"Nicht der richtige Augenblick": Julian Alvarez von Atletico Madrid verkündet Zukunftsentscheidung nach WM-Spiel

Die absolute europäische Elite soll hinter Alvarez her sein: Champions-League-Sieger PSG, Englands Meister Arsenal und natürlich Atleticos spanische Rivalen FC Barcelona und Real Madrid.

Die Königlichen etwa boten 150 Millionen Euro für den Weltmeister von 2022, die die Rojiblancos schlankweg ablehnten.

Über Barca spottete Atletico in den Sozialen Medien und warf dem spanischen Meister Falschmeldungen und bewusste Leaks vor.