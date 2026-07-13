Wie sein Ziehvater Christian Lichtenauer im Interview mit der Abendzeitung verriet, klopfte der FCB schon bei Brown an, als jener noch im Nachwuchs von Jahn Regensburg spielte. Beim Jahn, der ihn 2012 als Neunjährigen vom TSV Kümmersbruck holte, sei Brown schnell "zu einem der besten Spieler im Team" geworden, "sodass dann verschiedene Vereine an uns herangetreten sind", erklärte Lichtenauer.
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München zu weit für Nathaniel Brown entfernt
Welche Klubs das waren? "Ingolstadt, die damals in der Bundesliga waren, und der 1. FC Nürnberg. Auch Bayern München hat uns zu einer ersten Kontaktaufnahme eingeladen", erinnerte sich Lichtenauer. Allerdings sprach die große Distanz aus Browns Heimat in der Oberpfalz in die bayerische Landeshauptstadt (knapp 200 Kilometer) dagegen, schon so früh den Weg in Richtung Rekordmeister einzuschlagen. "Da war aber die Überlegung noch nicht so groß, dass sie den Jungen holen, weil die Entfernung für uns sehr weit gewesen wäre. Da wäre seine einzige Möglichkeit gewesen, ins Internat zu gehen. Auch deswegen haben wir uns dann für Nürnberg entschieden", so Lichtenauer.
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Nathaniel Brown ist DFB-Stammspieler bei der WM
Beim 1. FC Nürnberg schaffte Brown 2022 den Sprung zu den Profis, zwei Jahre später folgte der Wechsel nach Frankfurt. Bei der Eintracht entwickelte sich der mittlerweile 23-jährige Linksfuß zum deutschen Nationalspieler, war bei der WM 2026 Stammkraft im DFB-Team. Mit dem Transfer zu den Bayern geht Brown nun den nächsten Schritt, bis 2031 hat er in München unterschrieben.
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Der FC Bayern München wurde am 27. Februar 1900 im Schwabinger Café Gisela gegründet. Gründungsmitglieder waren elf junge Männer, angeführt vom späteren ersten Präsidenten Franz John. Die Gründung bedeutete die Abspaltung vom MTV München.
An der FC Bayern München AG, die sich insbesondere um die Fußballabteilung kümmert, hält der eigetragene Verein (eV) des FC Bayern München, also die rund 400.000 Mitglieder, mit 75 Prozent den Hauptanteil. Die restlichen 25 Prozent halten die Adidas AG, die Allianz SE und die Audi AG zu gleichen Anteilen (je 8,33 Prozent).
Das Stadion des FC Bayern München befindet sich im Norden der bayerischen Landeshauptstadt (Schwabing-Freimann) und trägt den Namen Allianz Arena.
Das Stadion des FC Bayern München, die Allianz Arena, bietet bei nationalen Spielen 75.024 Plätze, bei internationalen Ansetzungen 70.000.
Der FC Bayern München hat in seiner langen Historie eine Vielzahl von nationalen und internationalen Titeln gewonnen. Darunter zählen:
6-mal deutscher Ligapokalsieger (07/08, 04/05, 00/01, 99/00, 98/99, 97/98)
1-mal süddeutscher Pokalsieger (56/57)
Der FC Bayern München hat 33-mal die deutsche Meisterschaft gewonnen.
Aktuell hält Thomas Müller den Rekord für die meisten Einsätze für den FC Bayern München. Müller absolvierte bislang 746 Pflichtspiele für den FCB.
Die meisten Tore für den FC Bayern München hat Gerd Müller geschossen. Die mittlerweile verstorbene Vereinslegende traf 570-mal im Dress des deutschen Rekordmeisters. Dafür brauchte er 613 Spiele.
Für den FC Bayern München spielten eine Vielzahl an legendären Fußballern. Folgende Spieler trugen allesamt das Trikot des FCB:
Oliver Kahn, Sepp Maier, Manuel Neuer, Franz Beckenbauer, Paul Breitner, Klaus Augenthaler, Philipp Lahm, David Alaba, Bixente Lizarazu, Lúcio, Georg "Katsche" Schwarzenbeck, Stefan Effenberg, Michael Ballack, Bastian Schweinsteiger, Lothar Matthäus, Franz "Bulle" Roth, Joshua Kimmich, Xabi Alonso, Franck Ribéry, Arjen Robben, Jamal Musiala, Mehmet Scholl, Uli Hoeneß, Gerd Müller, Karl-Heinz Rummenigge, Giovane Élber, Robert Lewandowski, Thomas Müller und Claudio Pizarro.
Beim FC Bayern München standen in der Geschichte viele berühmte und erfolgreiche Trainer an der Seitenlinie. Dazu gehören:
Zlatko "Tschik" Cajkovski, Udo Lattek, Dettmar Cramer, Jupp Heynckes, Erich Ribbeck, Franz Beckenbauer, Giovanni Trapattoni, Otto Rehhagel, Ottmar Hitzfeld, Felix Magath, Jürgen Klinsmann, Louis van Gaal, Pep Guardiola, Carlo Ancelotti, Hansi Flick und Thomas Tuchel.
Der Spitzname des FC Bayern München nimmt Bezug auf die Vereinsfarben. So werden die Spieler des deutschen Rekordmeisters meist nur "die Roten" genannt.
Darüber hinaus ist auch der Begriff "FC Hollywood" gebräuchlich, welchen der ehemalige Trainer Giovanni Trapattoni prägte. Der Spitzname bezieht sich auf eine turbulente Zeit des Vereins während der 90er-Jahre, als es zwischen einigen hochrangigen Spielern und Funktionären des Klubs zu Auseinandersetzungen kam - ähnlich wie in einer täglichen Seifenoper.