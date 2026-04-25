"Nicht nur mit Taktik, sondern da ist viel Emotion dabei": Vincent Kompany brachte Bayern München in Mainz mit deutlicher Ansage zurück in die Spur

"In der Halbzeit haben wir ordentlich den Kopf gewaschen bekommen und uns dann wieder auf das berufen, was uns stark gemacht hat", sagte Goretzka nach dem 4:3-Auswärtssieg im Bundesligaspiel beim FSV Mainz 05 am Samstagnachmittag bei DAZN. Zur Pause hatten die personell ordentlich durchrotierten Bayern mit 0:3 zurück gelegen.

"Man kann mal Rückschläge haben, aber es kommt immer darauf an, wie man darauf reagiert", so Goretzka weiter. Der Mittelfeldspieler hatte den FCB zum ersten Mal überhaupt als Kapitän auf den Platz geführt, die erste Halbzeit war aus Sicht des bereits feststehenden deutschen Meisters aber eine zum Vergessen.

Trainer Vincent Kompany hatte mit Blick auf den ersten Akt des Champions-League-Halbfinalkrachers bei Paris Saint-Germain am Dienstag kräftig rotiert. Dayot Upamecano und Joshua Kimmich reisten erst gar nicht mit nach Mainz, zudem saßen aus Schonungszwecken mit Michael Olise, Harry Kane, Jamal Musiala, Manuel Neuer, Jonathan Tah und Josip Stanisic sechs weitere Stammspieler zunächst auf der Bank. Ein Nebeneffekt der XXL-Rotation war das Startelfdebüt von Mittelfeldtalent Bara Sapoko Ndiaye, der 18-Jährige erwischte allerdings keinen guten Tag.

Mainz legte hingegen eine furiose erste Halbzeit hin und führte bei Seitenwechsel nach den Toren von Dominik Kohr (15. Minute), Paul Nebel (29.) und Sheraldo Becker (45.+2) mit 3:0.