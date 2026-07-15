Wie aus einem Bericht der Sport Bild hervorgeht, tut sich RB Leipzig als neuer Favorit im Rennen um den 23-Jahre alten Angreifer von der TSG Hoffenheim hervor.
Neuer Favorit im Transfer-Poker: Grätscht ein Bundesliga-Klub dem BVB bei Fisnik Asllani dazwischen?
Demnach ziehe es Asllani "eher nach Leipzig" als zum BVB, der Spieler selbst soll einem Wechsel zum Vizemeister der vergangenen Saison aber ebenfalls nicht abgeneigt sein.
Kosovarische Quellen hatten in den vergangenen Wochen immer wieder davon berichtet, dass ein Transfer des Stürmers zu Borussia Dortmund unmittelbar bevorstehe. Der Journalist Arlind Sadiku sprach Ende Juni etwa davon, dass sämtliche Details des Wechsels bereits in trockenen Tüchern seien.
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Lässt der BVB Serhou Guirassy in diesem Sommer noch ziehen?
Die katalanische Zeitung Sport wiederum schrieb, dass eine Einigung zwischen Asllani und dem BVB deshalb nicht erzielt wurde, weil nach wie vor der FC Barcelona im Poker mitmische. Barca sei dem Bericht zufolge auf der Suche nach einem Nachfolger von Ferran Torres, der übereinstimmenden Medienberichten zufolge mit einem Wechsel zu PSG liebäugeln soll, und habe Asllani als geeignete Lösung ausgemacht.
Asllani besitzt eine Ausstiegsklausel in Höhe von 29 Millionen Euro, die im Falle eines Torres-Wechsels nach Paris keine größeren Probleme für Barca darstellen dürfte. Grundsätzlich gilt das auch für den BVB, allerdings sind die finanziellen Mittel der Schwarzgelben von einem Verkauf von Serhou Guirassy abhängig.
Die Zukunft des Torjägers, der ebenfalls über eine Ausstiegsklausel - in Höhe von 35 Millionen Euro, allerdings nur für bestimmte Topklubs - verfügen soll, gilt als weiterhin unklar.
Dem Vernehmen nach ist der entsprechende Passus in Guirassys Vertrag lediglich bis zum 15. Juli gültig - zum jetzigen Zeitpunkt sieht es also eher nach einem Verbleib des Guineers aus. Zwar könnte der 30-Jährige den BVB freilich auch nach Ablauf der Klausel noch verlassen, ungewiss ist allerdings, ob Asllani seine Unterschrift dann nicht schon woanders gesetzt hat. In diesem Fall ginge Dortmund leer aus.
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Ist Ole Book der Trumpf des BVB bei Asllani?
Asllani spielte sich in der abgelaufenen Saison nachhaltig ins Rampenlicht. Mit elf Toren und zehn Torvorlagen in 35 Pflichtspielen wies der 23-Jährige seine Qualitäten nach und avancierte zu einem der gefragtesten Angreifer der Liga.
Ein Vorteil hinsichtlich einer Entscheidung des Stürmers pro BVB könnte Sportdirektor Ole Book sein. Der 40-Jährige, der in der Schlussphase der abgelaufenen Saison das Amt von Sebastian Kehl übernommen hatte, kennt den Torjäger noch aus gemeinsamen Tagen bei Bundesliga-Aufsteiger SV Elversberg. Er hatte maßgeblichen Anteil an dessen Leihe zur Saison 2024/25 von der TSG zum damaligen Zweitligisten.
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Häufig gestellte Fragen
Der Ballspielverein Borussia 09 e. V. Dortmund wurde am 19. Dezember 1909 in Dortmund gegründet.
Die Lizenzfußballabteilung des BVB ist seit 1999 als Borussia Dortmund GmbH & Co. KGaA aus dem Ballspielverein Borussia 09 e.V. ausgegliedert und börsennotiert. Aktionäre mit höheren Anteilen sind beispielsweise die Sponsoren Evonic, Signal Iduna und Puma. Die Kontrolle über den Verein behält allerdings die Komplementär-GmbH Borussia Dortmund Geschäftsführungs-GmbH, die dem Verein weiterhin zu 100 Prozent gehört.
Das Stadion heißt seit Dezember 2005 offiziell Signal-Iduna-Park, wird allerdings häufig noch Westfalenstadion genannt - der frühere Name.
Der Signal-Iduna-Park ist mit einer Kapazität von 81.365 Fans bei nationalen Spielen eines der größten Fußballstadien Europas. Bei internationalen Partien, wenn Steh- zu Sitzplätzen umgewandelt werden müssen, passen rund 66.000 Menschen in das Stadion.
Borussia Dortmund hat in der Vereinsgeschichte insgesamt 22 Titel gewonnen, darunter auch einmal die Königsklasse: Im Jahr 1997 schlug der BVB im Finale Juventus Turin mit 3:1.
Die Dortmunder haben neben fünf DFB-Pokalsiegen auch die nationale Meisterschaft häufig gewonnen. Mit acht Titeln sind sie der dritterfolgreichste Klub nach dem 1. FC Nürnberg (9 Meisterschaften) und dem FC Bayern München (34 Meisterschaften).
Die meisten Pflichtspiele im BVB-Trikot hat Michael Zorc absolviert (562 Partien von 1981 bis 1998), gefolgt von Mats Hummels (508 Einsätze zwischen 2008 und 2024).
Toptorschütze der Borussia ist Adi Preißler mit 177 Toren in 278 Einsätzen in den 40er- und 50er-Jahren. Knapp hinter ihm liegt Marco Reus mit 170 Buden.
Der BVB hatte zahlreiche prominente Spieler in seinen Reihen, beispielsweise Matthias Sammer, Michael Zorc, Lars Ricken, Karl-Heinz Riedle, Jürgen Kohler, Stefan Reuter, Dede, Robert Lewandowski, Marco Reus, Jude Bellingham, Erling Haaland oder Mats Hummels.
Auch an der Seitenlinie standen einige prominente Namen. Unter Ottmar Hitzfeld gewann der Klub neben Meisterschaften in 1997 die Champions League, auch unter Jürgen Klopp (u.a. 2x Meisterschaft, 2x DFB-Pokal), Thomas Tuchel (DFB-Pokal) und Matthias Sammer (Meisterschaft) sammelte Dortmund einige Trophäen.
Spitznamen hat Borussia Dortmund einige. Die Abkürzung "BVB" ist die gängigste Bezeichnung, auch "die Schwarz-Gelben" und "die Borussen" fallen oft.