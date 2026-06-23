Und Alvarez' Worte nach Argentiniens 2:0-Sieg gegen Österreich im zweiten WM-Gruppenspiel am Montagabend ließen keinen Raum für Spekulationen. "Das Beste für alle ist ein Transfer", sagte der 26-Jährige im Gespräch mit ESPN. "Ich möchte mir meine Träume erfüllen."
"Nicht der richtige Augenblick": Julian Alvarez von Atletico Madrid verkündet Zukunftsentscheidung nach WM-Spiel
Europas Elite jagt Julian Alvarez
Die absolute europäische Elite soll hinter Alvarez her sein: Champions-League-Sieger PSG, Englands Meister Arsenal und natürlich Atleticos spanische Rivalen FC Barcelona und Real Madrid.
Die Königlichen etwa boten 150 Millionen Euro für den Weltmeister von 2022, die die Rojiblancos schlankweg ablehnten.
Über Barca spottete Atletico in den Sozialen Medien und warf dem spanischen Meister Falschmeldungen und bewusste Leaks vor.
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Alvarez teilt Atleti-Verantwortlichen seinen Wechselwunsch mit
"Ich weiß, dass das nicht der richtige Augenblick ist, um zu sprechen", sagte Alvarez nach dem Spiel in Dallas, "aber ich will mich auch nicht länger verstecken. Ich will ein ehrlicher Mensch sein und ich habe mit den Leuten bei Atletico gesprochen, mit denen ich sprechen musste." Und diesen habe er seinen Wechselwunsch mitgeteilt.
Wohin Alvarez denn gehen möchte, verriet er nicht, laut ESPN liebäugelt er aber mit Barcelona, das einen Nachfolger für den scheidenden Robert Lewandowski sucht.
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Julian Alvarez bislang nur Joker bei der WM
Alvarez' Stern ging 2022 bei der Weltmeisterschaft in Katar auf, wo der damals 22-Jährige an der Seite von Lionel Messi großen Anteil am Titelgewinn der Argentinier hatte. Über River Plate und Manchester City gelangte er für 75 Millionen Euro Ablöse im Sommer 2024 zu Atletico, wo er einen Vertrag bis 2030 unterschrieb.
In 106 Spielen unter seinem Landsmann Diego Simeone erzielte Alvarez 49 Tore und bereitete 17 weitere vor, einen Titel holte er nicht. In der vergangenen Saison.
Bei der laufenden WM in den USA, Kanada und Mexiko ist Alvarez bislang noch kein Faktor. Während Messi alle fünf Tore bei den beiden Siegen bisher für den Titelverteidiger erzielte, musste sich Alvarez mit der Rolle des Einwechselspielers zufrieden geben.