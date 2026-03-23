Neuer Kapitän? Deniz Undav scherzt über kommende Rolle in der Nationalmannschaft unter Julian Nagelsmann

"Am liebsten will ich spielen - und wenn ich spiele, versuche ich zu glänzen, zu treffen und mich für den Bundestrainer zu empfehlen", sagte Undav bei DAZN mit Blick auf seine Rückkehr ins DFB-Team.

Am Sonntagabend hatte er seine Saisontreffer 17 und 18 erzielt und zudem das 5:2 von Sturmpartner Ermedin Demirovic uneigennützig vorbereitet. "Mal gucken, was der Bundestrainer möchte. Und selbst wenn es nicht reichen sollte, dann gebe ich halt von der Bank Gas und versuche, der Mannschaft zu helfen."