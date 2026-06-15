"Nicht nur hier, um teilzunehmen": Bundesliga-Shootingstar warnt DFB-Team vor Aufeinandertreffen bei der WM

"Wir sind mit der Mentalität gekommen, alles zu gewinnen", betonte der Leipziger Diomande, der mit seinen Tempodribblings immer wieder für Gefahr gesorgt hatte. Deutschland sei zwar "eines der größten Teams der Welt", das Wichtigste sei nun aber, "ruhig und entspannt" zu bleiben.

Die Ivorer werden am Samstag (22 Uhr) in Toronto zum ersten Härtetest für das DFB-Team, dem das Weiterkommen in Gruppe E nach dem furiosen 7:1 gegen Curacao kaum noch zu nehmen ist. Die Auswahl von Bundestrainer Julian Nagelsmann muss sich gegen die Ivorer und Ecuador aber vor allem auf deutlich mehr Körperlichkeit einstellen.