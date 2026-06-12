"Nicht einmal für 500 Millionen Euro": FC Bayern schiebt Avancen von Real Madrid bei Michael Olise erneut einen Riegel vor

"Für 200 Millionen Euro würde er nicht gehen. Olise ist unbezahlbar. Er würde nicht einmal für 500 Millionen gehen. Ich bin mir nicht einmal sicher, ob Real für 150 Millionen Euro überhaupt ein Bein von Olise bekommen würden", zitiert die französische Zeitung ein nicht genanntes Vorstandsmitglied der Münchner.

Vor allem bei Real Madrid soll der 24-Jährige große Begehrlichkeiten wecken. Transferexperte Fabrizio Romano hatte jüngst enthüllt, dass die von Florentino Perez im Präsidentschaftswahlkampf groß angekündigte 150-Millionen-Euro-Offerte dem FCB-Offensivspieler gegolten haben soll.

Schon nach Aufkommen der Gerüchte hatten die Bayern-Bosse in Person von Präsident Herbert Hainer allerdings eine entschlossene Absage an die Königlichen übermittelt und Olise als unverkäuflich erklärt.