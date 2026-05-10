Ohne Superstar Kylian Mbappe und sieben weitere Spieler muss Real Madrid im Clasico bei Spitzenreiter FC Barcelona um seine letzte Titelchance kämpfen.
Nicht nur Fede Valverde fehlt! Real Madrid erwischt es vor dem Clasico gegen Barca knüppeldick
Mbappe fehlt mit einer Oberschenkelverkletzung
Der Franzose gehört nach einer Oberschenkelverletzung trotz seiner kürzlich erfolgten Rückkehr ins Mannschaftstraining für das wichtige Spiel der Königlichen am Sonntagabend (21.00 Uhr) nicht zum Kader der Mannschaft von Nationalspieler Antonio Rüdiger.
Neben Mbappe fehlen auch Dani Ceballos, Dani Carvajal, Rodrygo, Eder Militao, Ferland Mendy, Arda Güler und Fede Valverde im Kader der Königlichen. Letzterer hatte aufgrund einer Auseinandersetzung mit Aurelien Tchouameni zuletzt die Medienlandschaft beherrscht, in Folge dessen er mit einer Platzwunde ins Krankenhaus musste und ein Schädel-Hirn-Trauma diagnostiziert wurde.
Beiden Streithähnen wurde daraufhin eine Geldstrafe von jeweils 500.000 Euro aufgebrummt.
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Real Madrid: Folgt Mourinho auf Arbeloa?
Bei Real liegen seit Wochen die Nerven blank, was nun im Streit zwischen Valverde und Tchouameni gipfelte. Zudem soll Trainer Alvaro Arbeloa innerhalb der Mannschaft kaum noch Rückhalt genießen. Er steht aufgrund der zweiten titellosen Spielzeit in Serie dem Vernehmen nach vor dem Aus und könnte durch Jose Mourinho ersetzt werden.
Madrid kann beim Erzrivalen lediglich durch einen Sieg seine ohnehin nur noch geringen Meisterschaftschancen erhalten. Vor dem viertletzten Saisonspiel beim Team des deutschen Barca-Trainers Hansi Flick liegt Real elf Zähler hinter den Katalanen.