Nicht nur die Kompany-Sperre macht dem FC Bayern zu schaffen: Warum PSG im CL-Halbfinale im Vorteil ist

PSG plagten zuletzt Sorgen in der Spitze, beim FC Bayern liegen die Probleme eher in der Breite: Neben Stammkraft Gnabry fehlen mit Lennart Karl, Tom Bischof und Raphael Guerreiro auch drei wichtige Rotationsspieler. Aufgrund des kleinen Kaders sind gewinnbringende Joker somit schon rar.

Nicolas Jackson netzt in der Bundesliga aktuell zwar verlässlich, in den wichtigen Spielen gegen Real Madrid und Bayer Leverkusen saß er aber jeweils über die volle Spielzeit auf der Bank. Sportvorstand Max Eberl bestätigte am Wochenende, dass die Kaufoption für die Leihgabe des FC Chelsea nicht gezogen wird. Für die physische Note stehen Min-Jae Kim, Hiroki Ito und Leon Goretzka zur Verfügung. Der aktuell wohl gefährlichste Joker ist Alphonso Davies, mit seinem irren Tempo setzte der wiedergenesene Linksverteidiger nach Einwechslungen regelmäßig gute Akzente. Wer tatsächlich eingewechselt wird, obliegt in Paris ausnahmsweise Co-Trainer Aaron Danks, der seinen gesperrten Chef Kompany vertritt. Kontakt ist während der Partie und auch in der Halbzeit nicht erlaubt.

Enrique hat jedenfalls deutlich mehr Optionen in der Hinterhand als Danks: Sofern seine zuletzt angeschlagenen Topspieler erwartungsgemäß allesamt beginnen, verfügt er mit dem ehemaligen Münchner Lucas Hernandez, Ilya Zabarnyi und Lucas Beraldo für die Abwehr; Warren Zaire-Emery, Senny Mayulu und Kang-In Lee für das Mittelfeld; sowie Bradley Barcola und Goncalo Ramos für den Angriff über etliche hochkarätige Joker.