Neue Trainer-Ära beim FC Bayern? Überraschende Rückholaktion soll der Startschuss sein

Künftig sollen beim FC Bayern vorwiegend junge Ex-Profis, die im Idealfall sogar selbst mal für die Münchner gespielt haben, die zweite Mannschaft leiten. Ziel sei es demnach, keine Konstanz auf der Trainerposition in der U23 zu haben, sondern den Posten quasi als Trainer-Ausbildungsplatz umzufunktionieren.

Während die jungen Übungsleiter bei den Bayern Erfahrung im Trainergeschäft sammeln und sich für höhere Aufgaben bei anderen Klubs empfehlen können, erhoffe sich auch der FC Bayern einen Vorteil durch beispielsweise neue Netzwerke der dann abgewanderten Trainer, die sich noch immer mit dem deutschen Rekordmeister identifizieren sollen.

Federführend soll Sportdirektor Christoph Freund an der Entwicklung dieser neuen Marschroute am Bayern-Campus beteiligt gewesen sein. Letztlich sei dessen ehemaliger Klub RB Salzburg Vorbild für die nun beginnende neue Trainer-Ära in München. Dort hatte Freund acht Jahre lang erfolgreich gearbeitet und war 2023 letztlich zum FCB gewechselt.