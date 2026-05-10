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Tim Ursinus

Nicht nur Fede Valverde fehlt! Real Madrid erwischt es vor dem Clasico gegen Barca knüppeldick

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Im Clasico muss Real auf zahlreiche Starspieler gegen Barca verzichten.

Ohne Superstar Kylian Mbappe und sieben weitere Spieler muss Real Madrid im Clasico bei Spitzenreiter FC Barcelona um seine letzte Titelchance kämpfen. 

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