Nicht nur Fede Valverde fehlt! Real Madrid erwischt es vor dem Clasico gegen Barca knüppeldick

Der Franzose gehört nach einer Oberschenkelverletzung trotz seiner kürzlich erfolgten Rückkehr ins Mannschaftstraining für das wichtige Spiel der Königlichen am Sonntagabend (21.00 Uhr) nicht zum Kader der Mannschaft von Nationalspieler Antonio Rüdiger.

Neben Mbappe fehlen auch Dani Ceballos, Dani Carvajal, Rodrygo, Eder Militao, Ferland Mendy, Arda Güler und Fede Valverde im Kader der Königlichen. Letzterer hatte aufgrund einer Auseinandersetzung mit Aurelien Tchouameni zuletzt die Medienlandschaft beherrscht, in Folge dessen er mit einer Platzwunde ins Krankenhaus musste und ein Schädel-Hirn-Trauma diagnostiziert wurde.

Beiden Streithähnen wurde daraufhin eine Geldstrafe von jeweils 500.000 Euro aufgebrummt.