"Nicht mehr auszuhalten": Spieler von WM-Teilnehmer rebellieren angeblich offen gegen ihren Trainer

Auslöser der Verwerfungen im WM-Quartier ist laut dem Bericht eine tiefe Unzufriedenheit innerhalb des Kaders über die Trainingssteuerung des Altmeisters. Eine Gruppe von vier Führungsspielern, angeführt von Kapitän Federico Valverde, suchte demnach das direkte Gespräch mit Bielsa.

Die Profis machten die hohe Intensität der Übungseinheiten für die Kraftlosigkeit und die grassierenden Verletzungsprobleme während des bisherigen Turniers verantwortlich. Als die Mannschaft im Anschluss auch noch die taktische Ausrichtung für das bevorstehende Endspiel gegen den Gruppenfavoriten Spanien offen anzweifelte, eskalierte die Situation in einer anberaumten Krisensitzung.