Ein möglicher Verzicht Musialas auf die Endrunde in den USA, Kanada und Mexiko war unter der Woche von Ex-Bayern-Boss Oliver Kahn ins Gespräch gebracht worden. Grund dafür sind die Leistungen des 23-Jährigen seit dessen Rückkehr nach der üblen Verletzung bei der Klub-WM im vergangenen Sommer.
"Nicht genau gelesen, was er gesagt hat": Bayern-Star Jamal Musiala reagiert eindeutig auf Oliver Kahns Forderung zum WM-Verzicht
Nach seinem starken Auftritt bei Bayerns 5:0-Auswärtssieg gegen den FC St. Pauli in der Bundesliga erklärte Musiala bei Sky zu Kahn, er habe "nicht genau gelesen, was er gesagt hat". Eine Option sei eine Absage aber nicht: "Ich will auf jeden Fall zur WM. Mein Ziel ist es, der Mannschaft bis zum Ende der Saison so viel wie möglich zu helfen. Und danach will ich der Nationalmannschaft so viel wie möglich helfen."
Dass er dazu durchaus wieder in der Lage ist, hatte er zuvor gegen St. Pauli bewiesen. Kompany beorderte ihn in die Startformation, und Musiala netzte per Kopf bereits in der Anfangsphase. Es folgten ein Pfostenschuss, ein Assist und zahlreiche gute Szenen, die in seinen besten Auftritt seit dem Comeback Anfang des Jahres mündeten.
"Es war ein gutes Spiel, ich komme besser in die Aktionen rein, habe ein Tor gemacht. Ich bin zufrieden mit der Leistung heute", urteilte Musiala. "Jede Minute, die ich bekomme, tut mir gut. Ich habe einen Schritt nach vorne gemacht, aber es gibt noch viele Schritte, die ich machen kann. Ich fühle mich echt viel besser als vor einem Monat."
Lob gab es auch von FCB-Mitspieler und DFB-Kapitän Joshua Kimmich: "Man merkt, wenn er kontinuierlich bei uns im Training dabei ist und seine Spiele bekommt, hat er immer seine Scorer so wie heute". Natürlich ist es noch ein Weg, beständig diese Leistung alle drei Tage bringen zu können. Ich merke aber, dass sich sein Mindset gerade etwas verändert hat, er wird jetzt positiver."
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Vincent Kompany lobt Jamal Musiala
FCB-Coach Kompany betonte: "Jamal ist noch nicht auf seinem Niveau, aber das ist in Ordnung. Er kommt. Ich bitte, etwas Geduld mit ihm zu haben, aber er kommt schon. Heute war es von ihm ein guter Schritt."
Die Forderung Kahns, welche dieser nach Musialas unglücklichem Auftritt als Einwechselspieler gegen Real Madrid formuliert hatte, entlockte Kompany zunächst ein lautes Lachen. Dann schilderte der Ex-Profi: "Ich habe Oliver Kahn einmal im Training gesehen. Das war Wahnsinn. Der wäre mit einem gebrochenen Arm und gebrochenem Fuß zur WM geflogen. Und das ist ein Kompliment." Ähnlich gehe es Musiala auch.
Sky-Experte Lothar Matthäus betonte bereits vor dem Spiel, dass er persönlich Musiala "auf jeden Fall" mit zur WM nehmen würde. Deutschlands Rekordnationalspieler erinnerte an die Weltmeisterschaft 2014, als Bastian Schweinsteiger aus einer Verletzung kommend mitreiste und zunächst nicht wirklich in Form war. Er steigerte sich aber im Verlaufe des Turniers und war im siegreichen Endspiel gegen Argentinien überragend.
Matthäus führte aus: "Oliver Kahn hat nicht einmal auf eine Trainingseinheit verzichtet. Und jetzt erzählt er einem Spieler zweieinhalb Monate vor der WM, er solle auf die Weltmeisterschaft verzichten. Das ist für mich eine unverständliche und überflüssige Aussage."
Jamal Musialas Leistungsdaten in dieser Saison
Einsätze 14 Einsätze über 90 Minuten 1 Einsatzminuten 559 Tore 4 Assists 3