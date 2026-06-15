Neue Sorgen für den FC Bayern München? Real Madrid will Transfer-Absage wegen Michael Olise offenbar nicht hinnehmen

Gleichwohl dürfte sich an der Bereitschaft des FC Bayern, Olise zur kommenden Saison abzugeben und zu den Blancos ziehen zu lassen, kaum etwas verändert haben. Als vor rund anderthalb Wochen die ersten Gerüchte aufkamen, wonach Real Madrid 150 Millionen Euro in die Hand nehmen wolle, um den Offensivspieler aus seinem Vertrag an der Säbener Straße herauszukaufen, gab es von Münchner Seite umgehend Dementi. Jeglichen Avancen wurde ein Riegel vorgeschoben.

Diese klare Haltung soll auch völlig unabhängig der gebotenen Ablöse Bestand haben. Zwar berichtet Diaz, dass sich die Bayern ab einer Summe in Höhe von 200 Millionen Euro gesprächsbereit zeigen sollten, dass der Rekordmeister tatsächlich einknickt und sich mit einem Verkauf Olises eine neue personelle Baustelle aufmacht, darf jedoch schwer bezweifelt werden.

Die L'Equipe zitierte diesbezüglich ein nicht genanntes Vorstandsmitglied des FCB, welches gar davon sprach, den 24-Jährigen nicht einmal bei einem Angebot von 500 Millionen Euro abgeben zu wollen: "Olise ist unbezahlbar. Ich bin mir nicht einmal sicher, ob Real für 150 Millionen Euro überhaupt ein Bein von Olise bekommen würden."

In eine ähnliche Kerbe schlug auch Transferexperte Fabrizio Romano, dessen Informationen zufolge es in München keinerlei Interesse gebe, Verhandlungen mit den Königlichen aufzunehmen. "Der FC Bayern hat sowohl hinter verschlossenen Türen als auch öffentlich die Tür komplett zugeschlagen und wollte keinerlei Gespräche führen", sagte er in einem Video auf seinem YouTube-Kanal.