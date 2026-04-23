Neuer Job für Edin Terzic? Ehemaliger Trainer des BVB unterschreibt wohl bei ganz besonderem Verein

Wie die baskischen Zeitungen Deia und El Correo sowie der Transferexperte Matteo Moretto übereinstimmend berichten, ist von einer zeitnahen Einigung zwischen Terzic und dem spanischen Erstligisten auszugehen.

Bilbao hat den ehemaligen Trainer von Borussia Dortmund demnach dazu auserkoren, die Nachfolge von Ernesto Valverde anzutreten. Der 62-Jährige ist eine Vereinsikone, war einst schon als Spieler für Athletic aktiv, später zunächst Jugendcoach und dann über drei Amtszeiten verteilt bis dato insgesamt knapp zehn Jahre Cheftrainer der ersten Mannschaft. Am Saisonende läuft Valverdes Vertrag aus, danach wird er den baskischen Traditionsklub verlassen.

Schon Ende März war von fortgeschrittenen Gesprächen zwischen Bilbao und Terzic berichtet worden. Neben dem Ex-BVB-Coach dachte Athletic dem Vernehmen nach auch an Andoni Iraola, der Premier-League-Klub AFC Bournemouth nach drei erfolgreichen Jahren im Sommer den Rücken kehrt und von Marco Rose ersetzt wird. Iraola wäre eine Lösung gewesen, mit der man nahtlos an Valverde angeknüpft hätte, schließlich hat er eine lange Vergangenheit bei Athletic. Zwischen 2003 und 2015 hatte Iraola über 500 Pflichtspiele für Bilbao absolviert, kennt den Verein in- und auswendig.

Der 43-Jährige hat aber wohl auch einige andere Optionen, unter anderem soll er nach dem schnellen Aus von Liam Rosenior heißer Kandidat auf dessen Nachfolge beim FC Chelsea sein. Die Blues hatten angeblich auch Terzic auf dem Zettel, den es nun aber voraussichtlich ins Baskenland zieht.