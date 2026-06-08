Nicht live im Free TV bei ARD oder ZDF: Welche Spiele der WM 2026 kann man nur live bei MagentaTV sehen und wie teuer ist ein Abo?

Für alle türkischen Fans wichtig: Die drei Gruppenspiele der Türkei laufen jeweils nicht live im Free-TV bei ARD oder ZDF. Wer Arda Güler und Co. in der Vorrunde der WM 2026 live sehen will, benötigt also unbedingt ein Abo bei MagentaTV. Sollten es die Türken in die K.o.-Phase schaffen, ist es gut möglich, dass die Partien der Elf von Trainer Vincenzo Montella dort sehr wohl im Free-TV zu sehen sein werden.

Auch ein Gruppenspiel Marokkos (gegen Schottland) könnt Ihr nur mit einem Abo bei MagentaTV live sehen. Und hinzu kommen weitere Topspiele, die man bei einer WM-Endrunde nicht verpassen möchte: Zum Beispiel Niederlande vs. Japan (14. Juni), Frankreich vs. Senegal (16. Juni), Schweiz vs. Bosnien-Herzegowina (18. Juni), Spanien vs. Saudi-Arabien (21. Juni), Schottland vs. Brasilien (25. Juni) oder Japan vs. Schweden (26. Juni).

Auch erwähnenswert: Zwei der drei Gruppenspiele von Co-Gastgeber Mexiko laufen exklusiv bei MagentaTV, ebenso wie zwei Vorrundenpartien von Tunesien und alle drei Gruppenspiele von Geheimfavorit Senegal.

Insgesamt 32 Gruppenspiele der WM 2026 überträgt MagentaTV exklusiv im Pay-TV. Ein Abo lohnt sich aber auch in der K.o.-Phase, denn: Auch sechs Sechzehntelfinals, drei Achtelfinals, zwei Viertelfinals und das Spiel um Platz 3 werden ausschließlich bei MagentaTV übertragen und sind daher nicht live im Free-TV zu sehen.

Ob mit oder ohne deutsche Beteiligung ist derweil klar: Beide Halbfinals und das Finale der WM 2026 werden neben der Übertragung bei MagentaTV in jedem Fall auch live im Free-TV bei ARD / ZDF gezeigt.

WM 2026: So teilen sich die 44 Exklusivspiele von MagentaTV auf





Gruppenphase 32 Spiele Sechzehntelfinale 6 Spiele Achtelfinale 3 Spiele Viertelfinale 2 Spiele Spiel um Platz 3 1 Spiel Gesamt 44 Spiele



