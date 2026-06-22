"Nicht zu durchschauen": Michael Olise soll beim FC Bayern "für Verwunderung" sorgen

Nun berichtet der kicker jedoch von ersten Misstönen zwischen Spieler und Klub. Demnach habe es bereits im Winter eine erste lose Anfragen bezüglich einer Verlängerung des Arbeitspapiers in Richtung Olises gegeben, die Bayern seien damit aber "abgeblitzt", heißt es im kicker. Zudem sei Olise "ganz schwer greifbar und nicht zu durchschauen". So zumindest der Tonus auf der Geschäftsstelle. Aktionen, wie das Löschen seiner Fotos im Bayern-Jersey auf seinen Social-Media-Kanälen sorgten zudem "für Verwunderung".

Weiterhin vermutet das Fachmagazin, dass die Causa Olise schnell zur Chefsache der Vereinsgranden um Ehrenpräsident Uli Hoeneß und Ex-Vorstandschef Karl-Heinz Rummenigge werden könnte, sollten die Königlichen tatsächlich ein 200-Millionen-Paket für Olise schnüren wollen. Rummenigge und Hoeneß ziehen im mächtigen Aufsichtsrat trotz ihres offiziellen Rückzugs aus dem operativen Geschäft noch immer die wichtigen Fäden im Verein und pflegen beste Beziehungen zu Perez.