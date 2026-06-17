Thomas Tuchel steht vor seinem WM-Debüt mit England bisweilen in der Kritik. Nun äußert Thomas Müller einen Verdacht zur Akzeptanz des deutschen Trainers auf der Insel. Am Rande des WM-Spiels zwischen Frankreich und Senegal (3:1) sagte Müller bei Magenta TV über die Beziehung der englischen Fans zu ihrem deutschen Nationaltrainer: "Ich habe das Gefühl, die haben den Laden sehr gut im Griff. Vielleicht nicht so, wie sich das jeder Engländer vorstellt. Ich glaube, für den Engländer ist es ganz, ganz schwierig zu akzeptieren, dass ein Deutscher auf der Trainerbank sitzt."
"Nicht nur, dass die Werbepartner zufrieden sind": Thomas Müller verteidigt umstrittenen England-Kader von Thomas Tuchel
Müller sagte zudem, in mehreren Unterhaltungen mit englischen Kontakten habe man ihm offenbart, dass für einige Fans selbst der lang ersehnte WM-Pokal an Wert verlöre, weil ein Deutscher an der Seitenlinie steht.
Dabei lieferte Tuchel statistisch gesehen bislang kaum Argumente für die Kritik. Durch die Qualifikation marschierte er mit den Three Lions ungeschlagen und mit einer perfekten Punktausbeute.
- AFP
Müller springt Tuchel zur Seite
Besonders die Kadernominierung des ehemaligen Bayern-Trainers sorgte im Vorfeld für erhitzte Gemüter. Die Nichtberücksichtigung von Topstars wie Phil Foden oder Trent Alexander-Arnold kam überraschend.
Müller glaubt jedoch die Beweggründe dafür zu kennen und verteidigt den Ansatz seines Ex-Trainers: "Es wirkt auf den ersten Blick außergewöhnlich. Es geht hier darum, ein Turnier zu spielen. Und es geht darum, diesem Turnier und allem, was du dafür brauchst, auch Rechnung zu tragen. Und du wirst Spieler haben, die nicht viel Spielzeit bekommen. Du wirst Spieler haben, die du für Sondersituationen brauchst."
Tuchel: Internen Hierarchien über die individuelle Strahlkraft
Der Grund für das Fehlen der namhaften Akteure liegt laut Müller in den Fehlern der Vergangenheit begraben. Frühere Generationen von Profis seien exakt daran gescheitert. "Die Spieler der früheren Generation haben selbst eigentlich dazu glasklar gesagt, das war ein Problem. Wir haben nicht miteinander gekonnt, wir waren alle zu groß, nur Alphatierchen", sagte der 37-Jährige.
Tuchel habe aus dieser Historie seine Lehren gezogen und bei der Zusammenstellung des Aufgebots die internen Hierarchien über die individuelle Strahlkraft gestellt. "Er hat, glaube ich versucht, einen Kader zu nominieren, wo er denkt, dass er da alle Teilchen zusammenfügen kann, die er braucht, um Weltmeister zu werden. Und eben nicht einfach nur, dass die Werbepartner zufrieden sind, dass die großen Gesichter mit dabei sind", führte Müller aus.
- Getty Images Sport
Das englische Aufgebot im Überblick
Mannschaftsteil Name Tor Jordan Pickford Tor Dean Henderson Tor James Trafford Abwehr Marc Guehi Abwehr Dan Burn Abwehr Ezri Konsa Abwehr Reece James Abwehr Nico O'Reilly Abwehr Jarell Quansah Abwehr Tino Livramento Abwehr John Stones Abwehr Djed Spence Mittelfeld Jude Bellingham Mittelfeld Declan Rice Mittelfeld Kobbie Mainoo Mittelfeld Eberechi Eze Mittelfeld Morgan Rogers Mittelfeld Jordan Henderson Mittelfeld Elliot Anderson Angriff Harry Kane Angriff Bukayo Saka Angriff Anthony Gordon Angriff Ollie Watkins Angriff Marcus Rashford Angriff Noni Madueke Angriff Ivan Toney
Häufig gestellte Fragen
Er ist am 29.08. 1973 in Krumbach (Bayern) geboren.
Ja, Thomas Tuchel war vor allem als Libero in der Abwehr aktiv. Am 01.07. 1998 fand seine Profikarriere wegen einer Knorpelverletzung im Knie ein offizielles Ende. In seiner Karriere kommt er unter anderem auf acht Einsätze in der 2. Bundesliga, 68 in der Regionalliga Süd und zwei im DFB-Pokal.
Ausgebildet beim TSV Krumbach und dem FC Augsburg, spielte Tuchel später noch bei den Stuttgarter Kickers und dem SSV Ulm 1846. Mit Augsburgs U19 feierte er zwei Mal den Gewinn des A-Junioren-Pokals (1990/91, 1991/92), mit Ulm kürte er sich zum zweimaligen Landespokal-Württemberg-Sieger (1994/95, 1996/97) und einmaligen Deutschen Amateurmeister (1995/96).
Die Liste ist lang: Bereits im Jugendbereich ist er zwei Mal Deutscher A-Jugend-Meister geworden (2004/05, 2008/09), später Deutscher Pokalsieger (2016/17), Deutscher Meister (2022/23), zweimaliger Französischer Meister, Superpokalsieger sowie einmaliger Ligapokal- und Pokalsieger (2018/19, 2019/20). Darüber hinaus wurde er Champions-League-Sieger (2020/21), UEFA-Supercup-Sieger und FIFA-Klub-Weltmeister (2021/22).
Ein Mal. Das Kunststück gelang ihm in der Saison 2020/21 mit dem FC Chelsea.
Er trainierte zahlreiche Top-Teams und demzufolge auch Stars - hier eine Auswahl: Kylian Mbappe, Neymar Jr., Thiago Silva, Harry Kane, Ousmane Dembele, Marco Reus, Thomas Müller und Kai Havertz.
- Vereine als Trainer: Jugend-Coach beim VfB Stuttgart, FC Augsburg und 1. FSV Mainz 05 (2000-2005, 2005-2008, 2008-2009), 1. FSV Mainz 05 (2009–2014), Borussia Dortmund (2015–2017), Paris Saint-Germain (2018–2020), FC Chelsea (2021–2022), FC Bayern München (2023-2024), England (seit 2025)
Das Vermögen des Trainers belief sich 2023 wohl bereits um die 25 Millionen Euro, mittlerweile dürfte es noch höher liegen. Als England-Coach verdient er etwa fünf Millionen Euro pro Jahr, bei seinen vorherigen Stationen war sein Gehalt zumeist höher.
Er ist Vater zweier Töchter.
Von 2009 bis 2022 war er bis zur Scheidung mit seiner Frau Sissi verheiratet. Im gleichen Jahr begann seine Beziehung mit der brasilianischen Unternehmerin Natalia Guerreiro Max.
Ein Mal. Nach seinem Champions-League-Triumph mit dem FC Chelsea (2020/21) wurde er auch als Weltclubtrainer und Europas Trainer des Jahres ausgezeichnet. Als weitere Trainerauszeichnung ist die Wahl als VDV-Trainer der Saison 2015/16 während seiner Zeit beim BVB zu nennen.
Da sein Augenmerk besonders auf einer akribischen Arbeitsweise und taktischen Finesse liegt, wurde er schon "Taktik-T-Rex" getauft. Wegen seiner Vorliebe für Ausflüge ins benachbarte Ulm wurde er als Jugendlicher "Schicki-Micki-Thomas" getauft.