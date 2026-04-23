Edin Terzic steht offenbar kurz davor, neuer Trainer von Athletic Bilbao zu werden.
Neuer Job für Edin Terzic? Ehemaliger Trainer des BVB unterschreibt wohl bei ganz besonderem Verein
Edin Terzic folgt bei Athletic Bilbao auf Klublegende Ernesto Valverde
Wie die baskischen Zeitungen Deia und El Correo sowie der Transferexperte Matteo Moretto übereinstimmend berichten, ist von einer zeitnahen Einigung zwischen Terzic und dem spanischen Erstligisten auszugehen.
Bilbao hat den ehemaligen Trainer von Borussia Dortmund demnach dazu auserkoren, die Nachfolge von Ernesto Valverde anzutreten. Der 62-Jährige ist eine Vereinsikone, war einst schon als Spieler für Athletic aktiv, später zunächst Jugendcoach und dann über drei Amtszeiten verteilt bis dato insgesamt knapp zehn Jahre Cheftrainer der ersten Mannschaft. Am Saisonende läuft Valverdes Vertrag aus, danach wird er den baskischen Traditionsklub verlassen.
Schon Ende März war von fortgeschrittenen Gesprächen zwischen Bilbao und Terzic berichtet worden. Neben dem Ex-BVB-Coach dachte Athletic dem Vernehmen nach auch an Andoni Iraola, der Premier-League-Klub AFC Bournemouth nach drei erfolgreichen Jahren im Sommer den Rücken kehrt und von Marco Rose ersetzt wird. Iraola wäre eine Lösung gewesen, mit der man nahtlos an Valverde angeknüpft hätte, schließlich hat er eine lange Vergangenheit bei Athletic. Zwischen 2003 und 2015 hatte Iraola über 500 Pflichtspiele für Bilbao absolviert, kennt den Verein in- und auswendig.
Der 43-Jährige hat aber wohl auch einige andere Optionen, unter anderem soll er nach dem schnellen Aus von Liam Rosenior heißer Kandidat auf dessen Nachfolge beim FC Chelsea sein. Die Blues hatten angeblich auch Terzic auf dem Zettel, den es nun aber voraussichtlich ins Baskenland zieht.
- AFP
Edin Terzic hatte bis 2024 den BVB trainiert
Aus Respekt vor Valverde und, um Unruhe im Saisonfinale zu vermeiden, ist dem Vernehmen nach nicht damit zu rechnen, dass die Installation von Terzic zeitnah öffentlich verkündet wird. Bilbao will sich unbedingt noch für das internationale Geschäft qualifizieren, liegt sechs Spieltage vor Schluss auf Platz neun. Der Rückstand auf Rang sechs, der sicher für den Europapokal reichen würde, beträgt lediglich drei Punkte.
Für Terzic wäre Bilbao derweil nicht die erste Auslandserfahrung. Nachdem er im Nachwuchsbereich von Borussia Dortmund als Trainer begonnen hatte, war er zwischen 2013 und 2015 Co-Trainer von Slaven Bilic beim türkischen Topklub Besiktas. Der Kroate nahm Terzic danach dann auch mit nach England zu West Ham United, wo sie knapp zweieinhalb Jahre lang blieben.
2018 kehrte Terzic zum BVB zurück und war zunächst Co-Trainer unter Lucien Favre. Nach dessen Entlassung im Dezember 2020 stieg er zum Chefcoach auf und betreute die Borussia für den Rest der Saison, nach einem Jahr als Technischer Direktor wurde er 2022 dann noch einmal Cheftrainer. Ein Jahr später führte Terzic den BVB beinahe zum Meistertitel, 2024 ins Champions-League-Finale. Seit seinem Aus in Dortmund im Sommer 2024 ist Terzic ohne Trainerjob.
Die Platzierungen von Athletic Bilbao in den vergangenen fünf Jahren
Saison
Platz
2025/26 (nach 32 Spieltagen)
9
2024/25
4
2023/24
5
2022/23
8
2021/22
8
Häufig gestellte Fragen
Der Ballspielverein Borussia 09 e. V. Dortmund wurde am 19. Dezember 1909 in Dortmund gegründet.
Die Lizenzfußballabteilung des BVB ist seit 1999 als Borussia Dortmund GmbH & Co. KGaA aus dem Ballspielverein Borussia 09 e.V. ausgegliedert und börsennotiert. Aktionäre mit höheren Anteilen sind beispielsweise die Sponsoren Evonic, Signal Iduna und Puma. Die Kontrolle über den Verein behält allerdings die Komplementär-GmbH Borussia Dortmund Geschäftsführungs-GmbH, die dem Verein weiterhin zu 100 Prozent gehört.
Das Stadion heißt seit Dezember 2005 offiziell Signal-Iduna-Park, wird allerdings häufig noch Westfalenstadion genannt - der frühere Name.
Der Signal-Iduna-Park ist mit einer Kapazität von 81.365 Fans bei nationalen Spielen eines der größten Fußballstadien Europas. Bei internationalen Partien, wenn Steh- zu Sitzplätzen umgewandelt werden müssen, passen rund 66.000 Menschen in das Stadion.
Borussia Dortmund hat in der Vereinsgeschichte insgesamt 22 Titel gewonnen, darunter auch einmal die Königsklasse: Im Jahr 1997 schlug der BVB im Finale Juventus Turin mit 3:1.
Die Dortmunder haben neben fünf DFB-Pokalsiegen auch die nationale Meisterschaft häufig gewonnen. Mit acht Titeln sind sie der dritterfolgreichste Klub nach dem 1. FC Nürnberg (9 Meisterschaften) und dem FC Bayern München (34 Meisterschaften).
Die meisten Pflichtspiele im BVB-Trikot hat Michael Zorc absolviert (562 Partien von 1981 bis 1998), gefolgt von Mats Hummels (508 Einsätze zwischen 2008 und 2024).
Toptorschütze der Borussia ist Adi Preißler mit 177 Toren in 278 Einsätzen in den 40er- und 50er-Jahren. Knapp hinter ihm liegt Marco Reus mit 170 Buden.
Der BVB hatte zahlreiche prominente Spieler in seinen Reihen, beispielsweise Matthias Sammer, Michael Zorc, Lars Ricken, Karl-Heinz Riedle, Jürgen Kohler, Stefan Reuter, Dede, Robert Lewandowski, Marco Reus, Jude Bellingham, Erling Haaland oder Mats Hummels.
Auch an der Seitenlinie standen einige prominente Namen. Unter Ottmar Hitzfeld gewann der Klub neben Meisterschaften in 1997 die Champions League, auch unter Jürgen Klopp (u.a. 2x Meisterschaft, 2x DFB-Pokal), Thomas Tuchel (DFB-Pokal) und Matthias Sammer (Meisterschaft) sammelte Dortmund einige Trophäen.
Spitznamen hat Borussia Dortmund einige. Die Abkürzung "BVB" ist die gängigste Bezeichnung, auch "die Schwarz-Gelben" und "die Borussen" fallen oft.