Nicht live im Free TV bei ARD oder ZDF: Welche Spiele der WM 2026 kann man nur live bei MagentaTV sehen und wie teuer ist ein Abo?

Vom 11. Juni bis zum 19. Juli 2026 gibt es in der Fußballwelt nur ein Thema: Die WM in den USA, Mexiko und Kanada. Erstmals wird die Endrunde mit 48 Mannschaften ausgetragen, die zunächst auf zwölf Vierergruppen aufgeteilt die Vorrunde bestreiten.
Am 28. Juni beginnt mit den ersten Sechzehntelfinals - neben den Erst- und Zweitplatzierten aller Gruppen kommen auch die acht besten Gruppendritten weiter - die K.o.-Phase. Das WM-Finale steigt schließlich am 19. Juli in New York/New Jersey.
Insgesamt 104 Spiele gehen bei der WM 2026 über die Bühne. 60 davon werden live im Free-TV bei ARD oder ZDF übertragen. Doch wer alle Partien sehen will, benötigt ein Abo bei MagentaTV. Der Pay-TV-Sender hat unter anderem 44 WM-Spiele exklusiv im Programm.
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