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Turkey 2026Getty
Oliver Maywurm

Nicht live im Free TV bei ARD oder ZDF: Welche Spiele der WM 2026 kann man nur live bei MagentaTV sehen und wie teuer ist ein Abo?

Weltmeisterschaft
Deutschland
Türkei
Marokko
Brasilien

44 Spiele der WM 2026 könnt Ihr nur live sehen, wenn Ihr ein Abo bei MagentaTV habt. Wie teuer das ist und welche Partien nicht live im Free-TV bei ARD oder ZDF laufen, erklärt GOAL hier detailliert.

Vom 11. Juni bis zum 19. Juli 2026 gibt es in der Fußballwelt nur ein Thema: Die WM in den USA, Mexiko und Kanada. Erstmals wird die Endrunde mit 48 Mannschaften ausgetragen, die zunächst auf zwölf Vierergruppen aufgeteilt die Vorrunde bestreiten.


MagentaTV zeigt alle WM-Spiele liveJetzt anmelden!


Am 28. Juni beginnt mit den ersten Sechzehntelfinals - neben den Erst- und Zweitplatzierten aller Gruppen kommen auch die acht besten Gruppendritten weiter - die K.o.-Phase. Das WM-Finale steigt schließlich am 19. Juli in New York/New Jersey.

Insgesamt 104 Spiele gehen bei der WM 2026 über die Bühne. 60 davon werden live im Free-TV bei ARD oder ZDF übertragen. Doch wer alle Partien sehen will, benötigt ein Abo bei MagentaTV. Der Pay-TV-Sender hat unter anderem 44 WM-Spiele exklusiv im Programm.

GOAL verrät Euch jetzt, welche das sind und wie viel ein Abo kostet, mit dem Ihr die WM 2026 bei MagentaTV live verfolgen könnt.

  • Nicht live im Free TV bei ARD oder ZDF: Welche Spiele der WM 2026 kann man nur live bei MagentaTV sehen und wie teuer ist ein Abo? Die Übersicht

    Kommen wir direkt zum Wesentlichen! Hier ist die Übersicht der bereits feststehenden Magenta-TV-Exklusiv-Spiele, sprich: Die folgenden Partien der WM 2026 könnt Ihr nur mit einem Abo bei MagentaTV live sehen, da sie nicht live im Free-TV (weder bei ARD noch bei ZDF) übertragen werden. Die Topspiele davon haben wir Euch fett markiert.


    Datum

    Anstoß (deutsche Zeit)

    Spiel

    Freitag, 12. Juni

    4 Uhr

    Südkorea vs. Tschechien (Gruppe A)

    Samstag, 13. Juni

    3 Uhr

    USA vs. Paraguay (Gruppe D)

    Sonntag, 14. Juni

    6 Uhr

    Australien vs. Türkei (Gruppe D)

    Sonntag, 14. Juni

    22 Uhr

    Niederlande vs. Japan (Gruppe F)

    Montag, 15. Juni

    4 Uhr

    Schweden vs. Tunesien (Gruppe F)

    Dienstag, 16. Juni

    21 Uhr

    Frankreich vs. Senegal (Gruppe I)

    Mittwoch, 17. Juni

    0 Uhr

    Irak vs. Norwegen (Gruppe I)

    Donnerstag, 18. Juni

    1 Uhr

    Ghana vs. Panama (Gruppe L)

    Donnerstag, 18. Juni

    4 Uhr

    Usbekistan vs. Kolumbien (Gruppe K)

    Donnerstag, 18. Juni

    21 Uhr

    Schweiz vs. Bosnien-Herzegowina (Gruppe B)

    Freitag, 19. Juni

    3 Uhr

    Mexiko vs. Südkorea (Gruppe A)

    Samstag, 20. Juni

    0 Uhr

    Schottland vs. Marokko (Gruppe C)

    Samstag, 20. Juni

    5 Uhr

    Türkei vs. Paraguay (Gruppe D)

    Sonntag, 21. Juni

    6 Uhr

    Tunesien vs. Japan (Gruppe F)

    Sonntag, 21. Juni

    18 Uhr

    Spanien vs. Saudi-Arabien (Gruppe H)

    Montag, 22. Juni

    3 Uhr

    Neuseeland vs. Ägypten (Gruppe G)

    Dienstag, 23. Juni

    2 Uhr

    Norwegen vs. Senegal (Gruppe I)

    Mittwoch, 24. Juni

    1 Uhr

    Panama vs. Kroatien (Gruppe L)

    Mittwoch, 24. Juni

    21 Uhr

    Bosnien-Herzegowina vs. Katar (Gruppe B)

    Donnerstag, 25. Juni

    0 Uhr

    Schottland vs. Brasilien (Gruppe C)

    Donnerstag, 25. Juni

    3 Uhr

    Tschechien vs. Mexiko (Gruppe A)

    Donnerstag, 25. Juni

    3 Uhr

    Südafrika vs. Südkorea (Gruppe A)

    Donnerstag, 25. Juni

    22 Uhr

    Curacao vs. Elfenbeinküste (Gruppe E)

    Freitag, 26. Juni

    1 Uhr

    Japan vs. Schweden (Gruppe F)

    Freitag, 26. Juni

    4 Uhr

    Türkei vs. USA (Gruppe D)

    Freitag, 26. Juni

    21 Uhr

    Senegal vs. Irak (Gruppe I)

    Samstag, 27. Juni

    2 Uhr

    Uruguay vs. Spanien (Gruppe H)

    Samstag, 27. Juni

    5 Uhr

    Ägypten vs. Iran (Gruppe G)

    Samstag, 27. Juni

    5 Uhr

    Neuseeland vs. Belgien (Gruppe G)

    Samstag, 27. Juni

    23 Uhr

    Panama vs. England (Gruppe L)

    Sonntag, 28. Juni

    1.30 Uhr

    DR Kongo vs. Usbekistan (Gruppe K)

    Sonntag, 28. Juni

    4 Uhr

    Jordanien vs. Argentinien (Gruppe J)


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  • Arda Güler Turkey 2026Getty

    Nicht live im Free TV bei ARD oder ZDF: Welche Spiele der WM 2026 kann man nur live bei MagentaTV sehen und wie teuer ist ein Abo? Weitere Informationen

    Für alle türkischen Fans wichtig: Die drei Gruppenspiele der Türkei laufen jeweils nicht live im Free-TV bei ARD oder ZDF. Wer Arda Güler und Co. in der Vorrunde der WM 2026 live sehen will, benötigt also unbedingt ein Abo bei MagentaTV. Sollten es die Türken in die K.o.-Phase schaffen, ist es gut möglich, dass die Partien der Elf von Trainer Vincenzo Montella dort sehr wohl im Free-TV zu sehen sein werden.

    Auch ein Gruppenspiel Marokkos (gegen Schottland) könnt Ihr nur mit einem Abo bei MagentaTV live sehen. Und hinzu kommen weitere Topspiele, die man bei einer WM-Endrunde nicht verpassen möchte: Zum Beispiel Niederlande vs. Japan (14. Juni), Frankreich vs. Senegal (16. Juni), Schweiz vs. Bosnien-Herzegowina (18. Juni), Spanien vs. Saudi-Arabien (21. Juni), Schottland vs. Brasilien (25. Juni) oder Japan vs. Schweden (26. Juni).

    Auch erwähnenswert: Zwei der drei Gruppenspiele von Co-Gastgeber Mexiko laufen exklusiv bei MagentaTV, ebenso wie zwei Vorrundenpartien von Tunesien und alle drei Gruppenspiele von Geheimfavorit Senegal.

    Insgesamt 32 Gruppenspiele der WM 2026 überträgt MagentaTV exklusiv im Pay-TV. Ein Abo lohnt sich aber auch in der K.o.-Phase, denn: Auch sechs Sechzehntelfinals, drei Achtelfinals, zwei Viertelfinals und das Spiel um Platz 3 werden ausschließlich bei MagentaTV übertragen und sind daher nicht live im Free-TV zu sehen.

    Ob mit oder ohne deutsche Beteiligung ist derweil klar: Beide Halbfinals und das Finale der WM 2026 werden neben der Übertragung bei MagentaTV in jedem Fall auch live im Free-TV bei ARD / ZDF gezeigt.

    WM 2026: So teilen sich die 44 Exklusivspiele von MagentaTV auf


    Gruppenphase

    32 Spiele

    Sechzehntelfinale

    6 Spiele

    Achtelfinale

    3 Spiele

    Viertelfinale

    2 Spiele

    Spiel um Platz 3

    1 Spiel

    Gesamt

    44 Spiele


  • Nicht live im Free TV bei ARD oder ZDF: Welche Spiele der WM 2026 kann man nur live bei MagentaTV sehen und wie teuer ist ein Abo? Preis für das Abonnement

    Wie bereits mehrfach erwähnt: Wer die 44 WM-Spiele, die ausschließlich bei MagentaTV übertragen werden, live sehen will, muss sich zuvor ein Abo bei dem Pay-TV-Sender sichern.

    Eine Möglichkeit ist dabei das Abo MagentaTV Flex. Hier könnt Ihr monatlich kündigen und zahlt pro Monat elf Euro. Ihr müsst Euch also nicht langfristig binden und könnt im Juni und Juli alle Spiele der WM 2026 live sehen.

    Alle Spiele der WM 2026 live sehen: So viel kostet ein Abo bei MagentaTV


    Sender

    Abo

    Alle WM-Spiele enthalten?

    Monatlich kündbar?

    Preis

    MagentaTV

    MagentaTV Flex

    Ja

    Ja

    11 Euro pro Monat


  • Nicht live im Free TV bei ARD oder ZDF: Welche Spiele der WM 2026 kann man nur live bei MagentaTV sehen und wie teuer ist ein Abo? Alle deutschen WM-Spiele live im Free-TV

    Klar festgelegt ist: Alle Spiele von Deutschland bei der WM 2026 werden neben der Übertragung bei MagentaTV auch live im Free-TV übertragen. Um die DFB-Partien zu sehen, benötigt Ihr also kein Abo, diese sind allesamt frei empfangbar zu sehen.

    Zu Deutschlands Auftakt bei der Weltmeisterschaft in den USA, Mexiko und Kanada ist im Free-TV die ARD an der Reihe. Das Erste zeigt Deutschland vs. Curacao am 14. Juni (Sonntag) live im TV und via sportschau.de oder ARD-Mediathek auch kostenlos im Livestream. Die Vorberichte starten um 18 Uhr, also eine Stunde vor Anpfiff. Moderatorin Esther Sedlaczek und Experte Bastian Schweinsteiger führen durch die Sendung, Tom Bartels kommentiert den ersten WM-Auftritt der DFB-Elf.

    Am 20. Juni (Samstag) geht es für Deutschland gegen die Elfenbeinküste, hier ist das ZDF für die Free-TV-Übertragung zuständig. Der Abschluss der Vorrunde gegen Ecuador (Donnerstag, 25.Juni) ist dann wieder live bei der ARD zu sehen.

    WM 2026: Die Übertragung der deutschen Spiele in der Übersicht

    • Sonntag, 14. Juni, 19 Uhr: Deutschland vs. Curacao (live bei ARD und MagentaTV)
    • Samstag, 20. Juni, 22 Uhr: Deutschland vs. Elfenbeinküste (live bei ZDF und MagentaTV)
    • Donnerstag, 25. Juni, 22 Uhr: Deutschland vs. Ecuador (live bei ARD und MagentaTV)



  • Jamal Musiala Germany 2026Getty Images

    Nicht live im Free TV bei ARD oder ZDF: Welche Spiele der WM 2026 kann man nur live bei MagentaTV sehen und wie teuer ist ein Abo? Alle Gruppen in der Übersicht


    Gruppe A

    Mexiko

    Südafrika

    Südkorea

    Tschechien

    Gruppe B

    Kanada

    Schweiz

    Bosnien-Herzegowina

    Katar

    Gruppe C

    Brasilien

    Marokko

    Schottland

    Haiti

    Gruppe D

    USA

    Türkei

    Paraguay

    Australien

    Gruppe E

    Deutschland

    Ecuador

    Elfenbeinküste

    Curacao

    Gruppe F

    Niederlande

    Japan

    Schweden

    Tunesien

    Gruppe G

    Belgien

    Ägypten

    Iran

    Neuseeland

    Gruppe H

    Spanien

    Uruguay

    Saudi-Arabien

    Kap Verde

    Gruppe I

    Frankreich

    Senegal

    Norwegen

    Irak

    Gruppe J

    Argentinien

    Österreich

    Algerien

    Jordanien

    Gruppe K

    Portugal

    Kolumbien

    Usbekistan

    DR Kongo

    Gruppe L

    England

    Kroatien

    Ghana

    Panama