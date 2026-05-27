"Er ist mir letztes Jahr schon aufgefallen. Er ist ein sehr guter Innenverteidiger, der vor allem etwas ausstrahlt. Gegen den will man nicht spielen oder nicht unbedingt in den Zweikampf", schwärmte der ehemalige Mittelfeldspieler in seinem Podcast 'Einfach mal Luppen' vom 25-Jährigen.
Nicht für die WM nominiert: Toni Kroos vermisst Defensiv-Star im Kader der deutschen Nationalmannschaft
Auch Bruder und Co-Podcast-Host Felix hätte Bisseck gerne bei der Weltmeisterschaft dabei gehabt, insgesamt äußerten beiden Brüder aber ihre grundsätzliche Zufriedenheit mit den von Bundestrainer Julian Nagelsmann getroffenen Personalentscheidungen: "Das ist in Ordnung, da kann man sich wenig anmaßen, etwas besser zu wissen", resümierte Kroos.
Bisseck absolvierte für die deutsche Nationalmannschaft bislang erst ein einziges Länderspiel, dennoch galt der gebürtige Kölner als Kandidat für eine Nominierung für das Turnier in den USA, Kanada und Mexiko.
Bei seinem Klub Inter Mailand ist der Innenverteidiger schließlich Stammspieler. In der zurückliegenden Saison stand er wettbewerbsübergreifend 36-mal auf dem Platz (drei Tore, drei Assists) und hatte damit entscheidenden Anteil am Triumph der Nerazzurri in Liga und Pokal.
- Getty Images Sport
Anton, Rüdiger und Thiaw statt Bisseck bei der WM dabei
Statt Bisseck entschied sich Nagelsmann in der Innenverteidigung für das gesetzte Duo aus Jonathan Tah (FC Bayern München) und Nico Schlotterbeck (Borussia Dortmund), dahinter sind Waldemar Anton (Borussia Dortmund), Antonio Rüdiger (Real Madrid) und Malick Thiaw (Newcastle United) die Alternativen.
Bei der WM 2026 trifft Deutschland in Gruppe E auf Curacao, die Elfenbeinküste und Ecuador.