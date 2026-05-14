Nicht FC Bayern München! Shootingstar der Bundesliga rückt zwei neue Topklubs in den Mittelpunkt

"Stell dir vor, die Leute sagen, du gehst zum FC Chelsea oder Real Madrid, um diesen Job zu machen. Dann bist du glücklich und motiviert, noch mehr zu geben", sagte der 19-Jährige in einer Medienrunde über das Interesse europäischer Topklubs an seiner Person.

Diomande war im vergangenen Sommer für rund 20 Millionen Euro vom CD Leganes zu RB Leipzig gewechselt und schlug dort voll ein. In 35 Pflichtspielen erzielte der Linksaußen 13 Tore und bereitete neun weitere Treffer vor. Das Interesse aus Europa ist entsprechend groß. Unter anderem sollen auch Paris Saint-Germain, Manchester City und der FC Liverpool an ihm interessiert sein.

"Junge Spieler wie ich erleben viele Dinge, aber niemand außer dem Verein weiß davon. Sie haben viel für mich getan, deshalb bin ich dankbar, und alles, was ich tun kann, ist, ihnen auf dem Platz zu helfen. Es ist eine große Motivation, das zurückzuzahlen, was sie in mich investiert haben - 20 Millionen Euro sind ein großes Risiko", betonte Diomande und äußerte dabei seine Dankbarkeit gegenüber RB Leipzig.

Die Sachsen hingegen haben überhaupt kein Interesse daran, ihren Starspieler so früh ziehen zu lassen - zumindest wenn es nach Aufsichtsratsboss und Red-Bull-Chef Oliver Mintzlaff geht: "Wenn ich Geschäftsführer Sport wäre, würde ich diesen jungen Spieler nicht verkaufen. Egal, welcher Preis da aufgerufen wird."



