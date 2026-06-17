"Nicht nur, dass die Werbepartner zufrieden sind": Thomas Müller verteidigt umstrittenen England-Kader von Thomas Tuchel

Der Grund für das Fehlen der namhaften Akteure liegt laut Müller in den Fehlern der Vergangenheit begraben. Frühere Generationen von Profis seien exakt daran gescheitert. "Die Spieler der früheren Generation haben selbst eigentlich dazu glasklar gesagt, das war ein Problem. Wir haben nicht miteinander gekonnt, wir waren alle zu groß, nur Alphatierchen", sagte der 37-Jährige.

Tuchel habe aus dieser Historie seine Lehren gezogen und bei der Zusammenstellung des Aufgebots die internen Hierarchien über die individuelle Strahlkraft gestellt. "Er hat, glaube ich versucht, einen Kader zu nominieren, wo er denkt, dass er da alle Teilchen zusammenfügen kann, die er braucht, um Weltmeister zu werden. Und eben nicht einfach nur, dass die Werbepartner zufrieden sind, dass die großen Gesichter mit dabei sind", führte Müller aus.