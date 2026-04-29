Wie die Sport Bild berichtet, soll die spektakuläre Rückkehr des Triple-Helden "der Startschuss" für eine neue Trainer-Ära beim deutschen Rekordmeister sein.
Neue Trainer-Ära beim FC Bayern? Überraschende Rückholaktion soll der Startschuss sein
FC Bayern will jungen Ex-Profis als U23-Trainern Chancen geben
Künftig sollen beim FC Bayern vorwiegend junge Ex-Profis, die im Idealfall sogar selbst mal für die Münchner gespielt haben, die zweite Mannschaft leiten. Ziel sei es demnach, keine Konstanz auf der Trainerposition in der U23 zu haben, sondern den Posten quasi als Trainer-Ausbildungsplatz umzufunktionieren.
Während die jungen Übungsleiter bei den Bayern Erfahrung im Trainergeschäft sammeln und sich für höhere Aufgaben bei anderen Klubs empfehlen können, erhoffe sich auch der FC Bayern einen Vorteil durch beispielsweise neue Netzwerke der dann abgewanderten Trainer, die sich noch immer mit dem deutschen Rekordmeister identifizieren sollen.
Federführend soll Sportdirektor Christoph Freund an der Entwicklung dieser neuen Marschroute am Bayern-Campus beteiligt gewesen sein. Letztlich sei dessen ehemaliger Klub RB Salzburg Vorbild für die nun beginnende neue Trainer-Ära in München. Dort hatte Freund acht Jahre lang erfolgreich gearbeitet und war 2023 letztlich zum FCB gewechselt.
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FC Bayern und die Trainer-Ausbildung: Es gibt zwei prominente Beispiele
Zahlreiche ehemalige Trainer aus dem RB-Kosmos waren oder sind mittlerweile andernorts tätig und stets auf dem Trainermarkt sehr begehrt. Marco Rose, Adi Hütter, Jesse Marsch, Matthias Jaissle, Roger Schmidt oder Pepijn Lijnders sind nur einige prominente Beispiele.
Dass der Unterbau des FC Bayern ebenfalls der Startschuss für eine große Trainerkarriere sein kann, zeigte in den vergangenen Jahren das Beispiel Sebastian Hoeneß. Der Erfolgstrainer des VfB Stuttgart führte die zweite Mannschaft der Münchner 2020 zur Drittliga-Meisterschaft, verließ den Klub zunächst gen Hoffenheim, ehe er nach seiner Entlassung dort beim VfB anheuerte.
Die Schwaben rettete er anschließend zunächst vor dem Abstieg und führte sie zurück in die nationale und europäische Elite. Unter Hoeneß wurde der VfB Vizemeister, Champions-League-Teilnehmer und DFB-Pokalsieger. Zuletzt kursierten gar Gerüchte, dass sich Real Madrid mit dem Neffen von Bayern-Patron Uli Hoeneß beschäftige.
Ein weiteres Beispiel aus hüngerer Vergangenheit ist der Werdegang von Martin Demichelis, der seine Cheftrainer-Karriere in der Jugend und bei der zweiten Mannschaft des FCB begann und mittlerweile den abstiegsbedrohten spanischen Erstligisten RCD Mallorca wieder auf Kurs gebracht hat. Seit der Übernahme von Demichelis gewann RCD drei von sieben Ligaspielen und verlor nur zwei. Unter anderem schlugen die Mallorquiner Real Madrid.
Dante kehrt zum FC Bayern zurück und erfüllt sich einen großen Traum
Nun soll auch Dante bei den Bayern eine erfolgreiche Trainer-Laufbahn starten. Der Triple-Held von 2013, der 133 Pflichtspiele für die Münchner machte, lässt seine Karriere mit 42 Jahren nun endgültig bei OGC Nizza in Frankreich ausklingen. Obwohl er in Nizza noch Mannschaftskapitän ist, kommt er in der laufenden Saison auf nur noch 16 Einsätze. Es scheint so, als mache der Körper die Strapazen des Profifußballs nicht mehr mit. Eine langwierige Knieverletzung und eine Wadenverletzung überschatteten jüngst Dantes letzte Profisaison.
Nun erfüllt er sich im Sommer mit der Rückkehr zum FC Bayern einen ganz persönlichen Traum. Dass er als Trainer arbeiten möchte, hatte der 42-Jährige in einem Interview mit dem Vereinsmagazin 51 schon vor eineinhalb Jahren betont. Er wolle seine Erfahrung aus mittlerweile mehr als 600 Pflichtspielen "weitergeben und jeden einzelnen Spieler besser machen, als Fußballer und als Mensch". Sein Traum sei es, eines Tages als Trainer zum FCB zurückzukehren. Dieser wird nun in Erfüllung gehen - und soll eine neue Ära einläuten.
Häufig gestellte Fragen
Der FC Bayern München wurde am 27. Februar 1900 im Schwabinger Café Gisela gegründet. Gründungsmitglieder waren elf junge Männer, angeführt vom späteren ersten Präsidenten Franz John. Die Gründung bedeutete die Abspaltung vom MTV München.
An der FC Bayern München AG, die sich insbesondere um die Fußballabteilung kümmert, hält der eigetragene Verein (eV) des FC Bayern München, also die rund 400.000 Mitglieder, mit 75 Prozent den Hauptanteil. Die restlichen 25 Prozent halten die Adidas AG, die Allianz SE und die Audi AG zu gleichen Anteilen (je 8,33 Prozent).
Das Stadion des FC Bayern München befindet sich im Norden der bayerischen Landeshauptstadt (Schwabing-Freimann) und trägt den Namen Allianz Arena.
Das Stadion des FC Bayern München, die Allianz Arena, bietet bei nationalen Spielen 75.024 Plätze, bei internationalen Ansetzungen 70.000.
Der FC Bayern München hat in seiner langen Historie eine Vielzahl von nationalen und internationalen Titeln gewonnen. Darunter zählen:
- 33-mal deutscher Meister (22/23, 21/22, 20/21, 19/20, 18/19, 17/18, 16/17, 15/16, 14/15, 13/14, 12/13, 09/10, 07/08, 05/06, 04/05, 02/03, 00/01, 99/00, 98/99, 96/97, 93/94, 89/90, 88/89, 86/87, 85/86, 84/85, 80/81, 79/80, 73/74, 72/73, 71/72, 68/69, 31/32)
- 20-mal DFB-Pokal Sieger (19/20, 18/19, 15/16, 13/14, 12/13 , 09/10, 07/08, 05/06, 04/05, 02/03, 99/00, 97/98, 85/86, 83/84, 81/82, 70/71, 68/69, 66/67, 65/66, 56/57)
- 3-mal Champions League Sieger (19/20, 12/13, 00/01)
- 3-mal Europapokal der Landesmeister Sieger (75/76, 74/75, 73/74)
- 2-mal FIFA Klub-WM Sieger (20/21, 13/14)
- 2-mal Weltpokal Sieger (2001 , 1976)
- 2-mal UEFA Supercup Sieger (20/21, 13/14)
- 1-mal UEFA Cup Sieger (95/96)
- 1-mal Europapokal der Pokalsieger Sieger (66/67)
- 10-mal deutscher Superpokalsieger (22/23, 21/22, 20/21, 18/19, 17/18, 16/17, 12/13, 10/11, 90/91, 87/88)
- 6-mal deutscher Ligapokalsieger (07/08, 04/05, 00/01, 99/00, 98/99, 97/98)
- 1-mal süddeutscher Pokalsieger (56/57)
Der FC Bayern München hat 33-mal die deutsche Meisterschaft gewonnen.
Aktuell hält Thomas Müller den Rekord für die meisten Einsätze für den FC Bayern München. Müller absolvierte bislang 746 Pflichtspiele für den FCB.
Die meisten Tore für den FC Bayern München hat Gerd Müller geschossen. Die mittlerweile verstorbene Vereinslegende traf 570-mal im Dress des deutschen Rekordmeisters. Dafür brauchte er 613 Spiele.
Für den FC Bayern München spielten eine Vielzahl an legendären Fußballern. Folgende Spieler trugen allesamt das Trikot des FCB:
Oliver Kahn, Sepp Maier, Manuel Neuer, Franz Beckenbauer, Paul Breitner, Klaus Augenthaler, Philipp Lahm, David Alaba, Bixente Lizarazu, Lúcio, Georg "Katsche" Schwarzenbeck, Stefan Effenberg, Michael Ballack, Bastian Schweinsteiger, Lothar Matthäus, Franz "Bulle" Roth, Joshua Kimmich, Xabi Alonso, Franck Ribéry, Arjen Robben, Jamal Musiala, Mehmet Scholl, Uli Hoeneß, Gerd Müller, Karl-Heinz Rummenigge, Giovane Élber, Robert Lewandowski, Thomas Müller und Claudio Pizarro.
Beim FC Bayern München standen in der Geschichte viele berühmte und erfolgreiche Trainer an der Seitenlinie. Dazu gehören:
Zlatko "Tschik" Cajkovski, Udo Lattek, Dettmar Cramer, Jupp Heynckes, Erich Ribbeck, Franz Beckenbauer, Giovanni Trapattoni, Otto Rehhagel, Ottmar Hitzfeld, Felix Magath, Jürgen Klinsmann, Louis van Gaal, Pep Guardiola, Carlo Ancelotti, Hansi Flick und Thomas Tuchel.
Der Spitzname des FC Bayern München nimmt Bezug auf die Vereinsfarben. So werden die Spieler des deutschen Rekordmeisters meist nur "die Roten" genannt.
Darüber hinaus ist auch der Begriff "FC Hollywood" gebräuchlich, welchen der ehemalige Trainer Giovanni Trapattoni prägte. Der Spitzname bezieht sich auf eine turbulente Zeit des Vereins während der 90er-Jahre, als es zwischen einigen hochrangigen Spielern und Funktionären des Klubs zu Auseinandersetzungen kam - ähnlich wie in einer täglichen Seifenoper.