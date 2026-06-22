Was läuft da zwischen Michael Olise, Real Madrid und dem FC Bayern? Spätestens seit dem Versprechen von Reals wiedergewähltem Präsidenten Florentino Perez an die Fans, einen neuen Superstar für 150 Millionen Euro zu holen, brodelt die Gerüchteküche, es könne sich um Olise handeln.
"Nicht zu durchschauen": Michael Olise soll beim FC Bayern "für Verwunderung" sorgen
Sogar so sehr, dass sich die Königlichen sogar dazu gezwungen sahen, ein Statement zu veröffentlichen, dass keinerlei Kontakt zum Spielern aufgenommen worden sei. Gleiches soll der Spieler selbst laut Sky über seine Berater bei den Bayern hinterlegt haben. Die Marca wiederum berichtete, dass Real sehr wohl Olise unbedingt haben wolle und gar dazu bereit sei, die Grenze von 200 Millionen Euro für die Ablöse sprengen zu wollen.
Generell scheint die Sache aber erstmal klar: Die Bayern wollen und werden Olise im Sommer nicht verkaufen und peilen ihrerseits wiederum eine vorzeitige Vertragsverlängerung des französischen Ausnahmespielers an. Nach der WM soll dies Priorität beim deutschen Rekordmeister genießen, Olise soll bis 2031 verlängern und zum Topverdiener der Mannschaft neben Harry Kane und Jamal Musiala aufsteigen. Beide verdienen kolportiert an die 25 Millionen Euro im Jahr.
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Wird die Causa Olise beim FC Bayern zur Chefsache?
Nun berichtet der kicker jedoch von ersten Misstönen zwischen Spieler und Klub. Demnach habe es bereits im Winter eine erste lose Anfragen bezüglich einer Verlängerung des Arbeitspapiers in Richtung Olises gegeben, die Bayern seien damit aber "abgeblitzt", heißt es im kicker. Zudem sei Olise "ganz schwer greifbar und nicht zu durchschauen". So zumindest der Tonus auf der Geschäftsstelle. Aktionen, wie das Löschen seiner Fotos im Bayern-Jersey auf seinen Social-Media-Kanälen sorgten zudem "für Verwunderung".
Weiterhin vermutet das Fachmagazin, dass die Causa Olise schnell zur Chefsache der Vereinsgranden um Ehrenpräsident Uli Hoeneß und Ex-Vorstandschef Karl-Heinz Rummenigge werden könnte, sollten die Königlichen tatsächlich ein 200-Millionen-Paket für Olise schnüren wollen. Rummenigge und Hoeneß ziehen im mächtigen Aufsichtsrat trotz ihres offiziellen Rückzugs aus dem operativen Geschäft noch immer die wichtigen Fäden im Verein und pflegen beste Beziehungen zu Perez.
Michael Olise steht beim FC Bayern bis 2029 unter Vertrag
Olises Vertrag in München läuft aktuell noch bis 2029. Der 24-Jährige war per Ausstiegsklausel in Höhe von lediglich 53 Millionen Euro im Sommer 2024 von Crystal Palace gekommen und schlug seitdem in München voll ein. In 107 Pflichtspielen erzielte er bis dato 42 Tore und bereitete 54 Treffer vor. Auch in der französischen Nationalmannschaft gilt Olise neben Kylian Mbappe und Ousmane Dembele mittlerweile als größter Faktor für eine erfolgreiche WM.
"Wir hatten Michel Platini, wir hatten Zinedine Zidane, und ich glaube fest daran, dass wir jetzt Michael Olise haben. Ich denke, er ist ein zukünftiger Ballon-d'Or-Gewinner", schwärmte 1998er Weltmeister Patrick Vieira beim englischen TV-Sender ITV: "Er bringt alle Voraussetzungen mit, um auf der ganz großen Bühne zu glänzen."
Die Rekordverkäufe des FC Bayern
Spieler Position Verkauft an Jahr Ablöse Matthijs de Ligt Abwehr Manchester United 2024 45 Millionen Euro Lucas Hernandez Abwehr PSG 2023 45 Millionen Euro Robert Lewandowski Angriff FC Barcelona 2022 45 Millionen Euro Douglas Costa Angriff Juventus 2018 40 Millionen Euro Ryan Gravenberch Mittelfeld FC Liverpool 2023 40 Millionen Euro