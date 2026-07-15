Die katalanische Zeitung Sport wiederum schrieb, dass eine Einigung zwischen Asllani und dem BVB deshalb nicht erzielt wurde, weil nach wie vor der FC Barcelona im Poker mitmische. Barca sei dem Bericht zufolge auf der Suche nach einem Nachfolger von Ferran Torres, der übereinstimmenden Medienberichten zufolge mit einem Wechsel zu PSG liebäugeln soll, und habe Asllani als geeignete Lösung ausgemacht.

Asllani besitzt eine Ausstiegsklausel in Höhe von 29 Millionen Euro, die im Falle eines Torres-Wechsels nach Paris keine größeren Probleme für Barca darstellen dürfte. Grundsätzlich gilt das auch für den BVB, allerdings sind die finanziellen Mittel der Schwarzgelben von einem Verkauf von Serhou Guirassy abhängig.

Die Zukunft des Torjägers, der ebenfalls über eine Ausstiegsklausel - in Höhe von 35 Millionen Euro, allerdings nur für bestimmte Topklubs - verfügen soll, gilt als weiterhin unklar.

Dem Vernehmen nach ist der entsprechende Passus in Guirassys Vertrag lediglich bis zum 15. Juli gültig - zum jetzigen Zeitpunkt sieht es also eher nach einem Verbleib des Guineers aus. Zwar könnte der 30-Jährige den BVB freilich auch nach Ablauf der Klausel noch verlassen, ungewiss ist allerdings, ob Asllani seine Unterschrift dann nicht schon woanders gesetzt hat. In diesem Fall ginge Dortmund leer aus.