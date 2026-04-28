Anpfiff ist am Dienstag um 21 Uhr im Parc des Princes in Paris. Das Rückspiel steigt kommenden Mittwoch in der Münchner Allianz Arena. Der Sieger des Duells trifft am 30. Mai im Finale von Budapest auf den FC Arsenal oder Atletico Madrid.
Nicht nur die Kompany-Sperre macht dem FC Bayern zu schaffen: Warum PSG im CL-Halbfinale im Vorteil ist
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PSG vs. FC Bayern: Startelf
Beim FC Bayern ist die Topspiel-Startelf seit Monaten klar, wobei sich auf der Zehner-Position Anfang April ein fliegender Wechsel zutrug: Pünktlich zur Verletzung des vormals gesetzten Serge Gnabry fand der wiedergenesene Jamal Musiala zurück zu seiner Bestform. Es dürfte auf Seiten des FC Bayern auch die einzige Startelf-Änderung im Vergleich zum 2:1-Sieg gegen PSG Anfang November in der Ligaphase sein.
Ganz so eindeutig erschien die Lage bei PSG zuletzt nicht. Achraf Hakimi, Nuno Mendes und Vitinha klagten über kleinere Blessuren. Fabian Ruiz arbeitet sich nach seiner Knieverletzung erst zurück und stand nach zwei Einwechslungen vergangenes Wochenende erstmals wieder in der Startelf. Am Abschlusstraining nahm das Quartett teil. "Alle sind bereit, es gibt keine Fragezeichen", sagte PSG-Trainer Luis Enrique anschließend im Klub-TV.
- PSG: Safonov - Hakimi, Marquinhos, Pacho, Nuno Mendes - Joao Neves, Vitinha, Fabian Ruiz - Doue, Dembele, Kvaratskhelia.
- FC Bayern: Neuer - Stanisic, Upamecano, Tah, Laimer - Kimmich, Pavlovic - Olise, Musiala, Diaz - Kane.
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PSG vs. FC Bayern: Bank
PSG plagten zuletzt Sorgen in der Spitze, beim FC Bayern liegen die Probleme eher in der Breite: Neben Stammkraft Gnabry fehlen mit Lennart Karl, Tom Bischof und Raphael Guerreiro auch drei wichtige Rotationsspieler. Aufgrund des kleinen Kaders sind gewinnbringende Joker somit schon rar.
Nicolas Jackson netzt in der Bundesliga aktuell zwar verlässlich, in den wichtigen Spielen gegen Real Madrid und Bayer Leverkusen saß er aber jeweils über die volle Spielzeit auf der Bank. Sportvorstand Max Eberl bestätigte am Wochenende, dass die Kaufoption für die Leihgabe des FC Chelsea nicht gezogen wird. Für die physische Note stehen Min-Jae Kim, Hiroki Ito und Leon Goretzka zur Verfügung. Der aktuell wohl gefährlichste Joker ist Alphonso Davies, mit seinem irren Tempo setzte der wiedergenesene Linksverteidiger nach Einwechslungen regelmäßig gute Akzente. Wer tatsächlich eingewechselt wird, obliegt in Paris ausnahmsweise Co-Trainer Aaron Danks, der seinen gesperrten Chef Kompany vertritt. Kontakt ist während der Partie und auch in der Halbzeit nicht erlaubt.
Enrique hat jedenfalls deutlich mehr Optionen in der Hinterhand als Danks: Sofern seine zuletzt angeschlagenen Topspieler erwartungsgemäß allesamt beginnen, verfügt er mit dem ehemaligen Münchner Lucas Hernandez, Ilya Zabarnyi und Lucas Beraldo für die Abwehr; Warren Zaire-Emery, Senny Mayulu und Kang-In Lee für das Mittelfeld; sowie Bradley Barcola und Goncalo Ramos für den Angriff über etliche hochkarätige Joker.
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PSG vs. FC Bayern: Statistiken
Statistisch gesehen ist der FC Bayern aktuell die beste Mannschaft Europas. Wettbewerbsübergreifend sammelten die Münchner in den bisherigen 49 Pflichtspielen im Schnitt 2,71 Punkte pro Partie. Das übertrifft kein Klub aus den großen Ligen. PSG kommt bei der identischen Anzahl an Partien durchschnittlich auf 2,27 Punkte. Der FC Bayern hat bis dato lediglich gegen den FC Arsenal und den FC Augsburg verloren. PSG kassierte schon acht Pleiten, etwa in der Ligaphase gegen die Münchner.
Größte Stärke des FC Bayern ist die beeindruckende Angriffs-Maschinerie um Michael Olise, Luis Diaz und Harry Kane. 167 Treffer erzielten sie in dieser Saison wettbewerbsübergreifend schon (PSG 125), fast wöchentlich fallen neue Rekorde. Alleine Kane schoss 53 Tore, der Goldene Schuh für Europas treffsichersten Torjäger der Saison ist ihm kaum noch zu nehmen. Die gefährlichsten PSG-Schützen, Weltfußballer Ousmane Dembele und Khvicha Kvaratskhelia, halten jeweils bei im Vergleich dazu mickrig anmutenden 16 Treffern.
FC Bayern Paris Saint-Germain Harry Kane (53 Tore) Ousmane Dembele (16 Tore) Luis Diaz (25 Tore) Khvicha Kvaratskhelia (16 Tore) Michael Olise (19 Tore) Goncalo Ramos (12 Tore) Serge Gnabry (10 Tore) Bradley Barcola (12 Tore) Nicolas Jackson (10 Tore) Desire Doue (12 Tore)
Während der FC Bayern offensiv deutlich überlegen ist, bewegen sich die beiden Mannschaften defensiv statistisch auf einem ähnlichen Niveau: Die Münchner kassierten bis dato 52 Gegentore, PSG 53.
Anders als der FC Bayern hat PSG den Gewinn der nationalen Meisterschaft noch nicht fixiert. Vier Spieltage vor Schluss beträgt der Vorsprung auf Verfolger RC Lens aber komfortable sechs Punkte. Im Januar gewann PSG den Ligapokal, ist im Coupe de France aber bereits im Sechzehntelfinale gescheitert und zwar am aufstrebenden Stadtrivalen FC Paris. Der FC Bayern trifft im DFB-Pokalfinale auf den VfB Stuttgart.
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PSG vs. FC Bayern: Form
Die Münchner reisen mit neun Siegen hintereinander nach Paris - darunter die beiden glanzvollen Triumphe gegen Real Madrid und der verrückte Comeback-Erfolg gegen den FSV Mainz 05 am Samstag. Eine B-Auswahl geriet mit 0:3 in Rückstand, nach hochkarätigen Wechseln stand es am Ende 4:3.
Wie Kompany rotierte auch Enrique am Wochenende kräftig, dennoch gelang ein lockeres 3:0 gegen SCO Angers. Insgesamt gewann PSG acht der vergangenen neun Pflichtspiele, in der Ligue 1 setzte es gegen Olympique Lyon vor eineinhalb Wochen eine Pleite. In der Champions League triumphierte PSG zuletzt je zweimal gegen den FC Chelsea und den FC Liverpool, profitierte dabei aber auch davon, dass der französische Verband die Ligaspiele direkt dazwischen zur Schonung verschob. Dieses Privileg fällt gegen den FC Bayern aus Termingründen weg. Am Samstag empfängt PSG den FC Lorient.
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PSG vs. FC Bayern: Bilanz
PSG gegen den FC Bayern entwickelt sich zunehmend zu einem Evergreen des europäischen Fußballs. In den vergangenen neun Jahren gab es in der Champions League neun Duelle, in diesem Zeitraum standen sich einzig Real Madrid und Manchester City häufiger gegenüber (13-mal).
Und meistens jubelte der FC Bayern. 2020 triumphierten die Münchner im Finale und holten ihren bis dato letzten Henkelpott. Zuletzt gelangen in der Champions League fünf Siege hintereinander gegen PSG, darunter das 2:1 im November. Zur Pause führten die Münchner damals mit 2:0, für Joshua Kimmich war diese erste Halbzeit die beste seit seinem Wechsel zum FC Bayern 2015. Wegen eines Platzverweises für Luis Diaz verkam der zweite Durchgang zu einer Abwehrschlacht - doch die Münchner retteten den Sieg ins Ziel.
Bei der Klub-WM im Sommer scheiterte der FC Bayern im Viertelfinale aber an PSG. Die Münchner verloren damals aber nicht nur das Spiel, sondern auch Musiala mit einem Wadenbeinbruch mitsamt folgenschwerer Sprunggelenksluxation. Übeltäter Gianluigi Donnarumma hat Paris mittlerweile zu Manchester City verlassen.