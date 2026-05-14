Gerüchte über das Interesse zahlreicher europäischer Topklubs an Yan Diomande von RB Leipzig kursieren bereits seit längerer Zeit. Nun äußert sich der Ivorer erstmals selbst dazu, erwähnt dabei jedoch nicht den FC Bayern München, sondern zwei andere Vereine.
Nicht FC Bayern München! Shootingstar der Bundesliga rückt zwei neue Topklubs in den Mittelpunkt
"Stell dir vor, die Leute sagen, du gehst zum FC Chelsea oder Real Madrid, um diesen Job zu machen. Dann bist du glücklich und motiviert, noch mehr zu geben", sagte der 19-Jährige in einer Medienrunde über das Interesse europäischer Topklubs an seiner Person.
Diomande war im vergangenen Sommer für rund 20 Millionen Euro vom CD Leganes zu RB Leipzig gewechselt und schlug dort voll ein. In 35 Pflichtspielen erzielte der Linksaußen 13 Tore und bereitete neun weitere Treffer vor. Das Interesse aus Europa ist entsprechend groß. Unter anderem sollen auch Paris Saint-Germain, Manchester City und der FC Liverpool an ihm interessiert sein.
"Junge Spieler wie ich erleben viele Dinge, aber niemand außer dem Verein weiß davon. Sie haben viel für mich getan, deshalb bin ich dankbar, und alles, was ich tun kann, ist, ihnen auf dem Platz zu helfen. Es ist eine große Motivation, das zurückzuzahlen, was sie in mich investiert haben - 20 Millionen Euro sind ein großes Risiko", betonte Diomande und äußerte dabei seine Dankbarkeit gegenüber RB Leipzig.
Die Sachsen hingegen haben überhaupt kein Interesse daran, ihren Starspieler so früh ziehen zu lassen - zumindest wenn es nach Aufsichtsratsboss und Red-Bull-Chef Oliver Mintzlaff geht: "Wenn ich Geschäftsführer Sport wäre, würde ich diesen jungen Spieler nicht verkaufen. Egal, welcher Preis da aufgerufen wird."
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Gordon statt Diomande: Einigung mit FC Bayern wohl erzielt
Auch der FC Bayern wurde mit dem Offensivspieler in Verbindung gebracht. Laut The Athleticgalt Diomande beim Rekordmeister zeitweise sogar als Wunschlösung Nummer eins. Ein möglicher Transfer hätte jedoch die Marke von 100 Millionen Euro voraussichtlich überschritten - eine Summe, die für die Münchner wohl zu hoch war. Auch deshalb soll sich der FC Bayern stattdessen für die günstigere Alternative Anthony Gordon entschieden haben. Laut Informationen von Transfer-Experte Ben Jacobs soll es dabei bereits eine grundsätzliche Einigung mit dem Star von Newcastle United gegeben haben.
Sowohl Gordon als auch Diomande stehen nach der Saison im Juni bei der WM in den USA, Kanada und Mexiko im Einsatz: Gordon für England, Diomande für die Elfenbeinküste, die in der Vorrunde auf Deutschland trifft.
Yan Diomande: Statistiken in der Saison 2025/26
Spiele 35 Tore 13 Vorlagen 9
Häufig gestellte Fragen
Der FC Bayern München wurde am 27. Februar 1900 im Schwabinger Café Gisela gegründet. Gründungsmitglieder waren elf junge Männer, angeführt vom späteren ersten Präsidenten Franz John. Die Gründung bedeutete die Abspaltung vom MTV München.
An der FC Bayern München AG, die sich insbesondere um die Fußballabteilung kümmert, hält der eigetragene Verein (eV) des FC Bayern München, also die rund 400.000 Mitglieder, mit 75 Prozent den Hauptanteil. Die restlichen 25 Prozent halten die Adidas AG, die Allianz SE und die Audi AG zu gleichen Anteilen (je 8,33 Prozent).
Das Stadion des FC Bayern München befindet sich im Norden der bayerischen Landeshauptstadt (Schwabing-Freimann) und trägt den Namen Allianz Arena.
Das Stadion des FC Bayern München, die Allianz Arena, bietet bei nationalen Spielen 75.024 Plätze, bei internationalen Ansetzungen 70.000.
Der FC Bayern München hat in seiner langen Historie eine Vielzahl von nationalen und internationalen Titeln gewonnen. Darunter zählen:
- 33-mal deutscher Meister (22/23, 21/22, 20/21, 19/20, 18/19, 17/18, 16/17, 15/16, 14/15, 13/14, 12/13, 09/10, 07/08, 05/06, 04/05, 02/03, 00/01, 99/00, 98/99, 96/97, 93/94, 89/90, 88/89, 86/87, 85/86, 84/85, 80/81, 79/80, 73/74, 72/73, 71/72, 68/69, 31/32)
- 20-mal DFB-Pokal Sieger (19/20, 18/19, 15/16, 13/14, 12/13 , 09/10, 07/08, 05/06, 04/05, 02/03, 99/00, 97/98, 85/86, 83/84, 81/82, 70/71, 68/69, 66/67, 65/66, 56/57)
- 3-mal Champions League Sieger (19/20, 12/13, 00/01)
- 3-mal Europapokal der Landesmeister Sieger (75/76, 74/75, 73/74)
- 2-mal FIFA Klub-WM Sieger (20/21, 13/14)
- 2-mal Weltpokal Sieger (2001 , 1976)
- 2-mal UEFA Supercup Sieger (20/21, 13/14)
- 1-mal UEFA Cup Sieger (95/96)
- 1-mal Europapokal der Pokalsieger Sieger (66/67)
- 10-mal deutscher Superpokalsieger (22/23, 21/22, 20/21, 18/19, 17/18, 16/17, 12/13, 10/11, 90/91, 87/88)
- 6-mal deutscher Ligapokalsieger (07/08, 04/05, 00/01, 99/00, 98/99, 97/98)
- 1-mal süddeutscher Pokalsieger (56/57)
Der FC Bayern München hat 33-mal die deutsche Meisterschaft gewonnen.
Aktuell hält Thomas Müller den Rekord für die meisten Einsätze für den FC Bayern München. Müller absolvierte bislang 746 Pflichtspiele für den FCB.
Die meisten Tore für den FC Bayern München hat Gerd Müller geschossen. Die mittlerweile verstorbene Vereinslegende traf 570-mal im Dress des deutschen Rekordmeisters. Dafür brauchte er 613 Spiele.
Für den FC Bayern München spielten eine Vielzahl an legendären Fußballern. Folgende Spieler trugen allesamt das Trikot des FCB:
Oliver Kahn, Sepp Maier, Manuel Neuer, Franz Beckenbauer, Paul Breitner, Klaus Augenthaler, Philipp Lahm, David Alaba, Bixente Lizarazu, Lúcio, Georg "Katsche" Schwarzenbeck, Stefan Effenberg, Michael Ballack, Bastian Schweinsteiger, Lothar Matthäus, Franz "Bulle" Roth, Joshua Kimmich, Xabi Alonso, Franck Ribéry, Arjen Robben, Jamal Musiala, Mehmet Scholl, Uli Hoeneß, Gerd Müller, Karl-Heinz Rummenigge, Giovane Élber, Robert Lewandowski, Thomas Müller und Claudio Pizarro.
Beim FC Bayern München standen in der Geschichte viele berühmte und erfolgreiche Trainer an der Seitenlinie. Dazu gehören:
Zlatko "Tschik" Cajkovski, Udo Lattek, Dettmar Cramer, Jupp Heynckes, Erich Ribbeck, Franz Beckenbauer, Giovanni Trapattoni, Otto Rehhagel, Ottmar Hitzfeld, Felix Magath, Jürgen Klinsmann, Louis van Gaal, Pep Guardiola, Carlo Ancelotti, Hansi Flick und Thomas Tuchel.
Der Spitzname des FC Bayern München nimmt Bezug auf die Vereinsfarben. So werden die Spieler des deutschen Rekordmeisters meist nur "die Roten" genannt.
Darüber hinaus ist auch der Begriff "FC Hollywood" gebräuchlich, welchen der ehemalige Trainer Giovanni Trapattoni prägte. Der Spitzname bezieht sich auf eine turbulente Zeit des Vereins während der 90er-Jahre, als es zwischen einigen hochrangigen Spielern und Funktionären des Klubs zu Auseinandersetzungen kam - ähnlich wie in einer täglichen Seifenoper.