"Nicht untergehen!" FC Bayern erhält deutliche Warnung vor CL-Kracher gegen PSG

Angesichts der "enormen Qualität" der beiden Offensiven "könnte man davon ausgehen, dass viele Tore fallen", sagte der langjährige Bayern-Profi. Viel wichtiger aber wäre für die Bayern, die in Paris auf ihren gesperrten Trainer Vincent Kompany verzichten müssen, "dass sie nicht untergehen".

Ein möglicher Trumpf der Münchner dürfte im Prinzenpark erneut Michael Olise sein, auch Schweinsteiger ist von dem Flügelspieler begeistert. "Er gehört in die Abteilung Weltklasse", sagte der 41-Jährige: "Er ist unglaublich schwer zu greifen, weil er unfassbar leichtfüßig und wendig ist. Er macht seine Aktionen auch immer im richtigen Moment, sein Timing ist also fantastisch."