"Nicht genau gelesen, was er gesagt hat": Bayern-Star Jamal Musiala reagiert eindeutig auf Oliver Kahns Forderung zum WM-Verzicht

Nach seinem starken Auftritt bei Bayerns 5:0-Auswärtssieg gegen den FC St. Pauli in der Bundesliga erklärte Musiala bei Sky zu Kahn, er habe "nicht genau gelesen, was er gesagt hat". Eine Option sei eine Absage aber nicht: "Ich will auf jeden Fall zur WM. Mein Ziel ist es, der Mannschaft bis zum Ende der Saison so viel wie möglich zu helfen. Und danach will ich der Nationalmannschaft so viel wie möglich helfen."

Dass er dazu durchaus wieder in der Lage ist, hatte er zuvor gegen St. Pauli bewiesen. Kompany beorderte ihn in die Startformation, und Musiala netzte per Kopf bereits in der Anfangsphase. Es folgten ein Pfostenschuss, ein Assist und zahlreiche gute Szenen, die in seinen besten Auftritt seit dem Comeback Anfang des Jahres mündeten.

"Es war ein gutes Spiel, ich komme besser in die Aktionen rein, habe ein Tor gemacht. Ich bin zufrieden mit der Leistung heute", urteilte Musiala. "Jede Minute, die ich bekomme, tut mir gut. Ich habe einen Schritt nach vorne gemacht, aber es gibt noch viele Schritte, die ich machen kann. Ich fühle mich echt viel besser als vor einem Monat."

Lob gab es auch von FCB-Mitspieler und DFB-Kapitän Joshua Kimmich: "Man merkt, wenn er kontinuierlich bei uns im Training dabei ist und seine Spiele bekommt, hat er immer seine Scorer so wie heute". Natürlich ist es noch ein Weg, beständig diese Leistung alle drei Tage bringen zu können. Ich merke aber, dass sich sein Mindset gerade etwas verändert hat, er wird jetzt positiver."