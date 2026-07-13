Der FC Bayern München bemühte sich schon vor einigen Jahren um Neuzugang Nathaniel Brown, den man vor kurzem für 50 Millionen Euro Sockelablöse von Eintracht Frankfurt verpflichtet hat.

Wie sein Ziehvater Christian Lichtenauer im Interview mit der Abendzeitung verriet, klopfte der FCB schon bei Brown an, als jener noch im Nachwuchs von Jahn Regensburg spielte. Beim Jahn, der ihn 2012 als Neunjährigen vom TSV Kümmersbruck holte, sei Brown schnell "zu einem der besten Spieler im Team" geworden, "sodass dann verschiedene Vereine an uns herangetreten sind", erklärte Lichtenauer.