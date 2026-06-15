Nach Informationen von AS-Chefredakteur Jose Felix Diaz wollen sich die Königlichen um ihren Präsident Florentino Perez mit der Absage des deutschen Rekordmeisters keineswegs so einfach abfinden.
Neue Sorgen für den FC Bayern München? Real Madrid will Transfer-Absage wegen Michael Olise offenbar nicht hinnehmen
Demnach hätten Vertreter des LaLiga-Vizemeisters in den vergangenen Tagen Kontakt zu Olise aufgenommen, um in Gesprächen die Bereitschaft des Spielers hinsichtlich eines Transfers im Sommer auszuloten, wie Diaz im Interview mit dem bekannten spanischen Radiomoderator Ruben Martin auf dessen YouTube-Kanal erklärte.
Dort heißt es, dass eine Verpflichtung des 24-jährigen Franzosen "das große Ziel" von Perez sei. "Mir wird sein Name immer wieder als Spieler mit einer großen Präferenz genannt", offenbarte Diaz.
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FC Bayern will Michael Olise auf keinen Fall angeben
Gleichwohl dürfte sich an der Bereitschaft des FC Bayern, Olise zur kommenden Saison abzugeben und zu den Blancos ziehen zu lassen, kaum etwas verändert haben. Als vor rund anderthalb Wochen die ersten Gerüchte aufkamen, wonach Real Madrid 150 Millionen Euro in die Hand nehmen wolle, um den Offensivspieler aus seinem Vertrag an der Säbener Straße herauszukaufen, gab es von Münchner Seite umgehend Dementi. Jeglichen Avancen wurde ein Riegel vorgeschoben.
Diese klare Haltung soll auch völlig unabhängig der gebotenen Ablöse Bestand haben. Zwar berichtet Diaz, dass sich die Bayern ab einer Summe in Höhe von 200 Millionen Euro gesprächsbereit zeigen sollten, dass der Rekordmeister tatsächlich einknickt und sich mit einem Verkauf Olises eine neue personelle Baustelle aufmacht, darf jedoch schwer bezweifelt werden.
Die L'Equipe zitierte diesbezüglich ein nicht genanntes Vorstandsmitglied des FCB, welches gar davon sprach, den 24-Jährigen nicht einmal bei einem Angebot von 500 Millionen Euro abgeben zu wollen: "Olise ist unbezahlbar. Ich bin mir nicht einmal sicher, ob Real für 150 Millionen Euro überhaupt ein Bein von Olise bekommen würden."
In eine ähnliche Kerbe schlug auch Transferexperte Fabrizio Romano, dessen Informationen zufolge es in München keinerlei Interesse gebe, Verhandlungen mit den Königlichen aufzunehmen. "Der FC Bayern hat sowohl hinter verschlossenen Türen als auch öffentlich die Tür komplett zugeschlagen und wollte keinerlei Gespräche führen", sagte er in einem Video auf seinem YouTube-Kanal.
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Michael Olise absolviert überragende Saison beim FC Bayern
Olise steht an der Säbener Straße noch bis 2029 unter Vertrag und ist aufgrund seiner starken Leistungen in den vergangenen zwei Saisons unumstrittener Stammspieler. Alleine in der zurückliegenden Spielzeit steuerte er 53 Torbeteiligungen (22 Tore, 31 Assists) in 52 Pflichtspielen bei und hatte damit großen Anteil am Gewinn des Doubles.
Derzeit nimmt der 24-Jährige mit der französischen Nationalmannschaft an der WM in den USA, Kanada und Mexiko teil. Am Dienstagabend deutscher Zeit (21 Uhr) steigt die Equipe Tricolore mit ihrem Auftaktspiel gegen den Senegal ins Turnier ein. Die weiteren Gegner in Gruppe I sind der Irak und Norwegen.
Häufig gestellte Fragen
Er wird vor allem als Rechtsaußen eingesetzt – und das klassisch als inverser Flügelspieler, weil er als Linksfuß von rechts nach innen ziehen kann. Je nach System spielt er aber auch im offensiven Mittelfeld.
Michael Olise hat am 12. Dezember 2001 in Hammersmith, London, das Licht der Welt erblickt – und das genauer gesagt im Stadtteil White City.
Nach der Nummer 7 bei Crystal Palace trägt er beim FC Bayern die 17.
Dazu spalten sich die Angaben, aber überwiegend liegen sie bei 1,84 Meter.
Michael Olise wiegt 68 Kilogramm.
Laut Angaben des FC Bayern trägt er die Schuhgröße 44.
Er ist Linksfuß – ein entscheidender Baustein seines Spielerprofils, vor allem in seiner Rolle als inverser Winger.
Er hat in der Akademie des FC Chelsea bekommen, ist später zu Manchester City gewechselt und hat anschließend über die Reading-Academy den Weg in den Profifußball gefunden.
Michael Olise lebt in der Region München, ein genauer Wohnort ist nicht öffentlich bekannt.
Michael Olise fährt – wie mehrere Bayern-Profis – einen Audi RS e-tron GT performance, das offizielle Spielermodell aus der Audi-Partnerschaft.
Öffentlich gibt es keine Hinweise auf fließende Deutschkenntnisse.
Dazu ist nichts bekannt.
Auch hier völlige Abschottung: Sein Beziehungsstatus ist nicht öffentlich, und Michael Olise äußert sich dazu nie.
Beim FC Bayern verdient er 13,5 Millionen Euro pro Jahr plus Boni – sein Nettovermögen dürfte klar im zweistelligen Millionenbereich liegen.
Er hat bereits mehrere Titel gesammelt – davon zwei mit dem FC Bayern, mit dem sich Michael Olise 2025 zum deutscher Meister sowie zum DFL-Supercup-Sieger gekrönt hat.
Er ist 2025 erstmals nominiert gewesen und hat dort Platz 30 belegt.
Er wurde ebenso wenig zum FIFA-Weltfußballer gewählt.
Sein Name selbst – und manchmal die Diskussion über seine Aussprache – steht stärker im Fokus als ein klassischer Spitzname