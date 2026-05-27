Nicht für die WM nominiert: Toni Kroos vermisst Defensiv-Star im Kader der deutschen Nationalmannschaft

Auch Bruder und Co-Podcast-Host Felix hätte Bisseck gerne bei der Weltmeisterschaft dabei gehabt, insgesamt äußerten beiden Brüder aber ihre grundsätzliche Zufriedenheit mit den von Bundestrainer Julian Nagelsmann getroffenen Personalentscheidungen: "Das ist in Ordnung, da kann man sich wenig anmaßen, etwas besser zu wissen", resümierte Kroos.

Bisseck absolvierte für die deutsche Nationalmannschaft bislang erst ein einziges Länderspiel, dennoch galt der gebürtige Kölner als Kandidat für eine Nominierung für das Turnier in den USA, Kanada und Mexiko.

Bei seinem Klub Inter Mailand ist der Innenverteidiger schließlich Stammspieler. In der zurückliegenden Saison stand er wettbewerbsübergreifend 36-mal auf dem Platz (drei Tore, drei Assists) und hatte damit entscheidenden Anteil am Triumph der Nerazzurri in Liga und Pokal.