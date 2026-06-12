Einem Bericht der L'Equipe zufolge hat der deutsche Rekordmeister jeglichen Avancen anderer Klubs ein weiteres Mal und in aller Deutlichkeit einen Riegel vorgeschoben.
"Nicht einmal für 500 Millionen Euro": FC Bayern schiebt Avancen von Real Madrid bei Michael Olise erneut einen Riegel vor
"Für 200 Millionen Euro würde er nicht gehen. Olise ist unbezahlbar. Er würde nicht einmal für 500 Millionen gehen. Ich bin mir nicht einmal sicher, ob Real für 150 Millionen Euro überhaupt ein Bein von Olise bekommen würden", zitiert die französische Zeitung ein nicht genanntes Vorstandsmitglied der Münchner.
Vor allem bei Real Madrid soll der 24-Jährige große Begehrlichkeiten wecken. Transferexperte Fabrizio Romano hatte jüngst enthüllt, dass die von Florentino Perez im Präsidentschaftswahlkampf groß angekündigte 150-Millionen-Euro-Offerte dem FCB-Offensivspieler gegolten haben soll.
Schon nach Aufkommen der Gerüchte hatten die Bayern-Bosse in Person von Präsident Herbert Hainer allerdings eine entschlossene Absage an die Königlichen übermittelt und Olise als unverkäuflich erklärt.
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Bayern erteilt Real Madrid deutliche Absage
Der Franzose steht an der Säbener Straße noch bis 2029 unter Vertrag und ist aufgrund seiner starken Leistungen in den vergangenen zwei Saisons unumstrittener Stammspieler. Alleine in der zurückliegenden Spielzeit steuerte er 53 Torbeteiligungen (22 Tore, 31 Assists) in 52 Pflichtspielen bei und hatte damit großen Anteil am Gewinn des Doubles.
"Der FC Bayern hat sowohl hinter verschlossenen Türen als auch öffentlich die Tür komplett zugeschlagen und wollte keinerlei Verhandlungen aufnehmen", offenbarte Romano. Deshalb hätten ich die Königlichen letztlich nach Alternativen umgesehen und seien auf Stürmer Julian Alvarez von Stadtrivale Atletico Madrid gekommen.
Jedoch handelte sich Real auch dort eine Absage ein. Das am letzten Dienstag offiziell kommunizierte Angebot wurde von Atletico mit Verweis auf die 500 Millionen Euro schwere Ausstiegsklausel umgehend abgelehnt und in einem X-Posting gar verspottet.
Häufig gestellte Fragen
Er wird vor allem als Rechtsaußen eingesetzt – und das klassisch als inverser Flügelspieler, weil er als Linksfuß von rechts nach innen ziehen kann. Je nach System spielt er aber auch im offensiven Mittelfeld.
Michael Olise hat am 12. Dezember 2001 in Hammersmith, London, das Licht der Welt erblickt – und das genauer gesagt im Stadtteil White City.
Nach der Nummer 7 bei Crystal Palace trägt er beim FC Bayern die 17.
Dazu spalten sich die Angaben, aber überwiegend liegen sie bei 1,84 Meter.
Michael Olise wiegt 68 Kilogramm.
Laut Angaben des FC Bayern trägt er die Schuhgröße 44.
Er ist Linksfuß – ein entscheidender Baustein seines Spielerprofils, vor allem in seiner Rolle als inverser Winger.
Er hat in der Akademie des FC Chelsea bekommen, ist später zu Manchester City gewechselt und hat anschließend über die Reading-Academy den Weg in den Profifußball gefunden.
Michael Olise lebt in der Region München, ein genauer Wohnort ist nicht öffentlich bekannt.
Michael Olise fährt – wie mehrere Bayern-Profis – einen Audi RS e-tron GT performance, das offizielle Spielermodell aus der Audi-Partnerschaft.
Öffentlich gibt es keine Hinweise auf fließende Deutschkenntnisse.
Dazu ist nichts bekannt.
Auch hier völlige Abschottung: Sein Beziehungsstatus ist nicht öffentlich, und Michael Olise äußert sich dazu nie.
Beim FC Bayern verdient er 13,5 Millionen Euro pro Jahr plus Boni – sein Nettovermögen dürfte klar im zweistelligen Millionenbereich liegen.
Er hat bereits mehrere Titel gesammelt – davon zwei mit dem FC Bayern, mit dem sich Michael Olise 2025 zum deutscher Meister sowie zum DFL-Supercup-Sieger gekrönt hat.
Er ist 2025 erstmals nominiert gewesen und hat dort Platz 30 belegt.
Er wurde ebenso wenig zum FIFA-Weltfußballer gewählt.
Sein Name selbst – und manchmal die Diskussion über seine Aussprache – steht stärker im Fokus als ein klassischer Spitzname