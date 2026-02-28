"Nicht so wie Klinsmann, der zwei Monate vor der WM die Torhüter getauscht hat": DFB-Legende rechnet mit schneller Klärung der Torwartfrage

Der 22 Jahre alte Urbig müsse sich aber "bewusst sein", führte Maier weiter aus, "dass Neuers Fußstapfen sehr groß sind. Es genügt beim FC Bayern nicht, wenn du sieben, acht gute Spiele machst. Du musst die ganze Saison gut spielen. Und wenn Urbig mal Pech hat, könnte es schon sein, dass der FC Bayern wieder jemanden kauft für 100 Millionen. Das traue ich ihnen zu."

Noch ist offen, ob Neuer seine beeindruckende Karriere über den Sommer hinaus beim Rekordmeister fortsetzen wird. Ob er dem 39-Jährigen noch ein oder zwei Spielzeiten zutrauen würde, wurde Maier gefragt: "Ich glaube nicht, dass er das macht. Er krankelt ja ganz schön umeinander. Wenn man älter wird und täglich diese Belastung im Training hat, erholt man sich nicht mehr so schnell. Manuel ist vernünftig genug, um den richtigen Absprung zu schaffen."