verschwendung".
Niclas Füllkrugs Leistungsdaten bei Milan:
Einsätze 14 Einsätze über 90 Minuten 0 Einsatzminuten 429 Tore 1 Assists 0
Generell ist Milans Spielweise trotz der ordentlichen Punkteausbeute und der Chance auf den ersten Meistertitel seit 2022 nichts für Feinschmecker. Allegris 3-5-2-Formation ist auf Stabilität ausgelegt, Flair und Angriffswucht sind erst im zweiten Schritt gefragt. Neben Füllkrug leiden darunter auch andere Offensivspieler wie eben der oben genannte Nkunku. Fans und Experten fragen sich, ob ein 4-3-3 nicht besseren Fußball versprechen würde. Mehrfach switchte Allegri in dieser Spielzeit zu diesem System, wenn es der Spielverlauf erforderte und mehrfach wurde dieser Ansatz belohnt. Wie zum Beispiel bei Füllkrugs angesprochenem Siegtor gegen Lecce.
Ein 4-3-3 dürfte auch Füllkrugs Fähigkeiten als Kopfballspieler und Brecher im Zentrum besser zur Geltung bringen. Allein: Es ist unwahrscheinlich, dass Allegri von seiner grundsätzlichen Philosophie abrückt.
Der Coach kritisierte Füllkrug öffentlich bisher nicht, meinte aber ironischerweise vor wenigen Tagen, sein Schützling brauche "Kontinuität", denn "ohne sie ist es schwierig".
- Getty Images
Milan wird die Kaufoption bei Niclas Füllkrug wohl nicht ziehen
So besteht also kaum Hoffnung auf Besserung für den 33 Jahre alten Stürmer. Im Gegenteil: Am Wochenende feierte Santiago Gimenez sein Comeback. Der Mexikaner verletzte sich Ende letzten Jahres schwer am Knöchel. Dies war auch ein Grund für Verpflichtung Füllkrugs. Dass der ehemalige Feyenoord-Torjäger Gimenez nun wieder fit ist, dürfte noch weniger Einsatzminuten für den einstigen Dortmunder zur Folge haben.
So gilt es auch als ausgeschlossen, dass Füllkrugs Engagement in Milanello über den Sommer hinausgeht. Zwar sicherte Sportdirektor Igli Tare dem Klub eine Kaufoption in Höhe von vergleichsweise niedrigen fünf Millionen Euro, diese wird aber aller Voraussicht nach nicht gezogen. Im Gespräch sind mit Mateo Retegui (26, Al-Qadsiah), Joaquin Panichelli (23, Racing Straßburg), Troy Parrott (24, AZ Alkmaar) und Serhou Guirassy (30, BVB) bereits einige andere Stürmer.
Füllkrug dürfte also zunächst zu West Ham zurückkehren, dort steht er noch bis 2028 unter Vertrag. Und vermutlich steht dann der nächste Transfer an, der ihm wieder dauerhaft gute Phasen bescheren soll.
Die Tabellenspitze der Serie A
Platz Klub Spiele Torverhältnis Punkte 1 Inter Mailand 30 66:24 69 2 AC Mailand 30 47:23 63 3 SSC Neapel 30 46:30 62 4 Como 1907 30 53:22 57 5 Juventus 30 52:29 54 6 AS Rom 30 40:23 54